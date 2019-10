Los Pixel 4 serían más caros que los Pixel 3

Evan Blass

Las filtraciones sobre los próximos teléfonos de Google no cesan.

De nuevo ha sido el confiable leaker, Evan Blass, el que ha publicado la última filtración sobre los teléfonos de Google que en esta ocasión, tiene que ver con su precio. Blass publicó el 5 de octubre en su cuenta de Twitter un listado con los supuestos precios en dólares canadienses de todos los modelos de los Pixel 4.

De acuerdo con los precios reportados por Blass, los Google Pixel 4 y Google Pixel 4 XL tendrían un precio en torno a un 5 por ciento superior que el de los modelos anteriores. Según el leaker, el precio para el Pixel 4 64GB sería de CAD$1,049.95 mientras que el Pixel 3 salió al mercado por CAD$999. Por su parte, el Pixel 4 de 128GB tendría un precio de CAD$1,199.95 mientras que el Pixel 3 de 128GB fue lanzado por CAD$1,129.

El Pixel 4 XL tendría un precio de CAD$1,199.95 para el modelo de 64GB y el modelo de 128GB llegaría hasta los CAD$1,359.95. Por supuesto, estos precios no son definitivos no solo porque no se han confirmado por la compañía, sino porque varían dependiendo del territorio donde son lanzados.

Estas filtraciones y las que llevamos conociendo en lo últimos meses, podrían ser confirmadas el próximo 15 de octubre durante el evento especial Made by Google en Nueva York, a donde asistirá CNET en Español para traerte todas las novedades de los dispositivos presentados allí.