Los Oscar 2021: Predicciones desde el Festival Internacional de Cine de Toronto

¿Te acuerdas que a principios de este año Parasite ganó 4 Oscars e hizo historia convirtiéndose en la primera película en lengua extranjera en vencer en la categoría de mejor filme? Mi apuesta es que en los Oscar de 2021 serán One Night in Miami y Nomadland las que hagan historia.

Este 2020 está siendo un año de eternos retrasos en las fechas de estreno de las películas, de títulos que se estrenan directamente en streaming o que se quedan en el limbo esperando una nueva fecha de debut en cines. Algunas películas sí han llegado a estrenarse en salas con resultados de taquilla irregulares. Los Oscar de 2021 se celebrarán en abril, dos meses más tarde de lo que hubiera sido habitual. Y, a pesar de que los nuevos estándares de inclusión y representación no entren en efecto hasta 2024, podrían empezar ya a marcar el tono que empleará la Academia para considerar títulos este año.

Con tantas circunstancias poco habituales, este año está menos claro que nunca qué películas podrían acabar llevándose las codiciadas estatuillas. Lo cual me ha hecho pensar que sería una buena ocasión para cubrir el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) y buscar pistas.

Algunos títulos recientes que se han llevado un Oscar en el apartado de mejor película debutaron en TIFF, como The King's Speech, 12 Years a Slave, Spotlight o Green Book. El festival está considerado un indicador fiable de títulos con opciones a los premios de la Academia de Hollywood. Este año he tenido que cubrir el festival, que se celebra entre el 10 y 20 de septiembre, sin llegar a ir a Toronto. Y es que la ciudad canadiense ha preferido no acoger a prensa extranjera a causa de la pandemia. La mayor parte de los títulos del programa del festival se han podido ver por streaming.

Estas son algunas de las conclusiones que he sacado de Toronto y los títulos que creo que tienen más opciones a una nominación al Oscar en 2021 en las categorías principales. He incluido también menciones a películas estrenadas ya este año y sobre las que ya se rumoreaba que recibirían nominaciones.

Mejor película

Cortesía de TIFF

Never Rarely Sometimes Always, Da 5 Bloods, First Cow e incluso The Invisible Man son algunas de las películas ya estrenadas con opciones en esta categoría. TIFF añade a la selección al menos un par de títulos con muchas posibilidades.

Nomadland es la nueva película dirigida por Chloé Zhao. La cineasta chinoamericana ha dirigido también la superproducción de Marvel cargada de estrellas Eternals, que podremos ver el año que viene. Como en su película anterior, The Rider, Zhao mezcla en Nomadland ficción y personajes reales en una fábula intrínsecamente norteamericana sobre nómadas sin casa que viven en harmonía con la naturaleza y la tierra.

One Night in Miami de la actriz ganadora de un Oscar Regina King (If Beale Street Could Talk) es una historia de ficción pero inspirada en una noche real de 1964 en la que coincidieron el activista Malcolm X, el músico Sam Cooke, el boxeador Cassius Clay y el jugador de fútbol americano Jim Brown. El título, que es una adaptación de una obra de teatro, cuenta con todos los ingredientes para convertirse en una de las favoritas del año: actuaciones impecables, dirección precisa y una historia sobre lo que significa ser negro en Estados Unidos más oportuna que nunca.

Mejor dirección

Tanto Regina King como Chloé Zhao podrían hacer historia convirtiéndose respectivamente en la primera mujer negra y la primera mujer asiática en ser nominadas a mejor dirección. Sería mejor aún si ambas son nominadas a la vez.

Cortesía de TIFF

Eliza Hittman (Never Rarely Sometimes Always) y Spike Lee (Da 5 Bloods) son otros de los nombres que ya estaban en esta lista de posibles nominados, antes de Toronto. Lee está teniendo un año especialmente extraordinario. Su David Byrne's American Utopia, la grabación del show de Broadway de Byrne, es uno de los títulos más optimistas y llenos de júbilo de la edición de este año de TIFF. Se lo recomiendo tanto a los amantes del teatro musical como a los entusiastas de Talking Heads.

Mejor actriz

Esta es sin duda una de las categorías más contenciosas del año. Anya Taylor-Joy (Emma), Julia Garner (The Assistant) y la reina de la Peak TV Elisabeth Moss (Shirley) suenan como posibles nominadas.

Toronto añade varios nombres a la quiniela.

NEON

Desgraciadamente Ammonite no estaba disponible entre las películas en streaming de Toronto y no la he podido ver aún, pero hay muchos rumores en torno a Kate Winslet por su papel en esta película de época en la que interpreta a una paleontóloga que se enamora de una mujer pasando por momentos difíciles.

Vanessa Kirby interpreta a una joven madre tratando de superar un trauma terrible en Pieces of a Woman, una película en la que nos demuestra que es mucho más que la princesa Margaret de The Crown.

Cortesía de TIFF

Y luego está Frances McDormand. En Nomadland vuelve a probar todo su talento interpretativo con un papel hipnótico. La ganadora de un Oscar por Fargo y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri interpreta a una nómada contemporánea que vive en una furgoneta, conduce a lo largo del oeste estadounidense y aprende a estar en contacto con el planeta.

Mejor actor

Cortesía de TIFF

El ganador de un Oscar por The Silence of the Lambs Anthony Hopkins podría hacerse con la sexta nominación de su carrera por The Father, donde interpreta a un progenitor con problemas de demencia.

Delroy Lindo es otro de los posibles contendientes de esta categoría por la ya estrenada Da 5 Bloods.

Mejor actriz de reparto

Voy a decir únicamente que puedo acabar extremadamente frustrada si Saoirse Ronan vuelve a no ganar un Oscar. Ha estado nominada cuatro veces (Atonement, Brooklyn, Lady Bird, Little Women). Podría haber ganado merecidamente cualquiera de esas cuatro veces. Cuento con que la actriz irlandesa se haga con una quinta nominación por su papel en Ammonite y que gane por fin el premio.

Por supuesto Olivia Colman podría acabarse llevando el Oscar y no Ronan. La actriz británica tiene un Oscar, varios premios BAFTA y la habilidad de improvisar discursos de agradecimiento perfectos. Su nombre se baraja entre las nominaciones en esta categoría por su papel en The Father, donde interpreta a la hija del personaje de Hopkins.

Mejor actor de reparto

Una parte de mí quiere que este premio se lo lleve de forma póstuma Chadwick Boseman por su trabajo en Da 5 Bloods y en un intento por reconocer su carrera completa.

Cortesía de TIFF

Otra parte de mí espera que Kingsley Ben-Adir y Leslie Odom Jr. se hagan también con nominaciones en esta categoría. Interpretan respectivamente al activista en favor de derechos civiles Malcolm X y al músico Sam Cooke en One Night in Miami. Ben-Adir en particular tiene una frase en la película, donde reflexiona sobre la gente negra que muere en las calles a diario, que en 2020 se va a interpretar y escuchar como seguramente no hubiera sido posible en años anteriores.

Naturalmente estas predicciones son todavía tempranas. Y hay muchos títulos que todavía no se han estrenado y la crítica aún no ha podido ver. Películas como The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin, West Side Story de Steven Spielberg, On the Rocks de Sofia Coppola, Dune de Denis Villeneuve o News of the World de Paul Greengrass. Todos ellos son títulos que también podrían recibir nominaciones.

Pero por el momento, y con lo que ya hemos podido ver en Toronto, me atrevo a decir que tanto Nomadland como One Night in Miami serán títulos que acaben sonándote.

Una cosa está clara, con o sin pandemia, 2020 está mostrando mucha promesa cinematográfica.

