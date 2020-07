Los próximos teléfonos de Samsung usarán un vidrio Corning más resistente

Corning

La nueva generación de Gorilla GLass de Corning no solo mejoró la resistencia a caídas, además, también evita esas rayaduras profundas que pueden estropear la pantalla o el cuerpo del dispositivo.

El nuevo vidrio, llamado Gorilla Glass Victus, resiste caídas de hasta 2 metros (6.56 pies) sobre superficies duras y ásperas. Otros vidrios suelen no resistir caídas de menos de 0.8 metros, y la última generación de vidrio de Corning, el Gorilla Glass 6 , soportaba caídas de 1 metro.



Cuando se trata de gubias —la herramienta que se usa para tallar madera—, el Gorilla Glass Victus es hasta dos veces más resistente a los rasguños que su predecesor y hasta cuatro veces más resistente que los vidrios de aluminosilicato de la competencia. En otras palabras, se necesita dos veces más fuerza para rayar el vidrio Victus en comparación con el Gorilla Glass 6. El nuevo vidrio evita los rasguños profundos que se encuentran en los teléfonos, pero no las microabrasiones que aparecen casi tan pronto como el usuario saca el nuevo teléfono de su caja.

"Por primera vez, hemos mejorado [la resistencia] tanto en las caídas como en los rasguños", dijo —previo a que se diera la noticia— en una entrevista John Bayne, vicepresidente y gerente general de la división de electrónica de consumo móvil de Corning. "Ahora que las personas se quedan más tiempo con sus teléfonos —el tiempo promedio que las personas mantienen su teléfono se acerca a los 30 meses, en lugar de 24 meses—, están recibiendo más rasguños porque los teléfonos no se rompen".

Samsung presentará su primer dispositivo con Gorilla Glass Victus en "un futuro cercano", dijo Corning. Es probable que el nuevo Note 20 de la compañía surcoreana sea el dispositivo que incorpore el vidrio en su diseño. Samsung presentará el teléfono —y otros cuatro dispositivos— en un evento virtual Unpacked, que se realizará el 5 de agosto próximo a las 7 a.m. Hora del Pacífico de Estados Unidos. Junto con el Note, se espera la presentación de la segunda generación del dispositivo plegable Galaxy Fold y nuevos wearables.

Para los consumidores, Corning probablemente sea más conocida por su marca Pyrex, que hace platones para la cocina. Sin embargo, es también un gran proveedor de vidrio para pantallas de teléfonos inteligentes, televisores y otros electrónicos. Los teléfonos de Apple y Samsung usan las más nuevas tecnologías de Corning y hace un año, Apple invirtió US$250 millones en Corning —además de un inversión de US$200 millones en 2017— para el desarrollo de vidrio para los iPhone, Apple Watch y el iPad.

Gorilla Glass es el vidrio ultrafuerte que evita que la pantalla de tu teléfono se raye cuando lo echas en tu bolsa o lo metes en el bolsillo. Y está construido para resistir caídas y otros daños. Corning ha lanzado nuevas versiones de Gorilla Glass prácticamente cada dos años desde su presentación original. Se han lanzado más de 8,000 millones de dispositivos con Gorilla Glass desde la primera generación en 2007. Su última versión, el Gorilla Glass 6, se enfocó en mejorar la resistencia a las caídas.

Para Victus, Corning se dio cuenta de que la protección contra caídas no era suficiente, dijo Bayne. Los consumidores también se preocupan por los rasguños visibles que puedan dificultar el uso del dispositivo.

Los teléfonos no han cambiado mucho en los últimos años, lo que ha hecho que los consumidores se queden con el mismo celular durante más tiempo que antes —en Estados Unidos, el promedio de tiempo es de casi tres años, en lugar de dos. Debido a eso se han vuelto más resistentes con los años y los consumidores no quieren lidiar con pantallas rayadas, una de las principales razones por las que se cambian los dispositivos. Aunque las pantallas quizá no se rompan, suelen rayarse, lo que llevó a Corning a enfocarse en ese problema, Bayne said.

"Este vidrio es realmente bueno contra esos rasguños laterales profundos que pueden ocurrir en una caída", dijo Bayne. Pero para los pequeños rasguños, "todavía estamos trabajando en eso", agregó.

Los consumidores pueden conservar sus dispositivos incluso más tiempo durante la emergencia sanitaria del coronavirus. Se suponía que este año sería un gran año para los teléfonos, con el arranque de la red 5G y los dispositivos plegables, lo que llevaría a que más gente actualizara sus teléfonos. En cambio, la pandemia ha dejado a millones de personas sin trabajo y países enteros bloqueados. En Estados Unidos, el cierre de tiendas ha significado que los consumidores no han podido ir a conocer los dispositivos (físicamente, en las propias tiendas), algo que ha afectado las ventas de teléfonos, según los analistas.

Cuando los consumidores estén listos para actualizar su teléfono, los futuros dispositivos serán más duraderos, al menos los que no sean plegables. Samsung puede ser el primer fabricante en usar Gorilla Glass Victus, pero por supuesto no será el único. Apple probablemente usará una versión del vidrio en sus próximos iPhones, aunque Corning a menudo hace formulaciones especiales específicamente para Apple. Los iPhones del año pasado —el iPhone 11 de US$699, el iPhone 11 Pro de US$999 y el iPhone 11 Pro Max de US$1,099— usan el vidrio Corning especial del que se jacta Apple de que es "el vidrio más resistente jamás visto en un teléfono inteligente".

El Gorilla Glass Victus —significa vivir/sobrevivir— puede tener entre 1 milímetro y 0.3 ó 0.4 milímetros de grosor, dijo Bayne. Los fabricantes de dispositivos que desean una mayor durabilidad optarán por una mayor profundidad, pero otros pueden decidir que la delgadez del dispositivo es una mayor prioridad.

Para que el vidrio falle, debe haber un defecto y debe estar en tensión, explicó Bayne. Para evitar eso, Corning ha trabajado para aumentar la compresión en la capa superior del vidrio. Eso hace que sea difícil introducir un defecto como un rayón. Pero si existiese un defecto, se captura en la capa de compresión y no se extiende.

"Lo interesante del vidrio es que recuerda todo lo que le hiciste", dijo Bayne. "Si tienes un teléfono en el bolsillo, se te cae y lo dañas, el vidrio lo recuerda. Así que pasa la próxima caída y el daño se acumulará" hasta que se rompa.

Con el Gorilla Glass Victus, esa memoria se vuelve un poco más débil, y los teléfonos se vuelven más duraderos.