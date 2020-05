Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Apple anunció la MacBook Pro de 13 pulgadas con el nuevo teclado Magic Keyboard. Con la llegada de la nueva portátil, Apple ya actualizó sus tres computadoras portátiles, los dos modelos de MacBook Pro y el modelo MacBook Air. En la siguiente tabla comparamos los tres productos para conocer sus similitudes y diferencias.

La primera portátil en actualizarse fue la MacBook Pro de 16 pulgadas, anunciada en octubre pasado y que llegó a sustituir el modelo de 15 pulgadas. Esta Pro de 16 pulgadas es el modelo más potente de Apple, pero también el más caro. Destaca por ser el único modelo de portátiles de Apple en tener una tarjeta gráfica decente de Intel, y una tarjeta AMD para trabajos más exigentes.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La es el modelo con la mayor cantidad de RAM (64GB) posible, también tiene hasta 8TB de almacenamiento en SSD y la batería de mayor duración con hasta 11 horas según Apple. El procesador del modelo de 16 pulgadas también es el de mayor poder, con la opción de configurar un chip i9 de hasta ocho núcleos.

La MacBook Pro de 16 pulgadas también destaca en sonido, pues ofrece seis bocinas con woofer de alta calidad, compatibilidad con Dolby Atmos y sus tres micrófonos tienen cancelación de ruido. La Pro de 16 pulgadas, al igual que los otros dos modelos, tiene un puerto de 3.5mm.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La , anunciada recientemente, es la computadora más barata de Apple con precio de US$999 y US$899 para estudiantes y docentes. Pero con el precio tan bajo también se notan algunas ausencias frente a sus hermanas.

Esta portátil no cuenta con la gama de colores P3, por lo que no la hace buena opción para diseñadores o profesionales de edición. El brillo máximo en pantalla también es inferior, aunque por poco, comparando los 500 nits de las Pro y los 400 nits de la Air. Cuenta con una tarjeta gráfica básica de Intel, no tiene Touch Bar (aunque sí tiene Touch ID), su memoria RAM se queda entre los 8GB y 16GB y su almacenamiento es de entre 256GB y 2TB.

La portátil Air destaca en su precio asequible, compatibilidad con todas las funciones de macOS y su portabilidad.

Agrandar Imagen Apple

Por último, lo más reciente. La llega con pocos cambios externos con respecto a su generación previa y todas las novedades se enfocan en el interior. El nuevo modelo tiene una pantalla de 13 pulgadas con True Tone y gama de colores P3, pues después de todo se trata de una computadora para profesionales.

Ofrece hasta 16GB en RAM y hasta 2TB de almacenamiento interno. Su batería es de 10 horas según Apple, la de menor duración entre los tres modelos. La Pro de 13 pulgadas sí tiene Touch Bar y Touch ID y además cuenta con una tarjeta gráfica de Intel más avanzada que la encontrada en la MacBook Air; sin embargo, la Pro de 13 pulgadas no cuenta con opción para poner tarjeta gráfica de AMD.

Apple vende una versión un poco más completa de la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas, pero también sube su precio. El modelo regular cuenta con 2 puertos USB-C y su precio comienza en US$1,299. El modelo más avanzado mantiene las mismas especificaciones excepto la RAM que se puede configurar con hasta 32GB y cuenta con cuatro puertos USB-C. El precio de este modelo es desde US$1,799.

Mira todas las especificaciones, comparadas, en la siguiente tabla:

Comparativa: MacBook Pro 13 pulgadas vs. MacBook Air vs. MacBook Pro de 16 pulgadas

MacBook Pro de 13 pulgadas MacBook Pro Air de 13 pulgadas MacBook Pro de 16 pulgadas Pantalla 13.3 pulgadas (Retina, P3, True Tone, 500 nits) 13.3 pulgadas (sRGB, True Tone, 400 nits) 16 pulgadas (Retina, P3, True Tone, 500 nits) Resolución 2,560x1,600 2,560x1,600 3,072x1,920 Almacenamiento 256 ó 512GB / 1 ó 2TB 256 ó 512GB / 1 ó 2TB 512GB / 1, 2, 4 u 8TB Memoria RAM 8/16GB 8/16GB 16/32/64GB Procesador Intel Core i5/Intel Core i7 Intel Core i3 / Intel Core i5 / Intel Core i7 Intel Core i7 / Intel Core i9 Touch Bar Sí Sí Sí Gráficos Intel Iris Plus Graphics 645 Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics + AMD Radeon Pro 5300M (4GB) / AMD Radeon Pro 5500M (4GB) / AMD Radeon Pro 5500M (8GB) Dimensiones 1.56x30.41x21.24cm 0.41-1.61x30.41x21.24cm 1.62x35.79x24.59cm Peso 1.4Kg 1.29Kg 2Kg Cámara frontal 720p 720p 720p Audio Sonido estéreo (HDR), soporte de Dolby Atmos, puerto de audífonos 3.5mm, tres micrófonos Sonido estéreo, soporte de Dolby Atmos, puerto de audífonos 3.5mm, tres micrófonos Sonido estéreo (HDR) de alta calidad, soporte de Dolby Atmos, puerto de audífonos 3.5mm, tres micrófonos con cancelación de ruido Batería Hasta 10 horas (cargador de 61W) Hasta 11 horas (cargador de 30W) Hasta 11 horas (cargador de 96W) Precio Desde US$1,299 Desde US$999 Desde US$2,399