Cortesía de Lyft

Lyft ha invitado a algunos usuarios a participar en la prueba beta de un programa de suscripción mensual que de ser exitoso, podría inspirar una versión que llegaría a todos los usuarios en el futuro.

El servicio de choferes a pedido este jueves lanzó el plan "All Access" (Acceso completo) por el cual los pasajeros interesados pueden pagar US$200 al mes para tomar 30 viajes con un precio máximo de US$15 cada uno. La suscripción se podrá cancelar en cualquier momento, pero se renovará automáticamente cada mes.

Esto significa que los US$200 cubren el costo de 13 viajes locales durante un período de 30 días -- los otros 17 son gratis.

Pero hay varias limitaciones. Los suscriptores que participen no podrán compartir los viajes con otro pasajero. Los viajes sólo se podrán hacer en la función estándar, es decir no será válida para las opciones Shuttle, Line o la de los carros de lujo. Y si el usuario no le saca provecho a los 30 viajes mensuales, perderá los viajes que no tomó.

Cuando se monte el pasajero notará que el precio será US$0, pero si el precio del viaje se sobrepasa de los US$15, el usuario pagaría la diferencia.

El programa All Access estará disponible a los usuarios que quieran participar en la versión beta en todo EE.UU. hasta el jueves 29 de marzo de 2018. La suscripción no cubre las propinas, y las tasas de cancelación o impuestos.

Hemos pedido más información de Lyft. Actualizaremos este artículo cuando conteste.