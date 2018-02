"¡Peligro, Will Robinson, peligro!", era una de las frases más famosas del Robot, personaje de la serie Lost in Space (Perdidos en el espacio fue su nombre en Latinoamérica), que se transmitió con gran éxito entre 1965 y 1968.

Pues ahora Netflix prepara un reboot de esta serie, que planea estrenar el próximo 13 de abril y del que dio a conocer su primer tráiler el miércoles.

En su comunicado, Netflix habla de un "reimaginación" de la serie original de los años 60 del siglo pasado y que ya fue adaptada en una ocasión al cine, en 1998.

Netflix reveló además que esta nueva Lost in Space ya fue vista, cómo no, en el espacio, pues el servicio de streaming dio acceso a la NASA hace 12 días para que transmitiera el episodio piloto de la serie a los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

Esta reimaginación de Lost in Space tiene lugar 30 años en el futuro, cuando la colonización espacial ya es una realidad y la familia Robinson es una de las primeras en ser escogida para establecer su hogar en un planeta de la galaxia.

Pero, de acuerdo a la sinopsis oficial, "cuando los nuevos colonos son arrojados fuera de su ruta trazada, deben forjar alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso ambiente alienígena, a años luz de su destino original".

"Varados con los Robinson hay dos forasteros, unidos por las circunstancias y una habilidad compartida para el engaño: la inquietante y carismática Dra. Smith (Parker Posey), una maestra en manipulación y con un objetivo inescrutable; y el pícaro, pero inadvertidamente encantador, Don West (Ignacio Serricchio), un contratista altamente calificado que no tenía intención de unirse a la colonia y, mucho menos, aterrizar en un planeta perdido".

El elenco de Lost in Space incluye a Toby Stephens (Black Sails) como John Robinson, Molly Parker (House of Cards) en el papel de Maureen Robinson, Ignacio Serricchio como Don West, Taylor Russell como Judy Robinson, Mina Sundwall en el rol de Penny Robinson, Maxwell Jenkins como Will Robinson y Parker Posey como la Dra. Smith.

La primera temporada de Lost in Space tiene 10 episodios y se estrena el 13 de abril en Netflix.

