Netflix

Si algo debe agradecérsele a la nueva Lost in Space de Netflix —que se estrena el 13 de abril— es que guarda una sana distancia de la serie original producida por Irwin Allen en 1964.

Quizá algunos recuerden la serie televisiva de ciencia ficción, transmitida entre 1965 y 1968, y conocida en América Latina como Perdidos en el espacio, la cual contaba las aventuras de la familia Robinson a bordo de la nave Júpiter 2, que queda perdida cuando se dirigía a Alfa Centauri en busca de un planeta con condiciones similares a la Tierra.

Esa serie tuvo originalmente elementos dramáticos, pero devino en un show camp, con elementos de comedia, del que terminaron haciéndose populares dos personajes secundarios: el robot (que acuñó la famosa frase "Peligro, Will Robinson") y el malvado Dr. Zachary Smith (Jonathan Harris).

Netflix ha dicho que la nueva Lost in Space es una "reimaginación" de la serie original.

Ese es, a fin de cuentas, el sentido de un reboot: proponer una óptica fresca de una historia conocida. Lost in Space no solo pone al día los efectos visuales —a años luz de la serie original—, sino que además actualiza la trama, creando una familia protagonista acorde con los tiempos que corren.

Sin embargo, donde la nueva serie se toma más libertades es en los tres personajes que no pertenecen a la familia Robinson: el robot, el Dr. Smith (que ahora es la Dra. Smith) y el copiloto Don West, que ya no es piloto ni fue miembro original de la tripulación del Júpiter 2.

CNET en Español tuvo acceso a los dos primeros episodios de Lost in Space, de los diez que integran la primera temporada.

Una justa apreciación de la nueva versión de Lost in Space diría que se inspira en la serie original, pero la adapta a la generación que vio la película The Martian (2015); esto es, un público que desea ver ciencia ficción, pero anclada en diseños y conceptos evaluados hoy en día por la NASA y SpaceX, por ejemplo.

Netflix

De hecho, los trajes espaciales de Lost in Space fueron diseñados y elaborados por FBFX Studios, la misma compañía que fabricó los trajes de la película The Martian.

La nueva Lost in Space tiene un ritmo frenético, en el que se suceden varios cliffhangers (escenas de suspenso) dentro de un mismo episodio. Esto era así en la serie de 1965, en la que los protagonistas enfrentaban situaciones de peligro de manera frecuente.

Los dos primeros episodios fueron dirigidos por Neil Marshall, realizador de películas de horror como The Descent y de dos episodios con épicas escenas de acción en Game of Thrones (Blackwater y The Watchers of the Wall).

Y si una de las características de la serie original de 1965 eran sus escenarios creados en estudio —lo que incrementaba la estética camp del programa—, la nueva Lost in Space apuesta por combinar los interiores creados en estudio con secuencias filmadas en escenarios naturales.

Esto le da verosimilitud a la serie y refuerza la propuesta de que se están explorando nuevos planetas, con sus peligros y desafíos. Uno de los aciertos de la producción es que ha logrado combinar, sin fisuras, paisajes reales y efectos visuales creados en computadora.

Nada de estos aspectos técnicos, sin embargo, se sostendrían si no hubiera una historia interesante y un elenco que lo soporte. El reparto de Lost in Space incluye a Toby Stephens (Black Sails), como John Robinson; Molly Parker (House of Cards), en el papel de Maureen Robinson; Ignacio Serricchio (nacido en Argentina, pero criado en México), como Don West; Taylor Russell, como Judy Robinson; Mina Sundwall en el rol de Penny Robinson; Maxwell Jenkins como Will Robinson, y Parker Posey (Louis) como la Dra. Smith.

Netflix

La sinopsis oficial de Netflix es la siguiente:

"Ambientada 30 años en el futuro, la colonización del espacio es una realidad, y la familia Robinson está entre los seleccionados para crear una nueva vida en un mundo mejor. Pero cuando los nuevos colonos son arrojados fuera de su ruta trazada, deben forjar alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso ambiente alienígena, a años luz de su destino original".

Con solo dos episodios vistos, muchos de los enigmas de Lost in Space permanecen a oscuras. Resulta interesante ver cómo fue "reimaginado" el robot, pues es un cambio radical del de la serie original.

Lo mismo puede decirse de la Dra. Smith. No es solo el elemento del cambio de género, sino el mismo misterio de por qué se encontraba a bordo de la misión de colonización y sus intenciones con la familia Robinson.

Estas novedades son un buen añadido para sorprender al espectador y generar interés por el reboot, ya que promete seguir su propio camino y labrarse una identidad distinta.

La primera temporada de Lost in Space tiene 10 episodios y se estrena el 13 de abril en Netflix.

