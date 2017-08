Los primeros apps de ARKit revelan cómo funciona la realidad aumentada de Apple

TouchPress

Hemos visto los primeros frutos del trabajo que ha realizado Apple para transformar tu iPhone en una ventana a otros mundos.

Next Games

En la esquina de una habitación, colocamos un sillón de Ikea de forma tan convincente que el cuarto se veía más real con él que sin él.

Decoramos un pastelito que en realidad no existe, y vimos la oruga de un cuento convertirse en una hermosa mariposa después de que nos siguió por el piso.

Caminamos por un mundo lleno de GIFs divertidos – y mandamos nuestras "respuestas" con nuestras propias versiones. Y vimos cómo, en un día próximo, seremos capaces de ver los zombies de The Walking Dead invadir nuestro mundo real, para poder matarlos con arco y flecha.

Han pasado menos de tres meses desde que Apple anunció su software ARKit para que cualquiera pueda desarrollar apps de realidad aumentada al estilo de Pokémon Go para poder usarlas en millones de iPhones y iPads cuando iOS 11 llegue a todos ellos en el otoño.

Pero ARKit ya se siente listo para salir a las masas. No lo digo por los apps específicos que pude ver – la mayoría de las cuales se sintieron como experimentos sin terminar – o por halagos a la empresa que hicieron todos los desarrolladores con quienes hablé. (No pudimos tocar muchos de los demos nosotros, y aunque Ikea quiere ofrecer una importante cantidad de muebles de su famoso catálogo en realidad aumentada, sólo había algunos objetos listos al momento de probar el app).

No, lo digo por la emoción que impulsó a estos desarrolladores, y otros muchos más, a crear una buena cantidad de experimentos innovadores con ARKit en cuestión de semanas. ¿Has visto un metro para medir de realidad aumentada? ¿O un interactivo de AirBNB, o un concepto para hallar a tus amigos en un concierto?.

La emoción sigue creciendo y uno podría fácilmente imaginarse que la frase "hay un app de AR para eso" podría convertirse pronto en una frase común.

No nos extraña que Google anunciara hoy mismo su propio competidor de ARKit -- ARCore.

Pero la emoción no fue la única cosa que hemos recogido de la primera ola de aplicaciones de ARKit.

IKEA

Sólo funciona en mesas y pisos

Algunos de los secretos (no tan secretos) detrás de ARKit es que puede detectar superficies planas, como mesas, pisos y las tapas de las sillas, y permitir que los objetos virtuales luzcan como si estuvieran de verdad posados en la parte superior. (¡Los personajes, como The Little Hungry Caterpillar, sabrán que no se caen!).Descubrimos que incluso funciona en pisos brillantes.

Pero ARKit no puede detectar superficies complejas como cojines de sofá curvados, o incluso superficies verticales como paredes. Vas a poder colocar un futón de IKEA virtual en tu habitación, pero no serás capaz de colgar una pantalla plana virtual. Al menos todavía no, en estos momentos.

Es sólo para las cámaras traseras (por ahora)



ARKit hace uso de las cámaras traseras sólo en los actuales dispositivos compatibles (iPhone 6S y posteriores). ¿Qué ocurre con las cámaras frontales para permitir efectos avanzados de AR de tipo Snapchat o un mejor seguimiento de los visores AR manos libre que utilizan la cámara frontal? Apple no lo dice, pero tal vez eso es lo que todo lo que hará el hardware del iPhone 8.

El impresionante seguimiento de la habitación que ARKit permite podría ser utilizado para cosas más allá de la realidad aumentada

El impresionante seguimiento de una habitación que hace la realidad aumentada de Apple se activa utilizando la cámara y los datos del sensor de movimiento para lograr el tipo de conciencia espacial transparente que solía requerir de hardware para AR y VR más avanzado. Se utiliza un poco en la beta pública de iOS para un modo similar a VR en Apple Maps y podemos ver casos de usos similares en aplicaciones 3D. No hay ninguna razón por la que no podría ser utilizado para algunos juegos, también, que no son técnicamente AR.

No hay ingrediente secreto, sólo muchas pruebas y conocimiento

Hay una razón por la que Google podría tenerlo difícil para llegar al mismo nivel: Apple capturó miles de situaciones en el mundo real para que su realidad aumentada fuera más realista cuando usas un iPhone o iPad. Para lograrlo usaron la información precisa que les dan la cámara del iPhone y sus sensores de inercia en cuanto a tamaño, posición y orientación. Algo que cambia de dispositivo a dispositivo con Android.

Giphy

No hay ninguna restricción para que los modelos de iPhone más viejos tengan ARKit



No hay nada especial en los procesadores actuales de Apple que permita que ARKit funcione. Es cierto que el procesador específico para la imagen que llevan los modelos posteriores ayuda. El motivo principal por el que limitarse a teléfonos y tabletas más nuevos es para que tengan suficiente poder extra en el procesador para que los desarrolladores puedan construir una experiencia envolvente.

No esperes que los teléfonos con doble cámara puedan tener ventajas en cuanto a ARKit pronto



Los modelos de iPhone con una sola cámara funcionan con ARKit igual que lo hacen los modelos con dos cámaras, a pesar de que estos últimos teóricamente puedan ver la profundidad más fácilmente. Apple está más preocupado por un tema de escala: dejando que los desarrolladores puedan dirigirse al mayor número de personas posible, en lugar de fragmentarlos con diferentes tipos de tecnología.

No está diseñado para gafas manos libre pero ¿se podrá usar para eso?

Apple no parece querer destinar el ARKit para visores manos libres en los que se pueda integrar el iPhone, como el Mira Prism. Pero, no me sorprendería ver cubiertas para ello salir al mercado. ARKit parece ser bastante flexible, y combinar la capacidad de detección de ARkit con unas gafas para el iPhone que se pueden usar a manos libres podría dar paso a algunas ideas interesantes.

iOS 11 llegará este otoño, y es muy posible que se anuncien más detalles cuando Apple realice su próximo evento de lanzamiento del nuevo iPhone, que por ahora se rumora será el 12 de septiembre.