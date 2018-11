Los mejores teléfonos para regalar este 2018

Como el centro de la vida digital de una persona, un nuevo teléfono puede ser uno de los regalos más íntimos que le puedes comprar a un ser querido. Lo complicado es seleccionar el teléfono ideal, especialmente si no planeas hacer el pago mensual de un servicio celular. Afortunadamente, estamos aquí para ayudarte y darte de una lista de teléfonos que valen la pena obsequiar aun cuando tengas un presupuesto apretado.

Hay algunas cosas que debes tener en mente:

La clase de teléfono que estás buscando. ¿Quieres un teléfono económico o uno de primera clase? ¿Quieres un Android o un iPhone? ¿Quieres un celular que un niño puede manipular sin miedo?

2. ¿Qué clase de operadora utiliza el agasajado¿ ¿Tienes en mente una operadora telefónica en específico o prefieres un teléfono desbloqueado?

3. Tu presupuesto. ¿Vas a comprar también una cubierta y otros accesorios, o solamente el teléfono? Si también te vas a comprar un teléfono para ti mismo, es bueno esta pendiente de promociones de comprar uno y llevarte el segundo gratis.

Nota del editor: CNET puede recibir una parte de los ingresos de la venta de los productos listados en esta página.

Mejor teléfono Android económico: Moto G6

Josh Miller/CNET

Precio: US$250

El Moto G6 es uno de los mejores teléfonos económicos. Con un valor superior a la suma de todas sus partes, este teléfono de Motorola hace todo lo básico bien. Este es un teléfono atractivo que no sacrifica mucho cuando se trata de comodidad, velocidad, duración de batería y calidad de fotos. Tu ser querido no ganará concursos fotográficos con las imágenes que toma el Mote G6, pero este teléfono es competente, perfecto como el primer celular de un adolescente o para alguien que no está interesado en las funciones estrafalarias.

Mejor iPhone 'económico': iPhone XR

Sarah Tew/CNET

Precio: US$749 (64GB); US$799 (128GB)

La palabra "económico" tiene comillas por una buena razón: Este iPhone tiene un precio inicial de US$749, que no es nada barato, pero el iPhone XR es, sin duda, el mejor iPhone por tu dinero. También recomendamos que optes por el modelo de 128GB de almacenamiento que cuesta US$799. También existe un modelo de 256GB que cuesta US$899. Dicho esto, los fanáticos de iPhone pueden ahorrarse cientos de dólares al optar por el iPhone XR en vez del iPhone XS, que tiene un precio inicial de US$999.

Con el iPhone XR, te pierdes del zoom óptico y todos los trucos del modo retrato, y la pantalla LCD del iPhone XR no es tan vibrante como la pantalla OLED del iPhone XS. Pero, obtienes una pantalla de 6.1 pulgadas, un gran cámara, carga inalámbrica, desbloqueo facial Face ID y un desempeño veloz. Como extra, el iPhone XR viene en vívidos colores: amarillo, coral, azul y rojo, y los serios blanco y negro.

Mejor celular gama alta barato: OnePlus 6T

James Martin/CNET

Precio: Inicia en US$549 (128GB)

Con un impresionante número de funciones de primera clase, el OnePlus 6T redefine lo que significa ser un teléfono con especificaciones de primera. Su sensor de huellas integrado en la pantalla, un gran doble cámara, un procesador veloz y la más reciente versión de Android, Pie. El OnePlus 6T tiene el 99 por ciento de todo lo que pueden hacer los teléfonos más caros a un precio más bajo.

Lo más importante es que OnePlus 6T se vende a través de T-Mobile. El modelo desbloqueado funciona con las redes de AT&T y Verizon.

Mejor cámara Android: Pixel 3

Sarah Tew/CNET

Precio: Inicia en US$899 (64GB)

El Pixel 3 tiene la mejor cámara de cualquier teléfono Android. En un mercado de teléfonos que está repleto de teléfonos con cámaras excelentes, esto es un gran logro. Sí, el Pixel 3 no tiene algunos de los avanzados trucos de iluminación que ves en el iPhone XS, pero brinda buenos resultados con una sola cámara principal cuando otros celulares necesitan de dos, tres y hasta cuatro cámaras.

A esto le añades el Android puro de Google y la promesa de actualizarse primero con nuevos parches de seguridad y herramientas de Android, y tendrás el teléfono de ensueño de cualquier fanático de Android.

Mejor cámara en un iPhone: iPhone XS

Sarah Tew/CNET

Precio: Inicia en US$999

El iPhone XS es el estándar de oro de los iPhone. Es el más pequeño, tiene una leve mejora en las especificaciones cuando se le compara al iPhone XR y no tiene el enorme y abultado cuerpo del iPhone XS Max. Es una opción fácil y obvia para los dueños de un iPhone que están listos para actualizarse. El iPhone XS y el XS Max comparten la excelente cámara doble trasera, que brinda la iluminación de retrato que resalta a los sujetos del fondo. Si quieres una pantalla más grande que la OLED de 5.8 pulgadas, entonces puedes optar por el iPhone XR que es más barato y hasta el iPhone XS Max que es más caro.

El teléfono que lo tiene todo: Note 9

Angela Lang/CNET

Precio: Inicia en US$1,000

El Galaxy Note 9 con una pantalla de 6.4 pulgadas tiene la belleza y la capacidad para atraer a los usuarios Android y a los fanáticos de Samsung. Este es el único teléfono con un stylus, llamado S Pen, que puedes usar para navegar, escribir y hasta controla la cámara para tomar fotos. Samsung incluye también una serie de extras de software.

Teléfonos para gamers y cineastas: Razer Phone 2, Red Hydrogen One

Josh Miller/CNET

Precio: US$800 (Razer Phone 2); y precio inicial de $1,295 (Red Hydrogen One)

Dos teléfonos que llevan a Android al próximo nivel. El gamer de tu vida te amará para siempre si les obsequias el Razer Phone 2. Su pantalla de 120Hz tiene la más alta de actualización en el planeta (eso es clave para una experiencia de juego fluida) y puedes añadir un control de videojuegos para que tengas la sensación de estar jugando en una consola. Es compatible con la mayoría de operadoras telefónicas en Estados Unidos.

El Red Hydrogen One, por su parte, es una teléfono de alta gama diseñado para la gente dedicada a los campos creativos. Tiene una cámara integrada de la empresa reconocida por fabricar cámaras cinematográficas profesionales. Aunque existen algunas desventajas, es un regalo curioso para los fanáticos del cine. Se vende en Verizon y AT&T a partir del 2 de noviembre.