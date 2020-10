Los mejores televisores y aparatos de streaming para regalar

Si quieres lucirte con alguien en esta Navidad, regálale un televisor, aunque un aparato de streaming también puede ser un excelente regalo, a mucho menor precio. Ambos son excelentes opciones para regalar en 2020, un año en el que pasamos más tiempo en casa de lo que esperábamos.

Debajo, te sugerimos algunos productos de estas categorías que puedes regalar, enfocándonos en la proporción de valor con precio, porque este año también le afectó la cartera a muchos de nosotros. En la lista a regalos de hasta US$30.

El Roku Express es el mejor aparato de streaming básico. Ofrece todos los beneficios de la plataforma de Roku, con miles de aplicaciones, excelente sistema de búsqueda e interfaz supersimple que cualquiera puede entender. Aunque no tiene funciones premium, cuesta solo US$30 y es nuestro favorito a ese precio.

Toma todo lo que acabamos de decir del Express y súmale compatibilidad 4K HDR, control remoto activado con voz para manejar el volumen y el encendido, además de compatibilidad con el sistema AirPlay de Apple, y obtienes el Roku Streaming Stick Plus, nuestro favorito en ese precio.

El Apple TV compite de frente con el Roku Streaming Stick Plus. Aunque cuesta US$100, es la mejor opción para la gente que aprecia sus ventajas. Incluye acceso a HBO Max, compatibilidad Dolby Vision HDR, funciones de comando de voz avanzadas y control remoto táctil.

La LG CX de 2020 es el mejor televisor que los expertos de CNET probaron en 2020, venciendo al B9 de 2019. Además, este año viene por primera vez en 48 pulgadas. Además, si le sumas sus excelentes funciones para videojuegos, y está listo para que lo uses con las nuevas consolas Xbox Series X y PlayStation 5.

Sarah Tew/CNET

El TCL 4-Series no puede vencer a los otros dos televisores en esta lista en cuanto calidad de imagen -- su resolución 4K y compatibilidad HDR no le ayudan mucho -- pero es un televisor perfectamente correcto para la mayoría de los hogares, especialmente a este precio. Además, tiene integrado el equivalente a un Roku Streaming Stick Plus.

Tamaños: 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas. (El precio de abajo es del modelo de 43 pulgadas)