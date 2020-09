MacBook Air vs. MacBook Pro: ¿Cuál es la mejor para estudiar desde casa?

Durante cualquier otro año, la compra de laptops para el regreso a la escuela habría terminado mucho antes. Pero en 2020, las reaperturas de escuelas ya están causando caos a medida que las ciudades y los estados invierten el curso y envían a los estudiantes a casa para aprender remotamente a tiempo completo debido a la pandemia en curso. Eso significa circunstancias cambiantes para muchos estudiantes y nuevas necesidades de tecnología escolar.

Si bien muchas tareas escolares de aprendizaje remoto se pueden realizar con una simple Chromebook o una computadora portátil Windows barata, esos sistemas, especialmente los de precio económico, pueden ser difíciles de encontrar en este momento. Una inversión mayor, pero buena a largo plazo, es una MacBook con todas las funciones. Con su sistema operativo (MacOS) y su construcción casi a prueba de balas, la MacBook sigue siendo la primera opción para muchos estudiantes en la escuela secundaria y la universidad, especialmente con algunos descuentos decentes para estudiantes que generalmente están disponibles en Apple, al menos para estudiantes universitarios y profesores.

Lee más: Las mejores laptops y portátiles de 2020 para estudiantes

Las MacBooks se encuentran entre las computadoras portátiles más útiles que puedes comprar, pero no siempre es fácil elegir la correcta. Van desde US$999 a US$3,000 o más, aunque se ven y se sienten similares. Recibo muchas preguntas de los lectores sobre cómo decidir, especialmente cuando se debaten entre, por ejemplo, una MacBook Air ligeramente mejorada y una MacBook Pro de 13 pulgadas de precio similar.

Todas las MacBooks actuales finalmente tienen el teclado Magic Keyboard mejorado: comenzó con la MacBook Pro de 16 pulgadas el otoño pasado, pero desde entonces Apple ha agregado el Magic Keyboard a todos sus modelos actuales de MacBook, incluidos los modelos Air 2020 y Pro de 13 pulgadas. El resultado es un teclado mucho más cómodo y confiable que el diseño de "mariposa" con el que se habían visto cargados muchos MacBooks desde 2015. Sí, a Apple le tomó media década dar marcha atrás en este tema, pero la buena noticia es que los teclados de los portátiles Mac son finalmente bien de nuevo.

Apple sigue ofreciendo una buena oferta para el regreso a clases en MacBooks: normalmente, la Apple Store no es (irónicamente) el mejor lugar para comprar una computadora portátil Apple (en realidad, casi cualquier producto de Apple) porque las ofertas ahí son casi inexistentes. La gran excepción a la regla es . Para 2020, eso puede significar US$100 de descuento en una MacBook Air y un par de AirPods gratis, más un 20 por ciento de descuento en la garantía extendida de AppleCare Plus.

Si necesitas algo más grande y no te importa que sea menos portátil: Apple ahora tiene una versión actualizada de la iMac de 27 pulgadas. Sí, es una gran computadora de escritorio todo en uno, por lo que no es portátil, pero si estás encerrado en casa de todas maneras, eso es menos preocupante. La pantalla grande y las opciones de componentes de alta gama la convierten en una potencia, pero mi nueva característica favorita es la cámara Web de 1080p, que ahora es mejor que cualquier cámara Mac, excepto por la similar en la iMac Pro.

Todas las Mac pasarán a utilizar chips que no sean de Intel durante los próximos dos años: esa fue la gran noticia en la feria WWDC de Apple en junio. Todas las Mac recibirán los nuevos chips Arm diseñados por Apple, que reemplazarán las CPU Intel que han tenido durante años ... eventualmente. Al menos un producto con Apple silicon debería llegar a fines de 2020, pero Intel será parte de la mezcla durante al menos los próximos años.

Entonces, ¿deberías comprar una nueva MacBook ahora o esperar una versión con Apple silicon? Hay posibles ventajas y desventajas de cambiar a una MacBook basada en Arm. La duración de la batería podría mejorar, las aplicaciones de Mac se alinearán más estrechamente con las de iPad y iPhone, y algunos programas especializados, como Photoshop, podrían reescribirse para aprovechar al máximo la nueva plataforma. Pero, como hemos visto con otras computadoras portátiles con tecnología Arm, la compatibilidad con otras aplicaciones puede ser un problema, al igual que el rendimiento en bruto.

Lee más: Estas serían las primeras Mac con Apple silicon

Independientemente, si necesitas una nueva MacBook ahora, entonces solo tienes las opciones actuales de Intel en la línea de MacBook, que han sido excelentes en nuestra reciente experiencia práctica. La pregunta clave para los compradores actuales de regreso a clases es cómo asegurarse de no comprar muy poca MacBook, o demasiada MacBook.

Durante unos años, esto se volvió un poco confuso. Puedes elegir una MacBook de 12 pulgadas, una MacBook Air de 13 pulgadas, una MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar, una MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar o una Pro de 15 pulgadas. Y años antes de eso, teníamos versiones en blanco y negro de la MacBook de policarbonato de 13 pulgadas e incluso versiones de Air de 11 y 13 pulgadas.

Ahora Apple ha vuelto a lo básico. Está la MacBook Air de 13 pulgadas y los modelos MacBook Pro de 13 y 16 pulgadas. Y ya. Esto elimina algunas opciones potenciales adecuadas para ti, pero también hace que sea mucho más fácil determinar en qué área se encuentra cada una, especialmente porque estos tres modelos son lo suficientemente diferentes como para que, naturalmente, gravites hacia uno sobre los otros.

Dan Ackerman/CNET

Durante muchos años, esta fue la computadora portátil favorita de todos, pues era razonablemente económica; delgada y ligera. Estaba construida como un tanque y podría durar años y sufrir muchas caídas y golpes. A US$999 resultaba ideal para cualquier tipo creativo de estudiante universitario.

Pero luego le pasó el tiempo encima a la Air. Su pantalla de baja resolución y el marco grueso alrededor de la pantalla se quedaron atrás incluso de las computadoras portátiles Windows promedio. Los componentes rara vez se actualizaron. Afortunadamente, la MacBook Air se renovó enormemente hace un par de años, y ahora se ve y se siente muy similar a una MacBook Pro.

Lo más importante es que ha vuelto a ese precio inicial mágico de US$999, aunque hay una trampa. Ese precio es para la máquina con el procesador Intel Core i3, por lo que querrás gastar US$100 adicionales y recibir la versión Core i5.

Ahora, hay tres cosas principales que te estás perdiendo al elegir la Air sobre la Pro. Sus opciones de CPU no son tan sólidas; solo obtiene dos puertos USB-C, no cuatro; y no hay Touch Bar, lo que para la mayoría de la gente no es un gran problema.

Si eres un estudiante universitario, un emprendedor en potencia, un escritor o simplemente estás buscando una computadora portátil versátil en el extremo superior de lo informal, es difícil equivocarse con la MacBook Air. Lee más.