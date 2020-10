Ma Rainey's Black Bottom: Imágenes de la última película de Chadwick Boseman

Netflix

Este 2020 sigue poniéndose cada vez más interesante cinematográficamente hablando. Netflix acaba de anunciar para el 18 de diciembre el estreno de la película musical Ma Rainey's Black Bottom. Basada en la obra de teatro de August Wilson (Fences) y protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, Ma Rainey's será la última película en la que aparezca Boseman, que murió el pasado 28 de agosto de cáncer de colon.

Davis interpreta aquí a Ma Rainey, la Madre del blues, un personaje real que Wilson incluyó en su obra de teatro y en cuya vida se inspiró. Pero hay que remarcar que esta película no es un biopic de ese personaje y la historia que se explica es ficticia. Ma Rainey es también el único personaje LGBTQ que Wilson incluyó en una de sus obras de teatro.

Netflix

La película está ambientada durante una sesión de grabación en Chicago en 1927. "Después de llegar tarde a la sesión, la orgullosa Ma libra una batalla de voluntades con su agente y productor blanco por el control de su música. Mientras la banda aguarda en la claustrofóbica sala de ensayos del estudio, el ambicioso trompetista Levee (Chadwick Boseman) -- interesado en la novia de Ma y decidido a dejar su impronta personal en la industria musical -- incita a sus compañeros a compartir historias y a revelar verdades que acabarán por cambiar para siempre el curso de sus vidas", según la sinopsis oficial de Netflix.

La película está dirigida por George C. Wolfe (The Immortal Life of Henrietta Lacks) y producida por el actor Denzel Washington, que junto a Davis protagonizó la versión cinematográfica de la también obra de teatro del dramaturgo negro Wilson, Fences, en 2016. Davis ganó un Oscar por su actuación en esa película.

El saxofonista y músico de jazz Branford Marsalis ha compuesto la música para esta película, que también contará con temas originales de Ma Rainey.

Ma Rainey's será la segunda película de Netflix en la que veamos a Boseman este año, tras el estreno de Da 5 Bloods de Spike Lee en junio. El nombre del intérprete suena para una posible nominación al Oscar póstuma por uno de estos dos papeles.

