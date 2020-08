Lucifer: Así termina la primera parte de la temporada 5

Netflix

Empecemos con los avisos. Si todavía no has visto los ocho episodios de la primera parte de la temporada 5 de Lucifer, la serie de Netflix sobre las aventuras del diablo en Los Ángeles, será mejor que vuelvas a este artículo cuando lo hayas hecho.

Y es que está cargado de spoilers, más concretamente sobre ese final de la media temporada. Te recomendamos que leas nuestra crítica sin spoilers primero, de hecho. Pero si ya has visto todos los nuevos episodios de Lucifer o no te importan los spoilers, bienvenido.

Entiendo que estés un poco confundido. Netflix ha estrenado la primera parte de la temporada 5 de Lucifer este 21 de agosto. Todavía no sabemos cuándo se estrenará la segunda parte de la temporada 5. O la temporada 6, que ya está confirmada y será la temporada final de Lucifer.

Estos primeros ocho episodios de la temporada han explorado el hecho de que Chloe (Lauren German) fuera, de hecho, un regalo que dios puso en la Tierra para Lucifer (Tom Ellis). Lucifer, a su vez, ha encontrado una manera de quedarse en Los Ángeles sin que los demonios se alboroten en el infierno. Básicamente, dejó a su hermano Amenadiel (D.B. Woodside) a cargo de las cosas y el padre de ambos decidió que, al fin y al cabo, no era necesario que nadie controlara nada.

Pero la verdadera fuente de conflicto esta temporada ha sido Michael, el hermano gemelo de Lucifer, que se ha dedicado a explotar los miedos e inseguridades de todos los personajes de esta historia para ponerlos en contra de Lucifer.

Netflix

Michael se encargó primero de que Dan (Kevin Alejandro) viera la verdadera cara de Lucifer y supiera que es el diablo. Eso provocó que Dan le disparara a Lucifer. Por suerte, al diablo acabó no pasándole nada porque, a pesar de que Chloe estaba presente, Lucifer ya no es vulnerable en su presencia. ¿Qué habrá provocado que Lucifer ya no fuera tan humano cuando ella está cerca?

Hay que decir que durante al menos un episodio, Lucifer también perdió su magia (mojo). Fue después de que por fin la serie permitiera que él y Chloe se liaran. Ya sabes que esto del "will they or won't they" (se liarán o no) ha sido uno de los ingredientes de la serie desde su principio. En todo caso Lucifer también ha vuelto a recuperar el mojo. ¿Por qué será?

Mientras tanto, Michael consiguió una aliada en Maze (Lesley-Ann Brandt), sobre todo después de prometerle un alma. A ver, que Lucifer se riera de Maze y la posibilidad de que ella tuviera alma porque es "simplemente" un demonio, no ayudó demasiado. Maze también está bastante enfadada con Lucifer porque el diablo no le contó que la madre de ella, Lillith, estaba en la Tierra.

La temporada termina con Amenadiel bastante angustiado porque se acaba de dar cuenta de que su hijo Charlie es un humano común, de los que tienen resfriados también comunes, en lugar de un ser celestial e inmortal como él. Ante su angustia por este tema, Amenadiel para el tiempo. Lo hace de forma inconsciente. Y lo hace justo en el momento en el que Lucifer le iba a decir a Chloe que la quiere. Ella está cargada de inseguridades sobre la relación desde que Michael la secuestró y explotó todas sus dudas sobre Lucifer y ella como pareja.

Netflix

Las cosas terminan con una pelea doble con el tiempo parado en la comisaría de policía de Los Ángeles entre Michael y Maze, por un lado, luchando contra Lucifer y Amenadiel, por el otro.

Hasta que aparece dios. Después de decir, con una voz francamente divina: "¡Ya basta!". Y entonces vemos la cara del actor encargado de interpretar al padre de Michael, Lucifer y Amenadiel. Se trata de Dennis Haysbert (24), que cierra el episodio final con un: "Niños, ya saben que odio cuando se pelean".

La segunda parte de la temporada 5 de Lucifer tendrá ocho episodios más. ¿Cómo seguirán las cosas en los nuevos capítulos? ¿Podrá Lucifer simplemente seguir ayudando a Chloe a resolver casos de asesinato mientras siguen explorando su relación?

También tengo curiosidad de saber qué pasará con Dan, Maze, Linda (Rachael Harris), Amenadiel. Bueno, y Ella (Aimee Garcia). Es la única de nuestro reparto de personajes habituales que no sabe quién es realmente Lucifer. Y acaba de pasar por una ruptura traumática con un asesino en serie que se hacía pasar por fan de Star Trek y periodista.

Y naturalmente estoy dando por hecho que, con una contratación como la de Haysbert para la serie, veremos más a dios.

Reproduciendo: Mira esto: Devs: La nueva serie de FX on Hulu te hará pensar