Una cosa es segura: esta no es la Lost in Space con la que crecieron tus padres o tus hermanos mayores entre 1965 y 1968. Netflix dio a conocer el martes el primer tráiler oficial del reboot de este clásico televisivo de la ciencia ficción, que se estrenará el 13 de abril.

El avance ofrece las primeras imágenes de la nueva familia Robinson, que parte de la Tierra a bordo de la nave Jupiter II en un viaje de exploración espacial pero que, tras un accidente no planeado, queda a la deriva.

También se ofrece el primer vistazo al robot que ayuda a la familia, pero que, por lo que se infiera tras ver el avance, pareciera no haber sido creado por humanos. Eso sí, la inmortal frase "Danger, Will Robinson" (Peligro, Will Robinson) que distinguió al robot en la serie de los años 60 es pronunciada nuevamente.

Entre los cambios notables entre el programa original, producido por Irwin Allen, y la nueva versión está el tono épico, más dramático y con más acción, los millonarios efectos visuales creados en computadora y el cambio de género en uno de los personajes más famosos de la serie: el Dr. Smith, interpretado por Jonathan Harris en el show original, y ahora encarnado por la actriz Parker Posey.

Netflix afirma que es una versión "reimaginada" de la serie original de los años 60 del siglo pasado y que ya fue adaptada en una ocasión al cine, en 1998.

Netflix ha desarrollado una curiosa campaña de lanzamiento de Lost in Space, en la que se ha dedicado a hacerle spam a todos los usuarios de Twitter con el nombre Will Robinson, etiquetándolos en tuits con la etiqueta #LostInSpace y añadiéndoles el teaser del tráiler.

Según reporta la página Web io9, 200 usuarios de Twitter fueron etiquetados por Netflix en menos de dos horas con esta singular estrategia de marketing.

El elenco de Lost in Space incluye a Toby Stephens (Black Sails) como John Robinson, Molly Parker en el papel de Maureen Robinson, Ignacio Serricchio como Don West, Taylor Russell como Judy Robinson, Mina Sundwall en el rol de Penny Robinson, Maxwell Jenkins como Will Robinson y Parker Posey como la Dra. Smith.

La primera temporada de Lost in Space tiene 10 episodios y se estrena el 13 de abril en Netflix.

