Netflix

Buenas noticias para los amantes de Luis Miguel, la serie: habrá segunda temporada en Netflix.

Miguel Alemán Magnani, productor ejecutivo del show, confirmó que el programa continuará en el servicio de streaming y que la fecha que manejan para estrenar la segunda temporada es 2020.

"(Luis Miguel) acaba de terminar una gira muy importante por Estados Unidos. Está descansando y ahorita empieza a revisar muy fuerte todos los capítulos de la serie dos. Empiezan a grabar a fin de año… El primer trimestre del año que entra vamos a empezar (a transmitir)", dijo Magnani al diario mexicano Reforma.

Aunque no ofreció detalles, explicó que la trama se mantendrá en la misma sintonía de la primera: "Espero que (la segunda parte) venga igual, porque es una continuidad, con cosas muy importantes, temas importantes e igual de fuertes, de difíciles".

Una ola de rumores

En noviembre del año pasado, una foto colgada en una historia de Instagram puso a correr a todas las redacciones de noticias:

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Luis de la Rosa, el actor que interpretó a Luis Miguel en su versión adolescente, se retrató con "su versión adulta", Diego Boneta. Parecía que ambos intérpretes estaban en un set de televisión. De inmediato se dispararon los rumores: la continuación de Luis Miguel, la serie estaba en marcha.

En julio de 2018, el periodista argentino Gustavo Saldaña dio detalles en Twitter de una segunda parte de la serie, aunque no reveló la fuente. Según él, sería de 20 episodios, y tendría saltos en el tiempo hasta llegar al presente. Incluso montó en sus redes sociales un clip de una entrevista real, que supuestamente aparecería en la nueva entrega y que podemos ver a continuación:

Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey . Esta escena pronto en la serie . Segunda temporada pic.twitter.com/TLKySiEAUl — Gustavo Saldaña (@gustsaldana_) July 7, 2018

Pero llegó 2019 y no hubo más adelantos. De hecho el año comenzó con malas noticias para los seguidores de la serie de Netflix. El propio Boneta explicó que ni siquiera existía un guión de "Luis Miguel 2".

"Estrenamos en abril (2018) la primera temporada y, para abril de este 2019, no va a haber nada", declaró el actor al diario Reforma. "La primera [serie] la rodamos antes de que acabara el año 2017 y hoy en día ni siquiera hay guión porque todos queremos uno de calidad espectacular, queremos que sea muy superior", añadió el también cantante mexicano.

De hecho, Boneta ni siquiera dio esperanzas a los seguidores de "El Sol de México": "Por lo pronto, el 2019 lo voy a dedicar a mis proyectos de actuación y buscar más personajes. Quiero crecer y tengo muchos más proyectos que me harán apostar por esto. La música será para dentro de dos años, no la dejo, pero de momento no".

Y en efecto, en noviembre de 2019 se estrena su nuevo proyecto, Terminator: Dark Fake. Además, tres películas en las que actuó están en postproducción: Starbright y Monster Hunter.

Sin noticias de guión, debemos pasar a uno de los grandes rumores de finales del año pasado: ver a la cantante Belinda en el papel de Mariah Carey, la expareja de Luis Miguel, en la segunda parte. Esta noticia no ha sido confirmada. La primera vez que apareció como posibilidad fue en el diario La Verdad.

Belinda no ha dicho nada al respecto, pero cuando publicó en Instagram un tema de Carey, muchos lo interpretaron como un guiño. Lo podemos ver a continuación:

Lo de Belinda tomó fuerza debido a que Carla González, presidenta de desarrollo de Gato Grande Productions, productora a cargo de la serie dio dos datos importantes. Primero le confirmó a E! Online que Luis Miguel, la serie tendría segunda temporada y luego le dijo González al semanario Produ que en la segunda parte se contaría la relación del cantante con algunas mujeres, como Salma Hayek, Mariah Carey, Daisy Fuentes y Aracely Arámbula.

Arámbula fue pareja de Luis Miguel, de 2005 hasta a 2009. Producto de esa romance nacieron Miguel y Daniel. Sin embargo, según E!, la actriz no quiere tener ninguna relación con la segunda temporada. "No, no vamos a salir en esa serie. No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos", explicó la actriz.

Pero González insistió: "La primera parte llega hasta los 22 años de Luis Miguel, estamos justo a la mitad de su vida (tiene 47), ya es una persona adulta donde tiene que enfrentar sus propios demonios internos. Ahora empieza toda su época más glamorosa, donde comienza a salir con las mujeres más guapas de habla hispana".

Para alimentar más la confusión, en agosto de 2018, el actor Xavier Noval publicó una foto junto a Boneta y Camila Sodi (Erika en la serie). "Preparándonos para la temporada 2", escribió en el post, con etiquetas como #elnuevofichaje.

Lo que nos gustaría ver

Ahora, aunque no esté confirmada, hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos en lo que nos gustaría ver en la segunda parte

El final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie nos dejó en ascuas y todo indica que tendremos que esperar un buen rato para conocer la respuesta a la pregunta más importante de la serie: ¿En dónde está Marcela?

Si bien al final del capítulo 13 aparece la leyenda "Continuará" y estos son algunos de los temas que nos gustarían ver en una segunda entrega.

—¿Dónde está mi mamá?—Se fue, Micky. Se fue...

Esta es la pregunta del millón que sigue sin tener respuesta. Al final del último capítulo, Luis Rey muere antes de revelar el paradero de Marcela Basteri y el mánager de Luis Miguel, Hugo López, le entrega un sobre con la investigación realizada por una agencia israelí en la que está la respuesta que tanto está buscando. Sin embargo, Luis Miguel no abre el sobre y su tío Mario, que es la otra persona que sabe la verdad, tampoco menciona nada al respecto. Sólo resolver esta incógnita da para una segunda temporada.

Otro villano en la segunda de 'Luis Miguel'

Por mucho que podamos odiar a Luis Rey, la realidad es que lo vamos a extrañar, ya que se ha convertido en uno de los mejores villanos de la televisión mexicana. La pregunta ahora es, ¿quién llegará a tomar su lugar? Pues no hay buena novela (tenemos que admitir que Luis Miguel la serie es un novelón) sin un villano.

Juan Carlos Polanco/Netflix

La paternidad del Sol

En la primera temporada, su novia Erika Camil alienta a Luis Miguel a acercarse a su hija, que en la vida real se trata de Michelle Salas. Sin embargo, la paternidad de Micky puede dar mucho más material, ya que Michelle no es la única hija del Sol, pues años más tarde tuvo otras dos hijos con la actriz Aracely Arámbula.

Más drama y menos amigos

Como toda buena telenovela, es normal que el drama aumente camino al final y en este caso Micky no sólo lidia con la muerte de su padre, la desaparición de su madre, el casi rompimiento amoroso con Erika Camil y su hija no reconocida, sino que también tendrá que lidiar con lo que podría ser el fin de sus amistades incondicionales.

En el capítulo 10, Luis Miguel discute con 'Bobby', uno de sus mejores amigos y después de esa pelea no volvemos a verlos juntos ni sabemos más de esa relación. Se sabe que en la vida adulta de Luis Miguel se le conocieron pocas amistades, por lo que una segunda temporada podría aclarar a cómo paso de tener un grupo incondicional de amigos a la soledad.

Luis Miguel y sus tragedias

Las malas noticias no dejan de llegar para Micky. Otro de los dramas que cierran el final de la primera temporada, y que al parecer tendrán más presencia durante la segunda entrega, es la enfermedad de Hugo López, mánager del astro.

En la vida real, así como en la serie, López fue más que una figura de negocios para Luis Miguel, por lo que su enfermedad y muerte podrían tener un papel relevante muy al inicio de la segunda temporada, ya que según la historia real, López falleció a causa de cáncer de colon, un año después de la muerte de Luis Rey.

Juan Carlos Polanco/Netflix

Más misterios de Luis Miguel

Otros temas que quedaron inconclusos es la relación con su hermano Alex y su hermano menor Sergio, del que se habla muy poco durante la primera temporada.

Tampoco sabemos si en la segunda temporada, en caso de llegar, se hablará más sobre la vida amorosa de Luis Miguel y el porqué su vida privada estuvo fuera del ojo de las cámaras y su alejamiento de la prensa.

Así que lo que falta para esta segunda temporada no son temas de qué hablar, sino una confirmación oficial, ya que por el momento la segunda temporada de Luis Miguel, la serie sigue siendo un misterio.