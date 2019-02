Lyft concretaría su salida a bolsa tan pronto como en marzo

Tanto Uber como Lyft presentaron documentos para sus ofertas públicas iniciales de acciones (IPO en inglés) el mismo día de diciembre de 2018. Pero ahora, parece que Lyft está intentando adelantarse a su rival, y en llegar primero a la bolsa de valores.

Lyf estaría lista para su IPO en marzo, según un reporte del Wall Street Journal del jueves donde cita a fuentes familiarizadas con el asunto. Se reporta que Lyft listaría sus acciones en la bolsa electrónica Nasdaq.

Lyft es la más pequeña de las dos compañías de choferes a pedido y los analistas dicen que le corresponde a Lyft salir a bolsa primero, para no ser eclipsada después por Uber.

"Lyft no está cerca de tener el calibre de Uber, por lo que listar sus acciones antes podría captar la atención de una manera que podría haber sido difícil después", dijo Elliot Lutzker, socio de Davidoff Hutcher & Citron LLP, una firma financiera que trabaja con compañías que se preparan para salir a bolsa. "Además, Lyft podría temer que la inestabilidad y la controversia que siguen rodeando a Uber podrían afectar la salida a bolsa de la compañía y golpear el precio de las acciones de Lyft. Al listar sus acciones primero se evitan ambos problemas potenciales".

Si bien las dos compañías ofrecen el mismo servicio (buscar un coche mediante una aplicación móvil), se espera que cada una de ellas atraiga a los posibles inversionistas a diferentes aspectos de sus respectivos negocios. Al parecer, Uber se presentará como una compañía global con ofertas adicionales como entrega de alimentos y hasta autos voladores. Lyft, con servicios sólo en EE.UU. y Canadá, se enfocaría en cambio en presentarse como una compañía de transporte estable.

"A diferencia de Uber, Lyft se centra principalmente en el mercado de viajes compartidos en Estados Unidos y presenta una historia de crecimiento mucho más limpia para los inversionistas que desconfían de las incursiones de Uber en mercados internacionales y en otros negocios no probados como la entrega de alimentos", dijo Asad Hussain, analista tecnológico de la firma de investigación de inversiones PitchBook. "Aunque reconocemos el potencial de crecimiento para el negocio de Uber, seguimos teniendo más confianza en Lyft dado su modelo de negocio más enfocado".

Lyft espera tener una valoración de entre US$20,000 millones y US$25,000 millones cuando salga a bolsa, según Reuters. La valuación de la salida a bolsa de Uber se estima en hasta US$120,000 millones, pero todavía pasarán varias semanas antes de salir a bolsa.

Tanto Lyft como Uber se rehusaron hacer comentarios.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.