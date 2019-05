La MacBook de 16 pulgadas tendrá pantalla OLED de Samsung: reporte

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Samsung estaría en tratos con Apple para ser la proveedora de pantallas OLED de una MacBook de 16 pulgadas y futuros modelos del iPad Pro, de acuerdo con un reporte del sitio coreano The Elec.

El sitio es poco conocido, pero MacRumors ha hecho eco de esta información, advirtiendo que The Elec no tiene un registro de reportes acertados sobre Apple y sus próximos productos.

No obstante, la información de The Elec refuerza lo dicho por el confiable analista Ming-Chi Kuo, que sugería el lanzamiento de una MacBook Pro de 16.5 pulgadas. El analista no mencionó en su informe si la pantalla de dicha Mac sería OLED o LCD (como los modelos actuales), pero sí advirtió de nueva tecnología y un rediseño. Kuo también dice que Apple prepara nuevos iPad Pro para un futuro cercano.

Apple está investigando desde hace tiempo la tecnología mini-LED como una alternativa al OLED tradicional. El mini-LED tiene las mismas bondades del OLED —como negros reales y buena saturación de color— pero sin sufrir de los problemas del OLED como la quemadura de pantalla. Según Kuo, Apple prepara una MacBook, iPads y un monitor de 31 pulgadas con esta tecnología.

Apple usa OLED solo en el iPhone X y XS, además del Apple Watch. El OLED se ha destinado solo a teléfonos tanto de Apple como de Samsung y otras pocas fabricantes debido a que es un material mucho más costoso que el LCD. Kuo dice que la Mac, el iPad y el monitor llegaría entre 2020 y 2021, dando tiempo a que la tecnología madure y sea más económica.

Apple no da comentarios sobre rumores de productos.

