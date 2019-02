La Mac Pro modular hará su aparición en el WWDC 2019: Bloomberg

Agrandar Imagen CNET

La prometida Mac Pro modular que han pedido los usuarios más exigentes de Apple hará una breve aparición en el WWDC 2019, un evento pronosticado para junio de este año.

De acuerdo con Bloomberg, la fabricante del iPhone planea dar un pequeño adelanto de esta computadora para apaciguar las ansias de sus usuarios profesionales. Apple aún no anuncia la fecha exacta para el WWDC, pero según MacRumors el evento será del 3 al 7 de junio.

La Mac Pro es la línea de computadoras Apple con las mejores configuraciones; pero esta familia en años recientes ha sido criticada por no recibir actualizaciones y por no permitirle a los usuarios que puedan modificar sus componentes a placer. La más reciente Mac Pro, lanzada en 2013, no es permisiva sobre los cambios internos y los usuarios que la usan, por lo regular profesionales multimedia como diseñadores, editores o productores, no tienen la posibilidad de mejorar sus capacidades.

Ante las quejas, Apple dijo el año pasado que escucha a los consumidores y para ellos llegará esta nueva Mac Pro modular, la cual se podrá actualizar a placer de los usuarios. Al ser modular, los usuarios podrán sustituir el componente que deseen y cuando lo deseen. En teoría, esto permitiría a los usuarios tener una Mac Pro a la cual se le podrá mejorar el espacio de almacenamiento o la memoria RAM fácilmente.

La Mac Pro se distingue por ser una familia de computadoras para profesionales, por ello Apple estaría diseñando esta computadora con capacidades y características distintas a una MacBook o un iMac. Pero sus características no son el único punto que las distancia del mercado regular; su precio también lo hace — a pesar de llevar más de cinco años en el mercado y con hardware desactualizado, la Mac Pro más reciente aún se vende a partir US$3,000.

El 2019 pinta para ser un año importante para Apple. Además de la Mac Pro, se espera que a lo largo del año se anuncie el iPhone 11, el precio y fecha de venta de la AirPower, una segunda generación de los audífonos AirPods, al menos dos nuevas tabletas iPad de entrada y MacBook Pro con rediseño. En el WWDC específicamente, se espera que Apple dé anuncios sobre el futuro de iOS, macOS, tvOS y watchOS.

