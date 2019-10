Lost in Space: La temporada 2 ya tiene tráiler y fecha de estreno

Des Willie/Netflix

¡El robot está de vuelta! Esa es la primera revelación del tráiler de la segunda temporada de la serie Lost in Space, el reboot de la clásica serie de ciencia ficción, que Netflix dio a conocer el sábado, 5 de octubre, en la Comic-Con de Nueva York y cuyo estreno está pautado en la plataforma de streaming el 24 de diciembre.

El avance de Lost in Space promete nuevos escenarios, muchos efectos visuales y criaturas no vistas hasta ahora en el show. Y, además del retorno de la familia Robinson, de la Dr. Smith y del técnico Don West, el tráiler muestra al actor J.J. Feild (Captain America: The First Avenger), quien se une a la serie como actor invitado en el papel de Ben Adler, experto en inteligencia artificial.

La segunda temporada dispone de diez episodios, filmadados en escenarios naturales de Vancouver, Canadá, y de Islandia. La serie está protagonizada por Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio y Parker Posey.

Con Zack Estrin como showrunner de la serie, Netflix hizo disponible la sinopsis de los nuevos episodios:

"¡Hay más peligro y aventura para la familia Robinson! Con el Júpiter 2 varado en un misterioso planeta oceánico sin su amado Robot, los Robinson deben trabajar juntos, junto con la manipuladora Dr. Smith y el siempre cautivador Don West, para regresar a la nave Resolute y reunirse con los otros colonos.

"Pero descubren pronto que que todo no es lo que parece. Una serie de nuevas amenazas increíbles y descubrimientos inesperados surgen mientras buscan la clave para encontrar Robot y un paso seguro a Alpha Centauri. No se detendrán ante nada para mantener a su familia segura... la supervivencia es una especialidad de la familia Robinson después de todo".

La temporada 2 de Lost in Space se estrena el 24 de diciembre en Netflix.