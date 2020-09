Los rumorados AirPods Studio tendrían un diseño plano

Angela Lang/CNET

Apple detalló las tecnologías que está considerando para sus rumorados auriculares AirPods Studio en una serie de patentes publicadas el jueves 3 de septiembre. En las patentes se describe una tecnología para identificar detalles de las orejas de una persona así como también diseños para doblar los auriculares de manera que queden planos.

En las patentes que llevan por título "Headphones with Increased Back Volume" (Auriculares con sonido trasero aumentado), "Headphones with Magnetic Sensor" (Auriculares con sensor magnético) y "Headphones with Removable Ear Pieces" (Audífonos con piezas auditivas desmontables), la empresa detalla los diseños que ha creado para sus muy rumorados audífonos. Entre las tecnologías que Apple ha probado, la empresa detalla sensores para identificar cómo los audífonos pueden caber o ajustarse dentro del oído así como también las almohadillas que ayudan a bloquear el sonido exterior.

Quizá lo más interesante sea la descripción de Apple de cómo los auriculares se pueden doblar para quedarse planos, gracias a una inusual serie de arcos y una "spring band" o correa resorte que constituye la diadema que conecta los auriculares.

Apple

"Los auriculares han estado en uso por más de 100 años, pero el diseño del marco mecánico utilizado para sostener los auriculares contra las orejas del usuario ha permanecido de cierta manera estático", dijo Apple en la patente, que fue presentada inicialmente en mayo. "Por esta razón, algunos auriculares de diadema son difíciles de transportar sin el uso de una caja voluminosa o de portarlos visiblemente alrededor de la nuca cuando no se están usando".

Apple no ha respondido a una solicitud de comentario.

Las patentes de Apple ofrecen un vistazo a cómo la gigante de tecnología proyecta reinventar los auriculares antes del lanzamiento de los rumorados AirPods Studio. Se espera que los auriculares, de los cuales Apple no ha hablado públicamente, se vendan bajo la marca de la manzana como un accesorio, tal y como pasa con los AirPods y AirPods Pro -- en vez de ser parte de la marca de artículos de sonido Beats, empresa que Apple compró por US$3,000 millones en 2014.

Las patentes de Apple solo ofrecen un vistazo a las investigaciones de la empresa, y no son siempre una indicación de lo que serán los productos futuros de Apple que lleguen al mercado. Las patentes, vistas primero por AppleInsider, sugieren las formas en que Apple busca diferenciarse de rivales como Bose, Sony y Philips, así como marcas como Anker.

Agrandar Imagen Apple

Pero hay una buena razón para creer que Apple materialice estas patentes. La empresa no da a conocer el número de ventas de los AirPods, pero un analista proyectó el año pasado que los audífonos podrían convertirse en el tercer producto más popular de la empresa, justo detrás del iPhone y del iPad.

"La pregunta clave es: ¿cuán grandes se pueden volver los AirPods?", dijo Toni Sacconaghi, un analista de Sanford C. Bernstein, en diciembre. El analista calculó que los auriculares pueden generar unos US$15,000 millones en ingresos para 2020, aunque esta proyección se realizó antes de la llegada de la pandemia por coronavirus.

Sin embargo, las preocupaciones sobre cómo la pandemia podría afectar a la industria no están deteniendo a Apple en su lanzamiento de nuevos productos. La empresa aún planea lanzar su nuevo iPhone en las próximas semanas. Y algunos analistas y observadores de la empresa esperan que el dispositivo incluya la tecnología 5G, entre otras cosas.

Los audífonos de diadema, por otro lado, están envueltos en un manto de dudas. Serían los primeros auriculares de diadema con la marca de Apple desde que esta compró a Beats hace seis años. Apple ha seguido actualizando los audífonos Beats y ha conservado la marca para su servicio de música.

La filtraciones y los rumores indican que los AirPods Studio son unos auriculares premium que costarían US$349. Para ello, según los observadores de Apple, el dispositivo tendría sensores similares a aquellos detallados en las patentes de la empresa para identificar la orientación de las orejas del usuario, así como también una función de pausa automática cuando el usuario se los quita.