La nueva MacBook Air está aquí y también descuentos en modelos anteriores

Apple acaba de anunciar una nueva MacBook Air que integra mejoras significativas. Por US$999, la versión de 2020 de la laptop más portátil de Apple tiene el teclado Magic Keyboard que se presentó por primera vez en la MacBook Pro de 16 pulgadas, procesadores Intel de décima generación, un nuevo trackpad Force Touch y 256GB de almacenamiento para la configuración de nivel de entrada. Todo esto suena muy bien, quizá con la excepción del procesador. El anterior modelo de entrada tenía el procesador de dos núcleos i5 de octava generación, mientras que el nuevo modelo viene con el chip i3 de doble núcleo de décima generación. El actualizarte al chip i5 añade US$100 a tu cuenta. Y, las especificaciones del webcam siguen siendo bastante anticuadas, con una resolución de 720p.

Aun así, el nuevo precio y nuevo conjunto de especificaciones tendrán un impacto en el precio de las laptops MacBook Air de 2019. En este momento, B&H Photo tiene esta portátil de 2019 a su precio meas bajo de US$899, para el modelo de entrada que tiene un procesador doble núcleo de octava generación Intel Core i5 CPU, 8GB de RAM y una unidad de estado sólido de 128GB.

Lo que sí te recomendamos hacer es que si quieres comprarte una MacBook Air, espera un poco para que las tiendas recalibren los precios del modelo de 2019.

Por ahora, las ofertas que estamos viendo no son muy significativas: y la MacBook de 16 pulgadas .

Descuentos de MacBook Modelo Precio de lista Mejor precio (actual) Mejor precio (de todos los tiempos) MacBook Air 2020 (256GB SSD) US$999 US$999 US$999 MacBook Air 2019 (128GB SSD) US$900 US$900 US$800 MacBook Pro 2019 de 13 pulgadas (128GB SSD) US$1,300 US$1,100 US$1,050 MacBook Pro 2019 de 16 pulgadas (128GB SSD) US$2,399 US$2,149 US$2,100

Óscar Gutiérrez/CNET B&H Photo ofrece US$200 de descuento en una MacBook Air de 2019. Ten en cuenta que este es el modelo con pantalla Retina True Tone que Apple lanzó en julio. Análisis de la MacBook Air 2019.

Sarah Tew/CNET Bes Buy ha rebajado US$200 al precio de la MacBook Pro de nivel de entrada. Tienes que estar ingresado en tu cuenta de My Best Buy (es gratuita) para ver el precio descontado. Esta es una buena oferta, aunque hemos visto este modelo en oferta por US$1,050.

Sarah Tew/CNET La MacBook Pro de 16 pulgadas tiene una pantalla más grande, con una resolución más alta, mejoras al procesador, GPU, RAM y opciones de almacenamiento, y un teclado mejorado.