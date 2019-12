Lost in Space: Muchas acción pero poca pasión en la temporada 2

Des Willie/Netflix

La serie de Lost in Space tiene muchos elementos que despiertan respeto y admiración, pero por ahora no consigue que los espectadores se enamoren de ella. Netflix estrena su segunda temporada el 24 de diciembre y si bien los nuevos episodios son una mejora en comparación con la temporada 1, todavía no ha alcanzado todo su potencial ni se ha erigido en un "evento televisivo", esos shows que generan mucho hype y cuenta con fanáticos ruidosos en redes sociales.

CNET en Español tuvo acceso a los diez episodios de la temporada 2 y podemos afirmar que cada dólar invertido en Lost in Space se aprecia en pantalla. Es justo reconocer que es uno de los shows de ciencia ficción que mejor recrea mundos extraterrestres y los viajes en el espacio. El nivel de detalle de los escenarios, del diseño de producción y la calidad de los efectos visuales rivalizan con los de muchas películas de Hollywood.

Si la Lost in Space original de 1965, producida por Irwin Allen, es hoy recordada por sus evidentes decorados en estudio y por sus criaturas alienígenas que parecían sacadas de una fiesta de Halloween, el reboot producido por Netflix no ha escatimado gastos para diferenciarse en eso del show original, combinando escenarios naturales con efectos visuales en computadora para crear paisajes decididamente fuera de este mundo. Lo mismo puede decirse de los trajes, el diseño de los vehículos y las naves, y las mismas interfaces de las pantallas. Lost in Space logra suspender la incredulidad del espectador.

El argumento de la segunda temporada también mejoró su foco. Al no tener que presentar a los personajes, los nuevos episodios de la serie van al grano y la acción discurre a un ritmo frenético: la familia Robinson se encuentra varada en un planeta oceánico hasta que consigue que su nave Júpiter 2 cargue sus motores y despegue rumbo al espacio.

Ya en el espacio: tiene dos objetivos: encontrar la nave nodriza The Resolute, que puede trasladarlos a su destino final en Alfa Centauri; y hallar al Robot, cuyo destino quedó sin aclarar al final de la primera temporada. Pero, en realidad, el gran tema de la temporada 2 de Lost in Space es la familia: todas las situaciones de peligro y desafíos que los guionistas le lanzan a los Robinson busca el propósito de reforzar los lazos familiares y transmitirle al espectador que los protagonistas solo consiguen salir ilesos cuando trabajan en equipo.

¡Y vaya si hay ocasiones para demostrarlo! En cierta manera, Lost in Space recuerda las películas seriales de Flash Gordon en los años 30 del siglo pasado, con escenas de suspenso cada diez minutos y momentos cliffhanger en lo que siempre hay un integrante de la familia Robinson a punto de morir.

Pese a este concepto, que puede sonar emocionante, Lost in Space se toma su tiempo para conducir la historia central de la segunda temporada a su clímax. No es hasta el séptimo episodio que las cartas se muestran, se producen algunos giros y el show alcanza sus mejores momentos en pantalla. Su final de temporada, además, plantea un tema interesante a desarrollar en la tercera temporada (aunque, por ahora, no ha sido renovada por Netflix).

Quizás la certeza de que la familia Robinson saldrá bien librada de cada peligro disminuye el suspenso y la emoción. El hecho de que la acción y la trama tardan tiempo en llegar a su clímax puede generar cierta insatisfacción. Hay un gran despliegue técnico y un gran esfuerzo de producción y de actuación en Lost in Space, pero se echa de menos un poco más de emoción y de momentos memorables.

Filmada en escenarios naturales de Vancouver, Canadá, y de Islandia, la serie está protagonizada por Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio y Parker Posey como la Dra. Smith.

La temporada 2 de Lost in Space se estrena el 24 de diciembre en Netflix.