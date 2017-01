Lyft

Todos los mea culpas de Uber este fin de semana no disuadieron a su usuarios de desactivar el app del servicio de choferes e irse con la competencia.

Lyft, por primera desde su lanzamiento, sobrepasó este domingo a su archirrival Uber como el app más descargado de los dos, reportó TechCrunch. Según la Apple App Store, en estos momentos, Lyft está en la posición No. 6 de los apps gratis más populares, mientras que Uber está en la No. 13. El sábado, Lyft estaba en la posición No. 39, dijo TechCrunch.

El gran ascenso de Lyft en tan corto tiempo se debe a la campaña virtual #DeleteUber, que se inició luego de que Uber aprovechase una huelga de taxistas el sábado para conseguir más clientes. Los taxistas protestaban por las acciones de la Casa Blanca de prohibir el ingreso a EE.UU. por 90 días a ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes: Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia

Sin embargo, los ahora ex usuarios de Uber también dicen haber eliminado el app en protesta por la participación de Travis Kalanick, presidente ejecutivo de Uber, en un comité económico creado por el Presidente Donald Trump.

El esfuerzo #DeleteUber contó con la participación de celebridades como Lena Dunham, George Takei y Susan Sarandon.

Otro posible impulso a la sorpresiva popularidad de Lyft fue la declaración por la compañía de que donaría US$1 millón a la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés). Además de Lyft, Google también dijo que donaría hasta US$4 millones para apoyar a organizaciones como la ACLU, el Immigrant Legal Resource Center, el International Rescue Committee y el UNHCR (el comité para refugiados de la Naciones Unidas).

Lyft declinó hacer un comentario para este artículo y Uber no respondió a nuestra solicitud de comentario.