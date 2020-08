Netflix

En Lucifer, la serie procedimental de Netflix que estrena la primera parte de su quinta temporada este 21 de agosto, no se han inventado nada. Lo de la resolución de un caso de asesinato (u otro misterio) por episodio por parte de una pareja de investigadores entre los que hay mucha tensión sexual no resuelta se remonta al Moonlighting de Bruce Willis y Cybill Shepherd o a series más recientes como Bones o Castle.

Me vas a decir que Lucifer es diferente. Además de misterio, humor y ese eterno "will they or won't they" (¿Se liarán o no?) entre los protagonistas, Lucifer tiene también un ingrediente paranormal. Ya sabes, Lucifer es de hecho el diablo y, como tal, inmortal, incapaz de ser herido (salvo algunas excepciones) y con posibilidades de volar si decide desplegar las alas. Pero lo de sumar fantasía a este género televisivo tampoco es nuevo. Véanse The X Files o Sleepy Hollow.

En realidad da igual que Lucifer sea predecible hasta cierto punto (los asesinos son sencillos de enmascarar en muchos de los episodios) y no precisamente un formato novel. La suya sigue siendo una propuesta televisiva de consumo ligero y perfecta si lo que quieres es desconectar, reír, entretenerte y no tener que estar pendiente de absolutamente todo lo que sucede en todo momento a riesgo de perderte. Véanse Westworld, Lovecraft Country, Devs y algunos otros estrenos relativamente recientes que requieren que tengas todo el cerebro funcionando.

Naturalmente es bueno que estés al día en cuanto a cómo se quedaron las cosas a finales de la temporada pasada y que sigas un poco la telenovela por la que han pasado los protagonistas de esta serie. La quinta temporada arranca con Lucifer (Tom Ellis) todavía en el infierno ejerciendo de rey de los demonios desde que decidió abandonar su amado Los Ángeles y a la detective Chloe Decker (Lauren German) para asegurarse de que no hubiera más demonios desfilando por la Tierra y causando problemas. Ella, mientras tanto, lo echa de menos y trata de olvidarlo yéndose de fiesta con la siempre pérfida a la vez que tierna Maze (Lesley-Ann Brandt). La científica forense Ella (Aimee Garcia), una de las pocas integrantes del reparto de Lucifer que desconoce la verdadera identidad de él, sigue decepcionada porque Lucifer se fue sin despedirse. El ex de Chloe, Dan (Kevin Alejandro), se ha pasado a los libros de autoayuda y los aceites esenciales. Y la psiquiatra Linda (Rachael Harris) y el ángel Amenadiel (D.B. Woodside) crían al pequeño bebé Charlie.

Bueno, y luego está Michael. Y en realidad no te voy a arruinar nada que no se haya visto en el tráiler de esta quinta temporada si te cuento que Michael es el hermano gemelo de Lucifer y está interpretado por el mismo Ellis. Michael se deja caer por la Tierra haciéndose pasar por su hermano y dispuesto a buscar problemas. He de decir que Ellis hace un excelente trabajo poniéndose en la piel de ambos personajes y consiguiendo que los dos sean distintivos. Y sí, seguirá cayéndote mejor Lucifer que Michael por mucho que ambos sean igual de guapos. Y es que Michael es un manipulador profesional que siempre encuentra el lado más débil de todo el mundo, en lugar de basarse en las dotes de seducción de Lucifer.

Más allá de los recursos narrativos que se usan en esta quinta temporada para mantener las cosas interesantes, la serie sigue contando con casos en los que Lucifer y hasta Chloe no pueden evitar ver ciertos paralelismos entre la víctima y sospechosos y aquello que les está sucediendo. La serie continúa también seduciendo a los espectadores con su retrato de la ciudad de Los Ángeles. Abundan nuevamente las localizaciones reales y los planos desde el aire de lugares emblemáticos como el lago de Echo Park, el Griffith Observatory, los canales de Venice o el edificio Capitol Records.

La serie también sigue explotando todo el encanto de su protagonista. Lucifer no sería Lucifer si no hubiera más de un episodio por temporada en los que su personaje principal se deje ver sin camiseta.

La quinta está además muy meta. Uno de los asesinatos de esta nueva tanda de episodios tiene lugar en el set de una serie de televisión ficticia titulada ¡Diablo! e inspirada en la vida de Lucifer y Chloe. Otro de los episodios se remonta hasta Nueva York en 1946 y está narrado en blanco y negro. En él se nos explica la historia de la madre de Maze y sobre cómo se hizo Lucifer con el anillo que siempre lleva puesto. El episodio está ambientado en los cuarenta del siglo pasado, pero su mensaje es muy de 2020. Para asegurarse de tener una narrativa equilibrada en cuanto a géneros, las actrices que interpretan los papeles de Chloe y Ella se ponen aquí en el papel de un detective y un mafioso respectivamente. Y, por si eso fuera poco, el episodio también incluye cameo de Tricia Helfer, tras la muerte de su personaje en la temporada 3, y referencia a este momento de la película Chinatown.

No todo funciona esta temporada de Lucifer. Uno de los mayores retos de las series procedimentales y con ingrediente de comedia romántica es mantener la frescura y la tensión entre sus protagonistas. Lucifer tiene un reparto interesante de personajes secundarios pero a veces es difícil encontrar el equilibrio entre la cantidad de historias secundarias que le apetece consumir al espectador (al menos a esta espectadora en concreto) y el peso que deben tener en pantalla los protagonistas principales de esta historia. Personalmente preferiría un poco más de Lucifer y Chloe y un poco menos de Maze, Dan o hasta Amenadiel. Pero soy consciente de que no tengo piedad. Y al menos la serie no cae en el error de alargar más de la cuenta el reencuentro entre Lucifer y Chloe, algo que no hubiera funcionado.

El episodio final de esta primera parte de la temporada termina con el suspense suficiente como para querer saber qué pasará en la segunda parte de la temporada 5. Netflix ha confirmado que Lucifer tendrá también una temporada 6 final. Después de eso, siempre pueden plantearse producir ¡Diablo!. No descarto nada verla.

La primera parte de la quinta temporada de Lucifer tiene 8 episodios y se estrena este viernes 21 de agosto en Netflix.

