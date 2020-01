Neon

Los Oscar llegan un poco más pronto que otros años este 2020. El próximo domingo 9 de febrero la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) reconocerá los mejores títulos del cine del año pasado.

Habrá que ver si la de los Oscar es una noche tan repartida como la pasada entrega de los Golden Globe; si Greta Gerwig, que no ha sido nominada en el apartado de mejor dirección, se lleva al menos el premio al mejor guión adaptado por Little Women; si Joaquin Phoenix sigue sin romper la racha de las pasadas entregas de premios y se hace también con el Oscar por Joker; o si la surcoreana Parasite hace historia y consigue el premio a la mejor película además de llevarse el de mejor película internacional.

Esto es lo que esperamos ver (y lo que nos gustaría ver) en los Oscar 2020.

Mejor película

Once Upon a Time... in Hollywood y 1917 parecen ser las favoritas en esta categoría. Ambos títulos suman 10 nominaciones cada uno. El máximo si obviamos las 11 de Joker. Ambas fueron reconocidas en la categoría de mejor película cómica o musical y mejor película dramática respectivamente en los Globos de Oro. 1917 se ha hecho además con el premio a mejor película de los Critics' Choice Awards.

Pero la surcoreana Parasite podría ser el título que esperamos dé la sorpresa llevándose el Oscar a mejor película y pasando a la historia de la forma que Roma no consiguió hacerlo el año pasado. Solo 11 títulos en lengua no inglesa han recibido nominaciones en el apartado de mejor película. Ninguno de esos títulos ha logrado ganar hasta el momento. ¿Será 2020 el año de Parasite? En mi opinión, la de Bong Joon Ho es la mejor de entre los nueve títulos nominados a mejor película este año. Parasite ha logrado incluso el galardón al mejor reparto, equivalente al de mejor película, en los premios otorgados por el sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés).

Si Parasite no se hace con el Oscar, no me importaría que Little Women diera la sorpresa el 9 de febrero. Pero las posibilidades de la película de Greta Gerwig en esta categoría son menores. Como lo son también las del resto de contendientes: Ford v. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Marriage Story.

Mejor película internacional

Esta categoría, antes conocida como mejor película en lengua no inglesa, lleva en realidad ya el nombre de Parasite escrito. El filme de Bong no solo se hizo con la Palma de oro en el festival de Cannes del año pasado, ha sumado galardones en los Globos de Oro, Critics' Choice Awards y premios SAG, entre otros.

En un año sin Parasite la película semiautobiográfica de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria, o el magistral retrato de Les Misérables sobre un día en la vida del barrio Bosquets de la ciudad de la periferia parisina Montfermeil podrían contar con oportunidades de hacerse con este galardón. Pero muchas serían las sorpresas si Parasite no gana en esta categoría.

Mejor dirección



Entertainment One

Teniendo en cuenta que la Academia de Hollywood ha decidido ignorar que hay mujeres directoras como Gerwig (Little Women), Lulu Wang (The Farewell), Olivia Wilde (Booksmart), Lorene Scafaria (Hustlers), Alma Har'el (Honey Boy), Célie Sciamma (Portrait of a Lady on Fire) y tantas otras, tenemos un año más una categoría a la mejor dirección con nombres únicamente masculinos.

Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time...) y Bong (Parasite) son por el momento los tres con más posibilidades de estatuilla en esta categoría. Los premios del sindicato de directores (DGA, por sus siglas en inglés) se entregan este 25 de enero y nos deberían dar más pistas sobre cuál es el director favorito al Oscar.

Mejor guión original

Las categorías de guión siempre acaban siendo bastante más inclusivas que las de mejor película o director y han funcionado a menudo casi como "premios de consolación". Y, un año más, recogen una lista interesante.

Teniendo en cuenta que los Oscar de 2020 no cuentan con un único título claramente favorito y a falta de que se entreguen los premios del sindicato de guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) el próximo 1 de febrero, en el apartado de mejor guión original suenan nuevamente los nombres de Tarantino y Bong. Noah Baumbach y su Marriage Story o Mendes y Krysty Wilson-Cairns por 1917 tampoco sorprenderían.

Incluso Rian Johnson tiene posibilidades de llevarse esta estatuilla por su trabajo en la muy divertida Knives Out.

Wilson Webb/Sony Pictures

Mejor guión adaptado

En el apartado de mejor guión adaptado espero que Gerwig venza por su escritura para la gran pantalla del clásico literario Little Women. Gerwig es una de las favoritas en esta categoría, en la que en realidad también podríamos ver ganando a Taika Waititi por Jojo Rabbit o el veterano Steven Zaillian por The Irishman.

David Hindley Courtesy of LD Entertainment and Roadside Attractions

Mejor actriz principal

En las categorías interpretativas no se espera sorpresa alguna y los Oscar están casi confirmados. Todo lo que no sea un calco de lo ocurrido en los premios SAG sería extraño. Renée Zellwegger es la favorita en la categoría de mejor interpretación principal como actriz por su papel como Judy Garland en Judy.

Sony Pictures

Mejor actor principal

A no ser que haya muchas sorpresas, Joaquin Phoenix recogerá el galardón a la mejor interpretación principal de un actor. El intérprete de Joker hará gala de su mucha capacidad para divagar al aceptar el premio y los fans de Joker se quedarán contentos.

Personalmente preferiría que Antonio Banderas fuera el favorito en esta categoría. El intérprete malagueño está impecable interpretando al alter ego de Almodóvar en Dolor y gloria. Tampoco me hubiera importado que fuera Adam Driver el favorito en las quinielas al Oscar por esta categoría por su papel en Marriage Story. Y es que 2019 fue el año en el que Driver nos demostró su mucha talla como actor en cuatro títulos muy diferentes: la historia de Jim Jarmusch sobre zombies The Dead Don't Die; la película basada en el divorcio del cineasta Noah Baumbach, Marriage Story; la película basada en hechos reales The Report; y, bueno, su Kylo Ren en Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

Wilson Webb/Netflix

Mejor actriz de reparto

Nada mal ha estado tampoco el 2019 que tuvo Laura Dern, la favorita para llevarse el Oscar por su interpretación de reparto como abogada infalible y siempre perfectamente vestida en Marriage Story.

Además de su papel en esta película, Dern interpreta a la madre de las hermanas March, Marmee, en Little Women. Y estuvo en la segunda temporada de Big Little Lies luciendo fanny pack de Gucci con un estilo fashionista que solo ella puede tener.

Andrew Cooper

Mejor actor de reparto

Brad Pitt debería volver a dar el discurso perfecto y cargado de humor (después de este y de este, el listón está muy alto) por su papel en Once Upon a Time... in Hollywood. En palabras del propio Pitt durante su discurso de agradecimiento en los SAG, el suyo en la película de Quentin Tarantino es un personaje nada desdeñable. "Seamos sinceros, fue un papel difícil. Un tipo que se droga, se quita la camiseta y no se lleva bien con su esposa", bromeó el actor.

Y tú, ¿quién quieres que gane o crees que ganará este año? ¿Te han decepcionado las nominaciones de este año de la Academia? ¿Estarás pegado a la tele para ver los Oscar?