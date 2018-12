Los videos más populares de tecnología que no te puedes perder

Juan Garzón / CNET en Español

Adiós 2018, hola 2019. En CNET en Español no solo tenemos un apartado de videos que puedes consultar aquí, sino que también un canal de YouTube en donde nos dejas comentarios y en donde hemos evaluado las tendencias y los videos más visitados para presentarte esta lista.

A continuación te presentamos los videos más vistos en el último año según su categoría.

Reproduciendo: Mira esto: Frente a frente: Huawei P20 Pro vs. Galaxy S9 Plus

Comparativa móvil: Huawei P20 vs. Galaxy S9 Plus

Dos teléfonos famosos de 2018 tenían que estar en esta lista y esta es, sin duda, la comparativa más popular de nuestra página de YouTube: ¿Qué teléfono prefieres tú?

Reproduciendo: Mira esto: Huawei P20 Pro: Análisis y prueba de cámara en profundidad

Sí, el Huawei P20 Pro destronó a los Galaxy S9 y S9 Plus y se convirtió en el teléfono más popular de nuestro canal de YouTube, con el análisis más visto de todos.

Reproduciendo: Mira esto: Por qué no comprar los nuevos iPhone XS y XS Max

Top 5: comprar o no los iPhone XS y XS Max

El top 5 más popular de 2018 fue el de nuestra opinión sobre si debías comprar o no los iPhone XS y XS Max... Estos teléfonos nos encantan pero no por eso no íbamos a decirte sus puntos negativos.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué tan resistente es la pantalla del iPhone XR?

La tortura más vista: iPhone XR

En CNET en Español nos encanta torturar teléfonos. La caída más popular y los daños que más seguiste segundo a segundo fueron los que le hicimos al iPhone XR, este video de destrucción es encantador.

Reproduciendo: Mira esto: iPhone XS Max: Sacamos al teléfono más grande de Apple...

Unboxing: iPhone XS Max

Probablemente porque era un nuevo modelo con un nuevo tamaño, el unboxing del iPhone XS Max fue el más popular de 2018 en nuestro canal de YouTube. Esto de abrir cajas y mostrarte lo que traen se ha convertido en todo un arte.

Reproduciendo: Mira esto: Trucos para grabar en supercámara lenta con el Galaxy...

Cómo se hace: trucos de la cámara superlenta del Galaxy S9

Sí, el Galaxy S9 fue uno de los teléfonos más populares del año, por ese motivo tiene sentido que un video con sus trucos fuese de los más vistos del año en nuestro canal.

Reproduciendo: Mira esto: El Galaxy Note 9 se presentaría en julio y el Motorola...

Actualización Android: Galaxy Note 9 está por llegar

Obviamente el Galaxy Note 9 tenía que ser popular y Juan Garzón y su reporte de la llegada del nuevo teléfono de Samsung rompió Internet, o al menos nuestro canal de YouTube.

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy Watch: El reloj insignia le dice adiós...

Primer vistazo de wearable: Galaxy Watch

El reloj de Samsung no es de los más populares del planeta, pero sin dudas llamó la atención después de su lanzamiento, tanto que se hizo el video de primer vistazo más visto del año.

Reproduciendo: Mira esto: Adiós iPhone X... y más fotos de los nuevos modelos

Chismes de la Manzana: Adiós iPhone X

Desde luego, el iPhone X y sus sucesores generaron interés y se convirtieron en la edición más vista de Chismes de la Manzana, uno de los programas más antiguos de CNET en Español.