La nueva generación de tecnología celular, también conocida como 5G, está casi aquí. La mayor ola inicial de implementación de 5G probablemente tendrá lugar en 2019 y 2020, y los operadores de todo el mundo están sentando las bases para desplegar una red inalámbrica más rápida y expansiva.

Si bien es cierto que muchas industrias se beneficiarán de una conectividad más rápida, como autos, drones, realidad virtual y el llamado Internet de las cosas, por nombrar algunas, la forma en que la mayoría de la gente verá los beneficios de una red 5G robusta es con un teléfono habilitado para 5G. Después de todo, las grandes promesas que hacen los operadores con cobertura 5G no significan mucho si no puedes acceder a la red con tu propio dispositivo.

Algunas compañías, como Lenovo, ya han lanzado un dispositivo con capacidad para 5G antes de 2019. Por ejemplo, el operador estadounidense AT&T venderá un router de punto de acceso 5G a finales de este mes. Mientras tanto, otras compañías han anunciado metas específicas de 5G.

Para ayudarte a rastrear cuándo podemos esperar los teléfonos 5G, esto es lo que los principales fabricantes de teléfonos han anunciado – y no han anunciado – sobre sus planes de lanzar teléfonos 5G hasta ahora.

Apple

Apple no tiene ninguna prisa en lanzar un iPhone 5G, así no esperes uno en 2019 ni quizás en 2020. Salvo la eliminación de la entrada para audífonos (el iPhone 7 fue uno de los primeros teléfonos que no tuvo entrada para audífonos), Apple generalmente no es el primeros en montarse a las tendencias móviles, prefiriendo en cambio perfeccionar una tecnología emergente antes de comprometerse con ella. Recuerda que Apple estuvo muy por detrás de sus competidores en la fabricación de teléfonos con conectividad 3G y 4G LTE.

Entonces, aunque es probable que veamos una serie de teléfonos Android 5G en 2019, no esperes que Apple acepte esta tecnología tan rápido.

Apple no respondió a una solicitud para hacer comentarios sobre este tema..

Samsung

En agosto, Samsung dijo que está trabajando con compañías de telecomunicaciones de Corea del Sur para lanzar su primer teléfono 5G, y agregó que este dispositivo no será el Galaxy S10.

En cambio, los rumores indican que el dispositivo puede ser el Galaxy S10 Plus, la contraparte más anticipada del S10. Mientras tanto, se espera que Corea del Sur despliegue su red 5G alrededor de marzo de 2019, y dado que Samsung generalmente lanza sus teléfonos Galaxy S en febrero o marzo, podríamos ver este teléfono 5G en ese momento. Además, es muy probable que Samsung venda el teléfono primero en Corea del Sur, con otros mercados esperando más tiempo, pero no hay información sobre cuándo será eso.

Google

Google aún no ha revelado sus planes para 5G, y la compañía se negó a responder una solicitud para comentar. Lo que sí sabemos es que Verizon dijo que planea desplegar su red 5G a principios de 2019, de manera similar a otros operadores.

¿Qué tiene eso que ver con Google exactamente? Durante los últimos años, Google ha elegido a Verizon como su socio exclusivo para sus teléfonos Pixel, incluido el último Pixel 3, aunque la compañía también vende el teléfono desbloqueado o en su primera red Wi-Fi, Google Fi.

Esto podría significar que el próximo celular insignia de Google, supuestamente llamado Pixel 4, podría ser un teléfono 5G. Si se mantiene dentro de su horario habitual de lanzamiento telefónico, el Pixel 4 se estrenaría en octubre de 2019, bastante después de la primera mitad del año.

LG

En agosto, LG confirmó que su primer teléfono 5G para EE.UU. haría su debut en Sprint "en la primera mitad de 2019", justo cuando Sprint lanzará su red 5G. (Para tu información, se espera que Sprint se fusione con T-Mobile muy pronto, una movida que, según el analista de velocidad del operador Ookla, "podría dar como resultado una red inigualable de cara a 5G").

John Tudhope, director de la cartera de productos de Sprint, solo ha dicho que el dispositivo será un teléfono premium. Más recientemente, sin embargo, la vicepresidenta de desarrollo de 5G en Sprint Business, Mishka Dehghan, dijo que el teléfono tendrá un aspecto distinto y que "uno sabrá que es un dispositivo 5G".

Lenovo/Motorola

En agosto, Lenovo presentó el Motorola Moto Z3, un teléfono que tiene 5G –o algo por el estilo. Este teléfono se conecta a 5G con un accesorio modular Moto Mod, que se conecta a la parte posterior del teléfono mediante unos pasadores magnéticos. Con el Mod, Motorola dice que el teléfono entregará datos 10 veces más rápido que otros dispositivos 4G LTE. Desafortunadamente, se supone que la modificación saldrá a principios del próximo año, y no sabemos cuánto costará.

En cuanto a un teléfono Motorola que no necesitaría un accesorio para conectarse a 5G, la compañía está trabajando para hacer ese dispositivo, pero tendrás que esperar mucho más. Doug Michau, director de ventas y operaciones técnicas de Motorola Mobility, dijo que el teléfono llegaría mucho más tarde que a principios de 2019. Más específicamente, Michau dijo que se lanzaría "definitivamente en menos de tres años, pero aún no ha llegado el momento".

Huawei

Durante el Mobile World Congress Shanghai en junio, Huawei prometió que su primer teléfono 5G saldría a la venta "antes de finales de junio de 2019", luego de que lance su primer módem y procesador Kirin de 5G en marzo de 2019.

Es poco probable que el teléfono llegue a Estados Unidos. Tras llamarlos una amenaza de seguridad para el Departamento de Defensa, el gobierno de Estados Unidos prohibió la venta de teléfonos Huawei en las bases militares de los Estados Unidos y en marzo, el gigante minorista Best Buy dejó de venderlos.

Sin embargo, eso no significa exactamente el final de Huawei y sus ambiciones 5G. "Nuestros productos y soluciones son utilizados por los principales operadores, compañías Fortune 500 y cientos de millones de consumidores en más de 170 países de todo el mundo", dijo un portavoz de Huawei a principios de este año. "Nos hemos ganado la confianza de nuestros socios en toda la cadena de valor global".

Verizon

OnePlus

Cuando el fabricante de chips Qualcomm dio a conocer sus asociaciones 5G a principios de enero, incluyó a OnePlus como uno de los muchos fabricantes chinos de teléfonos con los que estaba trabajando para crear el primer lote de teléfonos 5G para 2019. Después, OnePlus lanzó el el OnePlus 6, que admite velocidades LTE en gigabits.

El próximo teléfono, el OnePlus 6T debería tener la misma característica, y el cofundador de OnePlus, Carl Pei, confirmó que está trabajando continuamente con la tecnología 5G. "Nuestros equipos trabajan muy de cerca con los equipos de Qualcomm en términos de tecnología y estamos involucrados desde el principio en el proceso de investigación y desarrollo", dijo Pei en una entrevista de mayo con CNET. "[Pero] no quiero comprometerme con una línea de tiempo en este momento".

Nokia

Aunque Nokia no es el gigante de los teléfonos que fue hace 15 años, todavía está dando pasos hacia un futuro 5G. En julio, anunció una asociación de US$3,500 millones con T-Mobile, que incluye aprovechar el espectro de 600MHz de T-Mobile para respaldar su red 5G. Se esperan teléfonos 5G de esta asociación en 2019.

Nokia también puede beneficiarse de 5G de otras maneras. Además de Qualcomm y Ericsson, la compañía tiene derechos de patente para la tecnología 5G y puede ganar hasta US$3.50 por cada teléfono inteligente 5G vendido.

ZTE

Si bien el futuro de ZTE en EE.UU. está en el aire debido a una prohibición reciente (ahora eliminada) de sus teléfonos por violar las sanciones comerciales, sabemos que la compañía telefónica china ha estado trabajando en teléfonos 5G.

En febrero de 2017, la compañía realizó una demostración de su teléfono Gigabit, que era capaz de obtener una conexión inalámbrica de 1 gigabit por segundo (aproximadamente 50 veces más rápido que la velocidad celular promedio en EE.UU). Pero ese año, el teléfono fue llevado a la feria comercial del CMM como una manera de promocionar la preparación 5G de ZTE, una prueba de concepto, no era un teléfono real.

En el MWC de este año, la compañía dijo que apunta a tener teléfonos 5G en el mercado a finales de 2018 o principios de 2019, pero siguió con una predicción de "finales de 2019".