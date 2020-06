Love Life de HBO Max no acaba de ser la Sex and the City de 2020

HBO Max

Casi se podría interpretar como una tradición. Cada década HBO estrena una serie protagonizada por una mujer fuerte, que se dedica a algún tipo de profesión liberal, tiene un grupo de amigas sólido, ama la ciudad de Nueva York (en la que también vive) y tiene una serie de aventuras y desventuras amorosas y sexuales con diferentes individuos (por lo general de sexo masculino).

La pionera fue Sex and the City, que se estrenó en 1998 y puso a HBO en el firmamento de cadena productora de series de calidad en el que se encuentra ahora (The Sopranos y The Wire también contribuyeron, claro). La serie estaba protagonizada por Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie, una columnista con el tipo de trabajo que ya no se encuentra, y abrió las puertas a la representación de la sexualidad femenina en televisión. En el piloto de Sex and the City, basada en la novela del mismo título de Candace Bushnell, Carrie tenía un encuentro de sexo ocasional, le practicaban sexo oral y se mostraba dueña de su sexualidad.

Luego le llegaría el turno a Lena Dunham, que en 2012 estrenaba en la cadena Girls. Una serie que estaba creada, producida, protagonizada y a veces hasta escrita y dirigida por ella. Con Girls entendimos que Brooklyn es cool (después de que Miranda de Sex and the City le hubiera mostrado el desprecio de alguien de Manhattan). Descubrimos los pectorales de Adam Driver. Y vimos cómo cambiaban las dinámicas de las relaciones, mucho más dominadas por los teléfonos móviles. Nuestras protagonistas eran también ligeramente más jóvenes que las de la serie anterior y con una vida profesional mucho más precaria.

Este 2020 ha sido el año de Love Life. La serie está protagonizada por Anna Kendrick y en Estados Unidos es uno de los títulos originales de la nueva plataforma de streaming HBO Max. Se estrenó el 27 de mayo en Max y en España se puede ver en HBO España desde el 28 de mayo. Con Love Life volvemos a Manhattan. Darby (Kendrick) comparte un apartamento con varios amigos mientras trata de escalar en una profesión relacionada con el comercio de arte.

La serie comete el error de viajar en el tiempo y encapsular momentos muy concretos de ciertas relaciones de Darby dentro de cada uno de sus episodios de media hora, de los que he visto seis de una primera temporada de 10. Son numerosas las elipsis temporales entre episodio y episodio y muchas las cosas que pasan fuera de cámara. Casi diría que tramas que en otras series difícilmente hubieran quedado fuera o representarían episodios destacados, son las que aquí no llegamos a ver. La serie ha "gastado" mucho drama por estar tan comprometida con esta estructura fragmentada. Esto no es tanto un ejemplo de televisión por entregas o serialized, sino una serie a base de instantáneas.

Love Life es también una de esas "comedias" que lo es solo por la duración de sus episodios, la media hora es una longitud tradicionalmente asociada a este género. Y porque de vez en cuando hay algún chiste camuflado en medio de mucha incomodidad. Como el momento en el que el asistente de Darby se extraña de que ella todavía use Facebook (denotando así que se está haciendo mayor) o el hecho de que otro personaje decida ponerse el podcast Serial para ir a correr (recordándonos la mucha popularidad de ese programa entre cierto sector poblacional en cierto momento).

Pero en general Love Life es de esas comedias que te dejan triste. La serie integra temas interesantes que rigen las relaciones ahora mismo, como los apps de citas o la etiqueta de mensajes de texto para no denotar interés extremo. Pero su protagonista es más irritante aún que la Hannah de Dunham en Girls. Hannah era irritante por tener una personalidad muy fuerte y decir siempre lo que le pasaba por la cabeza. Pero Darby irrita por adaptarse en todo momento a los demás, sobre todo los hombres que se cruzan en su vida.

Love Life me parece un poco una oportunidad perdida que no acaba de aportarle gran cosa a un género del que ya hemos visto varios ejemplos. La serie se centra además en exceso en el personaje de Darby y no le dedica tiempo o desarrollo a otros personajes interesantes como el de Sara (Zoe Chao), una de las mejores amigas de Darby.

Es cierto que Sex and the City no se deja ver bien con ojos de espectador de 2020. Y que Girls tampoco es de esas series que consigan levantarle el ánimo a nadie. Así que me voy a quedar con otra comedia de HBO protagonizada por una mujer joven tratando de navegar su vida profesional y personal: Insecure. Se estrenó en 2016 y está emitiendo ahora su cuarta temporada. Está creada, protagonizada y producida por Issa Rae, que también escribe algunos de los guiones. Eso sí, te advierto que está ambientada en Los Ángeles.