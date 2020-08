Lovecraft Country: Su equipo nos habla de los monstruos reales de la serie de HBO

HBO

Con esta crítica de Lovecraft Country, traté de convencerte hace unos días de la necesidad de ver esta nueva serie de HBO que se estrena el 16 de agosto. Después de entrevistar a sus protagonistas y a la showrunner de esta serie, Misha Green, por videoconferencia, voy a dejar que sea este equipo el que trate de explicarte por qué este título merece tu interés seriéfilo.

Lo primero que llama la atención de este drama ambientado en Estados Unidos en los años cincuenta es su voluntad por retratar el racismo sistémico de la época. Sus protagonistas son el veterano de la guerra de Corea, Atticus Freeman (Jonathan Majors); la emprendedora con vocación por la fotografía, Leti (Jurnee Smollet); el padre de Atticus, Montrose (Michael Kenneth Williams); y el tío de Atticus, George (Courtney B. Vance). Los Freeman son una familia de afroamericanos que vive en una ciudad, Chicago, fuertemente segregada racialmente. Sus problemas se van desgranando poco a poco.

"La serie resalta los momentos olvidados", me explicó Majors sobre algunas de las situaciones históricas reales retratadas en Lovecraft Country. "Atticus Freeman es un veterano de la llamada 'guerra olvidada'. Empezamos a expandir la historia de lo que es la experiencia afroamericana. Y de esa manera expandimos lo que es la experiencia estadounidense, para que el país entero aprenda, madure e inicie una conversación".

Vance estuvo de acuerdo con su compañero de reparto sobre la misión que tiene esta serie de iniciar una conversación y espera que consiga que, sobre todo los espectadores jóvenes, se interesen por buscar e investigar sobre esos momentos olvidados de la historia. Como la masacre de Tulsa, el boicot de autobuses de Montgomery o las llamadas sundown towns, poblaciones en las que solo había habitantes blancos y donde estaba legitimado el uso de violencia contra los afroamericanos después de la puesta de sol.

El ingrediente terrorífico

Pero Lovecraft Country es mucho más que simple retrato histórico. La serie incluye ingredientes de género de terror, fantasía y hasta aventuras. "Nunca hemos visto este género narrado de una forma tan plena a través de los ojos de una familia negra", me explicó Williams. El intérprete de The Wire reconoció que la serie le debe mucho a una película que también mezcla el género familiar y de retrato social con el terror: Us. Y es que hay que resaltar que el director y guionista de Us, Jordan Peele, es también productor ejecutivo de esta serie.

Williams ve ese ingrediente de terror, las criaturas mitológicas y los monstruos que aparecen en Lovecraft Country, como una metáfora. "Esta obra artística sostiene un espejo para que nos miremos en él. El arte crea conversaciones. Y para mí aquello que más miedo da en Lovecraft son las partes que tienen que ver con la relación de Estados Unidos con el racismo, no los monstruos", resaltó Williams.

Green, una entusiasta de las historias de género con títulos como Underground o Helix en su filmografía, justifica el uso del terror en esta serie con tintes históricos. "Poner una ración de monstruos sobre cualquier cosa simplemente la hace más emocionante", me dijo la guionista y directora. "La historia es tan horrenda como los monstruos que nos hemos inventado. Veo los carteles (de las sundown towns) en los libros de historia. Son carteles que dicen: 'No dejes que se ponga el sol estando aquí'. Son reales. Pero parecen sacados de una película de terror".

Smollett hizo una última reflexión sobre esta mezcla entre terror real y terror mitológico que la serie combina con acierto. "Para mí el racismo es un espíritu demoníaco", confesó la actriz, añadiendo que los héroes de esta historia tienen la misión de desmantelar la supremacía blanca.

Espero que el equipo de Lovecraft Country haya logrado despertar tu interés por este proyecto. Piensa que esta serie, además de hacerte pensar, hacerte venir ganas de saber un poco más sobre la historia de este país y asustarte u horrorizarte, te va a entretener. Mucho. O si no, Vance no estaría comparando este título con cierta serie con dragones de HBO.

"Va a ser una de esas series que la gente tiene que ver. Va a ocupar el lugar de Game of Thrones. Va a tener el mismo impacto". ¿Te lo crees?

Lovecraft Country se estrena en HBO, HBO Max y HBO Latinoamérica el 16 de agosto. En HBO España Territorio Lovecraft se estrena el 17 de agosto.