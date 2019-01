Los robots Samsung del CES 2019 sólo quieren 'echarte' una mano

Esa máquina blanca y brillante luce como un bote de basura y apenas llega a mis rodillas. Me inclino para verlo más de cerca. De repente, la parte superior se levanta para revelar un filtro, mientras sus ojos blancos y ovalados parpadean hacia mí desde una pantalla negra en el lateral.

Esto no es un bote de basura. Es el Bot Air de Samsung, uno de los cuatro robots que la compañía presentó esta semana en el CES 2019. Está destinado a purificar el aire de tu hogar.

James Martin/CNET

Si tuvieras uno en tu casa, iría automáticamente a diferentes habitaciones para limpiar el aire ––como por ejemplo, tu cocina cuando hayas quemado algo en el horno. Una luz alrededor de la parte inferior de la máquina parpadea en color rojo cuando el aire está sucio y cambia a verde una vez que todo está despejado.

Esta es sólo una de las formas en que Samsung está tratando de expandir la inteligencia artificial hacia todos sus productos. La compañía, que hace de todo, desde televisores hasta chips de memoria, ha estado impulsando a su asistente digital Bixby en sus teléfonos, televisores y electrodomésticos. Ahora está realizando su primera incursión en robots para consumidores con su Bot Air para purificación del aire, Bot Care para el monitoreo de la salud, Bot Retail para restaurantes y tiendas, y GEMS (Gait Enhancing and Motivating System) un sistema que ayuda a las personas con problemas de movilidad.

Hasta el momento, sin embargo, estos robots son sólo pruebas de investigación. No hay alguna fecha definida para cuando Samsung podría lanzar estos robots. Y la compañía se uniría a un campo cada vez más poblado. Rivales como LG y Sony han exhibido varios robots durante sus presentaciones en el CES, al igual que numerosas start-ups.

Pero eso no significa que no quiera probar los robots de Samsung por mí mismo. Para eso, me aventuro a la gran sala de exhibición de Samsung en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

Ayudándote a caminar

Mientras que el Bot Air de Samsung luce como una versión monótona de Wall-E, el GEMS se parece más a un exoesqueleto.

La máquina está diseñada para ayudar con problemas de movilidad, como los causados por lesiones por accidentes cerebrovasculares, y Samsung ha desarrollado tres modelos: el GEMS-H para caderas, GEMS-A para tobillos y GEMS-K para rodillas.

Con el GEMS-H, el primer paso en el proceso es medir los ángulos de la cadera y la postura de la persona que lleva la máquina, basada en sensores de unidad de medición inercial, dice Youngbo Shim, investigador del Instituto de Tecnología Avanzada de Samsung en Suwon, Sur. Corea. El robot entonces reconoce el estilo del caminado (como el momento en que su pie toca el suelo) y genera plataformas de apoyo para las articulaciones de la cadera.

Básicamente, el robot te da una pelvis biónica para tu caminar.

James Martin/CNET

También te ofrece una configuración para proporcionarte resistencia y ayudarte a entrenar y fortalecerte.

Como llevo un vestido, no puedo probarme el robot GEMS-H. (Nota personal: Nunca uses vestido para cubrir el CES). Pero el fotógrafo de CNET, James Martin, sí pudo probarlo.

El modelo GEMS-H, que es el más avanzado en desarrollo, presenta una correa negra que rodea las caderas. Está conectado a más tiras que rodean cada muslo, mientras que un módulo electrónico blanco se encuentra en la parte inferior de la espalda y en la parte exterior de cada muslo.

El GEMS-H puede aumentar tu velocidad al caminar en 20 por ciento, mejorar tu equilibrio en un 19 por ciento y reducir tu gasto de energía en un 23 por ciento, dijo Samsung.

Martin me compartió que, aunque el robot puede parecer restrictivo ––el GEMS-H pesa alrededor de 2 kilogramos–– realmente no se siente así. Él dice que realmente puede sentir la diferencia al subir las escaleras.

"Me sentí como si estuviera caminando por primera vez, pero hacia el final del escalón, sentí un poco de fuerza", dice Martin. "Es algo muy sutil, pero podía sentir cómo me ayudaba".

Con la configuración de entrenamiento, Martin dijo: "definitivamente sentí la tensión presionando en contra" él. Pero agrega que "era muy uniforme, no como un empujón contra mi movimiento, sino más bien como una resistencia constante y sutil".

Samsung ha estado desarrollando la tecnología durante aproximadamente seis años, pero aún no está lista para lanzarse al horario estelar, dijo Shim. El GEMS-H para caderas ya ha pasado por pruebas clínicas, pero Samsung aún no tiene un plan de negocios para lanzarlo.

La esperanza, dijo Shim, es que la máquina GEMS-H pase por el proceso de aprobación de la FDA para que pueda utilizarse en casos médicos, como las personas que se recuperan después de un ataque cerebral. El GEMS-A, mientras tanto, pronto comenzará a estar en pruebas clínicas. Ayudara a los usuarios levantando el pie y empujando el cuerpo hacia adelante.

El desarrollo aún está en una etapa temprana para el GEMS-K, que puede mitigar el dolor de rodilla. El modelo mostrado en CES es la primera iteración de la máquina.

Pero el GEMS-H tiene el mayor número de usos posibles, dijo Shim, razón por la cual Samsung trabajó primero en él. Inicialmente está dirigido a personas con debilidad muscular u otros problemas de movilidad, pero también puede ser usado por personas que realizan entrenamiento atlético.

"Está diseñado para las personas que tienen problemas con sus articulaciones, pero también para los adultos mayores, las personas que tienen debilidad en las extremidades inferiores y las personas que necesitan rehabilitación", dijo Shim.

En este momento, los robots están diseñados para uso universal, pero la esperanza es eventualmente usar inteligencia artificial para ayudar a adaptarlos a cada usuario individual, dijo Shim.

Monitoreando la salud

El siguiente es el Bot Care, que Samsung trajo al escenario el lunes durante su conferencia de prensa en el CES. El dispositivo está diseñado para ser un robot totalmente de monitoreo del estado de salud.

Los sensores pueden detectar el ritmo de tu respiración mientras duermes para decirte qué tan bien descansaste. Si pones un dedo en el sensor, puede calcular los signos vitales como tu ritmo cardíaco. La máquina puede recordarte que tomes tu medicamento o incluso detecta caídas, una de las principales causas de muerte para las personas mayores.

James Martin/CNET

La cara, o la pantalla, del robot puede mostrar videos de cosas como posturas de estiramiento, y la máquina puede reproducir música de fondo para ayudarte a relajar después de un largo día de trabajo o poner música para un entrenamiento.

Los trabajadores de la salud pueden monitorear de forma remota las configuraciones y ver tus signos vitales, al igual que los miembros de su familia. Y los datos se sincronizan con la app Samsung Health, que puedes ver en tus dispositivos Galaxy.

Meseros y vendedores robots



El robot alto, llamado Bot Retail, sale de detrás de una puerta y se dirige a un trabajador de Samsung.

A medida que se acerca, veo una gran pantalla en la parte frontal que muestra un menú de postres. El empleado de Samsung selecciona un Crunch Pie de US$12 ("un pastel crujiente cubierto con moras dulces") y paga la comida acercando un teléfono inteligente cerca del dispositivo.

Bot Retail luego se da la vuelta para revelar estantes extraíbles en su parte posterior, permitiendo que el empleado de Samsung tome los alimentos de uno de ellos.

James Martin/CNET

De todos los robots de Samsung, el Bot Retail es el que más se parece a una persona. Llega a la altura de mi pecho y tiene una "cabeza" cuadrada con esquinas redondeadas que se mueve independientemente del cuerpo del robot.

El dispositivo está dirigido a restaurantes, tiendas minoristas y lugares similares. El objetivo es que Bot Retail sirva como camarero o empleado de la tienda, eliminando la necesidad de que alguna vez interactúes con una persona real.

En el caso de las tiendas minoristas, Bot Retail puede ayudarte a encontrar artículos, buscar recomendaciones y comparar alternativas, todo desde su gran pantalla. Por ejemplo, puede mostrarte accesorios para tu nuevo reloj Samsung o dirigirte a diferentes partes de una tienda.

Y el robot puede responderte utilizando indicaciones de voz y cambiando las expresiones faciales.

Si estos robots son nuestros futuros amos, la vida no puede ser tan mala.

