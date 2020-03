Los mejores sistemas Wi-Fi de malla de 2020

Si alguna vez te has sentido frustrado por las "zonas muertas" en la red Wi-Fi de tu hogar, puede que estés pensando en comprar un router de malla, sistema que utiliza dispositivos satelitales extensores de rango para difundir una señal rápida de Wi-Fi de habitación a habitación. Por lo general, son más caros que los routers inalámbricos independientes de un solo punto, pero gracias a una avalancha de nuevas opciones lanzadas durante el año pasado, se ha reducido bastante su costo.

Los principales de ellos son los nuevos sistemas de Eero, empresa que popularizó las redes de malla antes de ser comprada por Amazon a principios de este año, así como los nuevos productos de Netgear Orbi y Google Nest. Hace unos años, los sistemas de malla se vendían usualmente por hasta US$400 o incluso US$500, pero ahora todos estos fabricantes ofrecen sistemas de router de malla de varios puntos por menos de US$300, e incluso menos de US$200.

Aún tenemos muchos routers y sistemas de malla que nos gustaría probar, incluidas algunas nuevas opciones que utilizan tecnología Wi-Fi 6 de última generación y ofrecen un mejor rendimiento y velocidades más rápidas. Pero ya contamos con suficientes pruebas de velocidad y cobertura como para hacer algunas recomendaciones a cualquiera que esté harto de los puntos muertos de Internet en su hogar.

Para ayudarte a elegir el mejor sistema de Wi-Fi de malla para tus necesidades, aquí te presentamos un resumen comparativo de tus mejores opciones frente a otros routers que probamos, e incluimos datos de prueba para todos los modelos. Espera actualizaciones periódicas de esta nota en los próximos meses a medida que salgan al mercado otros nuevos routers Wi-Fi de malla.

Chris Monroe/CNET Hace unos años, el Google Wifi se convirtió en todo un éxito gracias a su configuración sencilla y a su capacidad de difundir una conexión Wi-Fi rápida y confiable en todo tu hogar. Ahora existe el Nest Wifi, una actualización de segunda generación que agrega velocidades máximas más rápidas y un diseño más atractivo, además de bocinas inteligentes compatibles con Google Assistant integradas en cada extensor. Su precio también es un poco menor: US$269 por la configuración de dos dispositivos de la imagen, la cual tiene aproximadamente la misma área de cobertura de Wi-Fi que la configuración de tres dispositivos Wifi de Google que se vendía por US$300 hace unos años. En promedio, el Wifi de Nest alcanzó velocidades máximas más rápidas que cualquier otro router Wi-Fi 5 de malla que probamos (y velocidades más rápidas que el nuevo sistema Linksys Velop, que es compatible con Wi-Fi 6 y cuesta más del doble). Además, la configuración de dos dispositivos ofreció una intensidad de señal suficiente como para brindar cobertura al hogar inteligente de CNET de 5.800 pies cuadrados (unos 540 metros cuadrados). También brilló en nuestras pruebas de sistemas de malla: no me quedé nunca sin conexión mientras me movía por las habitaciones de mi casa haciendo pruebas de velocidad. Tampoco descubrí que sistema dirigiera mi conexión a través del extensor si la conexión directa al router era más rápida. La falta de compatibilidad con Wi-Fi 6 puede verse como una oportunidad perdida, pero el Nest Wifi sí es compatible con otras características modernas como seguridad WPA3, agrupación y priorización de dispositivos, y conexiones MU-MIMO 4x4 que ofrecen velocidades agregadas más rápidas para dispositivos como la MacBook Pro que puede usar varias antenas Wi-Fi a la vez. También es totalmente compatible con versiones anteriores de las configuraciones de Google Wifi de la generación anterior, lo que es un detalle bien pensado. Todo el sistema es fácil de configurar y de usar y muy confiable, lo que lo convierte en el router de malla más completo del grupo, y el primero que recomendaría a cualquiera que quiera actualizar su red doméstica.

Chris Monroe/CNET Eero fue uno de los pioneros en el campo de las redes de malla y Amazon lo compró a principios de este año. Ahora, gracias al respaldo del megaminorista en línea, hay un nuevo sistema Eero que cuesta la mitad que el anterior: US$190 por una configuración de tres dispositivos que promete una cobertura de hasta 5,000 pies cuadrados (465 metros cuadrados). Es un precio en verdad excelente (y más de US$100 menos que lo que pagarías por una configuración de tres dispositivos de Nest). El Eero no fue el sistema de malla más rápido que probamos. De hecho, quedó en último lugar cuando analizamos las velocidades máximas de cada sistema para un solo dispositivo. Aun así, no notarás mucha diferencia en sus velocidades en comparación con los sistemas de Netgear, Nest o cualquier otro a menos que la conexión a Internet de tu hogar sea de 500 megabits por segundo o más rápida. Lo que sí notarás es que el tercer dispositivo extiende considerablemente su alcance. En nuestras pruebas de cobertura en el hogar inteligente de CNET, esto hizo una gran diferencia. Y los dispositivos Wi-Fi adicionales de Eero cuestan US$100 cada uno, es decir, US$50 menos que los de Nest, lo que hace menos costoso expandirse. Suma a esto un rendimiento de malla resistente y confiable entre dispositivos, una aplicación excelente y fácil de usar y un buen historial de servicio y actualizaciones de seguridad de la compañía, y descubrirás por qué Eero es una de nuestras recomendaciones principales, en especial si necesitas cobertura en un espacio amplio.

Tyler Lizenby/CNET Con un precio minorista de US$700, la versión más reciente y poderosa del Netgear Orbi es demasiado costosa como para que te la recomendemos tajantemente, pero si todo lo que quieres es el router de malla más rápido que el dinero puede pagar, no busques más. Con compatibilidad plena con Wi-Fi 6 y una segunda banda de 5 GHz que sirve como una conexión de retorno (backhaul) dedicada para el router y sus satélites, este potente sistema obtuvo resultados impresionantes en nuestras pruebas, con velocidades máximas de casi 900 Mbps a corta distancia en nuestro laboratorio. Es una de las velocidades más rápidas que hemos visto en un router de malla en esta prueba, y se redujo solo a 666 Mbps a una distancia de 75 pies (22 metros), velocidad que sigue siendo más rápida que la registrada por el Nest Wifi de cerca, a solo 5 pies (1.5 metros) de distancia. Las cosas se pusieron aún más impresionantes cuando llevamos el Orbi 6 a casa para probar su rendimiento en un entorno del mundo real. Con una conexión a Internet entrante de 300 Mbps como límite de velocidad, el sistema proporcionó una velocidad promedio de 289 Mbps en todo mi hogar. En el punto más alejado del router, registramos velocidades que eran el 95% de las que se obtenían en una conexión de cerca. Ese es un resultado sobresaliente: ningún otro router de malla que haya probado en mi casa se le acerca. Nuevamente, el problema es el precio. US$700 es simplemente demasiado dinero para la mayoría de las personas, en especial porque se necesita una conexión de por lo menos 500 Mbps para notar una gran diferencia entre este sistema y otros que también nos gustan y cuestan menos de la mitad. Otros sistemas de malla Wi-Fi 6 que llegarán en 2020 también costarán mucho menos, y tiene sentido esperarlos. Dicho esto, si encuentro el Orbi 6 en oferta, sé que estaré tentado de comprarlo.

Tyler Lizenby/CNET No es tan rápido como la versión Wi-Fi 6 del Netgear Orbi mencionado anteriormente, pero el Asus ZenWiFi AX, ganador de la "elección de los editores", estuvo muy cerca, y a US$450 por un sistema de dos dispositivos, es mucho más asequible. De hecho, el ZenWifi AX ofrece los mismos puertos WAN con capacidad para varios gigabits que el Orbi 6, la misma banda de retorno (backhaul) dedicada para ayudar a mantener las transmisiones del sistema separadas del tráfico de tu red, la misma facilidad de configuración y rendimiento constante, y el mismo sólido rendimiento de gran alcance. Incluso puedes elegir entre dos colores: blanco y negro. También me gustó el gran control que brinda la aplicación de Asus, la cual te permite administrar tu red y personalizar la banda de retorno (backhaul) como prefieras. El precio de US$450 sigue siendo elevado, pero este sistema es lo suficientemente sólido como para convertirse en una buena opción para aquellos dispuestos a gastar.

Ry Crist/CNET La primera vez que vi el precio de la versión reducida de doble banda del sistema de router de malla Netgear Orbi, tuve que detenerme y leer de nuevo. A US$130 por una configuración de dos dispositivos o US$200 por una configuración de tres, tiene una buena relación calidad/precio y representa un cambio importante frente al Netgear Orbi original, que era demasiado caro (US$400 por dos dispositivos). Netgear logró reducir el costo manteniendo la compatibilidad con Wi-Fi 5, deshaciéndose del la bocina incorporada compatible con Alexa que viene con el Orbi Voice y eliminando su enfoque de tres bandas y su banda de retorno (backhaul) dedicada de 5 GHz que otros sistemas Orbi utilizan para conectar los dispositivos de la malla. Creo que Netgear perdió una buena oportunidad comercial al no llamar "Orbi Lite" a este sistema. Todo esto lo convierte en un sistema de malla menos robusto que otras configuraciones de Orbi, pero prácticamente no lo noté en mis pruebas. Entre los sistemas Wi-Fi 5 que probé, el Netgear Orbi de doble banda de hecho alcanzó las velocidades máximas más rápidas a corta distancia, estuvo a la altura de los modelos de Nest y Eero en nuestras pruebas de velocidad en el mundo real, y brindó una excelente potencia de señal en el enorme hogar inteligente de CNET. La aplicación de Netgear no es tan limpia o intuitiva como las de Nest o Eero, y la red no me pareció tan estable como las otras dos, ya que cambiaba mi conexión de una banda a otra durante mis pruebas, pero se trata de nimiedades considerando su precio. Si lo que buscas es simplemente un producto económico, tal vez para usarlo solo hasta que estés listo para actualizarte a Wi-Fi 6, el nuevo Netgear Orbi definitivamente merece ser tomado en cuenta.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Velocidades máximas

Como dije, ya hemos realizado una buena cantidad de pruebas de velocidad con estos sistemas. Cuando registramos las velocidades máximas de transferencia inalámbrica para un solo router de cada sistema, los mejores resultados fueron los del AmpliFi Alien, el Arris Surfboard Max, el Netgear Orbi 6, el Netgear Nighthawk y el Asus RT-AX92U, con velocidades máximas que superaron cómodamente los 800 Mbps a corta distancia. No es de extrañar, ya que todos ellos son compatibles con Wi-Fi 6, la versión más rápida de Wi-Fi hasta el momento.

Detrás de ellos estuvieron el Nest Wifi, que ocupó el cuarto lugar en las velocidades promedio más rápidas en todas las distancias. El Nest Wifi no es compatible con Wi-Fi 6, pero aún así logró terminar un lugar por delante del nuevo sistema Linksys Velop, que sí lo es. La nueva versión Wi-Fi 5 económica del Netgear Orbi también nos impresionó: fue incluso más rápida que el Nest a corta distancia.

Mientras tanto, al probarlo con un solo dispositivo (sin satélites), el Eero registró una velocidad máxima de transferencia inalámbrica de poco menos de 500 Mbps a corta distancia. A una distancia de 75 pies (23 metros), su velocidad se desplomó a 45 Mbps.

Ese es un resultado significativo (y se destaca claramente en el gráfico de arriba), pero debes tomar en cuenta que la mayoría de los sistemas de malla cuentan con dispositivos de router dedicados que son ligeramente diferentes de los extensores de Wi-Fi. Con Eero, cualquier dispositivo puede funcionar como un router Wi-Fi o como un extensor de rango. Cada uno está diseñado para crear la mejor malla posible, no necesariamente para obtener grandes resultados con un dispositivo individual en una prueba de velocidad como esta.

Y recuerda también que estas pruebas de velocidad máxima se realizan en nuestro laboratorio. Conectamos cada router a una MacBook Pro que actúa como un servidor local, luego descargamos datos de ella a otra computadora portátil en la red Wi-Fi del router. Eso nos permite ver qué tan rápido puede transmitir datos cada router sin las variaciones y limitaciones asociadas a la descarga de datos desde la nube a través de un proveedor de servicios de Internet.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Velocidades en el mundo real



Las pruebas de velocidad máxima son importantes, pero también lo es observar de cerca qué tan bien funcionan estos routers de malla cuando agregas los extensores de rango y bajas los datos de la nube, es decir, de la manera en que se utilizan en el 99% de los casos. Por eso, llevé cada uno de estos equipos a casa, lo configuré en mi red de fibra óptica de 300 Mbps de AT&T y dediqué un buen tiempo a realizar pruebas de velocidad para averiguarlo.

Con un solo extensor de rango transmitiendo la señal de cada router, nuestros tres sistemas Wi-Fi recomendados registraron una velocidad promedio de aproximadamente 200 Mbps en toda la casa, en un mínimo de 90 pruebas de velocidad para cada uno, realizadas a diferentes horas, en diferentes días y en diferentes lugares de mi hogar de 1.300 pies cuadrados (120 metros cuadrados). En la habitación más alejada del router, cada uno registró una velocidad promedio de aproximadamente 150 Mbps, lo que es un resultado sólido.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Lo mismo ocurrió con el Netgear Orbi Voice de la generación anterior, que también funcionó bien en esta prueba en lo que respecta a velocidad. Sin embargo, no tuvo un buen desempeño al optimizar mi conexión mientras me movía por toda la casa: a menudo dirigía mi señal a través del extensor cuando hubiera sido mejor conectarme directamente al router, o viceversa. No experimenté problemas similares con el Nest o el Eero.

De esos cuatro sistemas de Wi-Fi, el Eero obtuvo las velocidades promedio más rápidas a corta distancia, mientras que el Nest y Orbi Voice estuvieron ligeramente por delante en alcance, pero ninguna de las velocidades promedio para todas las habitaciones en donde las probé fue notablemente diferente de las demás.

Este rendimiento casi indistinguible es un fuerte argumento a favor del nuevo Netgear Orbi, ya que es el más barato. Pero hay dos razones por las que no lo elegí como el mejor en general. Primero, los controles de su aplicación son más complejos y menos útiles que los del Nest o el Eero. Segundo: aunque el problema no fue tan frecuente como lo experimenté con el Orbi Voice, hubo varios puntos durante mis pruebas del Orbi en los que perdí mi conexión al router mientras me movía por la casa con mi portátil. Con el Nest y el Eero esto nunca ocurrió, ya que automáticamente me llevaron de una banda a otra en una misma red para brindarme la mejor conexión posible.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

¿Qué hay de Wi-Fi 6?

He probado en mi hogar siete sistemas de malla compatibles con el nuevo y más veloz estándar de Wi-Fi, aunque debo señalar que realicé mis pruebas de velocidad en una computadora portátil con hardware compatible solo con Wi-Fi 5. Probablemente haga una actualización más adelante en el año, pero, por ahora, es una buena oportunidad para ver si estos nuevos routers compatibles con Wi-Fi 6 pueden hacer una diferencia notable en un hogar con Wi-Fi 5 como el mío.

Y bueno, en realidad, sí hacen una gran diferencia. Específicamente, pude ver un mejor rendimiento a distancia, con velocidades que no se redujeron tanto en el dormitorio principal y el baño trasero. Con el sistema Netgear Orbi 6 de alto rendimiento, las velocidades casi no se redujeron. Conectarse cerca del satélite en el dormitorio principal o en el baño trasero fue casi tan bueno como conectarse cerca del router en la sala.

Es probable que eso se deba al hecho de que el router y los satélites usan Wi-Fi 6 para transmitir señales de ida y vuelta de una manera más eficiente y a velocidades más rápidas. El sistema también dedica una banda completa de 5 GHz a las transmisiones de retorno (backhaul) entre el router y los satélites, lo que también hace una gran diferencia.

Debes saber, sin embargo, que agregar una banda adicional al sistema realmente eleva su precio. Los modelos Asus que probé cuestan alrededor de US$400, mientras que los sistemas Linksys Velop, AmpliFi Alien, Arris Surfboard Max Pro y Netgear Orbi 6 cuestan alrededor de US$600 o US$700 por un paquete de dos dispositivos. De todos ellos, el que más me gusta es el Asus ZenWiFi AX. En mis pruebas de rendimiento, terminó en un segundo lugar, muy cercano al Netgear Orbi 6, pero gracias a su precio de US$450, cuesta casi US$250 menos que el sistema de primera línea.

También probé el sistema de malla Netgear Nighthawk, que es compatible con Wi-Fi 6 pero no incluye una banda de retorno (backhaul) adicional. Eso significa que el tráfico de tu red tiene que compartir el ancho de banda con las transmisiones entre el router y el satélite, pero eso también ayuda a reducir su costo. A US$230 por un paquete de dos dispositivos, es bastante tentador, pero su rendimiento fue demasiado inestable como para recomendarlo.

También vale la pena recordar que tu router solo puede bajar datos de la nube tan rápido como lo permita tu conexión a Internet. Con la actual velocidad de descarga promedio en los EE. UU., de alrededor de 100 Mbps, hay muy pocas posibilidades de que puedas aprovechar un router Wi-Fi 6 a su máximo potencial en el corto plazo, y aparte de algunos productos emblemáticos como el iPhone 11 y los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy S10 y Note 10, tampoco hay muchos dispositivos cliente que puedan aprovechar al máximo la tecnología Wi-Fi 6.

Todo lo cual quiere decir que aún es muy pronto para comprar un sistema de malla Wi-Fi 6. A menos que tengas la suerte de contar con una conexión a Internet de alta velocidad mayor de 1 gigabit, probablemente sea mejor esperar hasta que veas una buena oferta. Si puedes esperar hasta el Black Friday, genial. Mientras tanto, continuaré probando nuevos sistemas a medida que lleguen, y actualizaré esta publicación regularmente a medida que recopile nuevos datos y publique reseñas adicionales. Los próximos sistemas de malla Wi-Fi 6 que planeo probar incluyen nuevos productos de D-Link, TP-Link y Arris que llegarán a las tiendas este verano (boreal).

Tyler Lizenby/CNET

Calidad de cobertura

Las pruebas de velocidad están muy bien, pero un sistema de router de malla es una exageración para una casa de 1.300 pies cuadrados (120 metros cuadrados) como la mía. Por eso, para nuestra próxima prueba, nos dirigimos al hogar inteligente de CNET, un espacio con cuatro dormitorios y 5,800 pies cuadrados (540 metros) en las afueras de Louisville, Kentucky. Nuestro objetivo: determinar qué sistema proporciona las señales más fuertes y el mejor acceso a Wi-Fi en todo el lugar.

Para hacer esto, mapeamos los pisos de ambas plantas de la casa y luego ingresamos esos datos en el software gratuito de NetSpot para medir la intensidad de la señal. Elegimos los puntos más sensibles para los routers y extensores de rango, junto con docenas de puntos específicos para medir la intensidad de la señal de cada red, tanto dentro como fuera de la casa.

Agrandar Imagen Steve Conaway/CNET

Agrandar Imagen Steve Conaway/CNET

Luego, configuramos cada router y pasamos un día completo haciendo mediciones una y otra vez. Esto dio como resultado un conjunto colorido de ingeniosos mapas de calor que nos muestran cuán fuerte es la señal en cada habitación.

Debemos decir un par de cosas sobre esos mapas de calor. Primero, para que las cosas fueran justas, medimos una configuración de dos dispositivos para cada sistema: un router y un extensor. Hubiéramos podido hacer pruebas adicionales con dos extensores en juego si el sistema los incluía, como en el caso del Eero, pero para los propósitos de estos mapas de calor, queremos darte una buena visión comparativa de cómo funcionan estos sistemas.

Segundo, para cada prueba, colocamos cada router y extensor exactamente en el mismo lugar (el software determina aproximadamente su ubicación, por eso parece que estuvieran en lugares ligeramente diferentes entre un mapa y otro).

Por último, vale la pena reiterar que estos mapas muestran la intensidad de señal agregada de cada sistema en toda la casa, y no sus velocidades de descarga reales. Dicho esto, una mejor intensidad de señal significa mejores velocidades inalámbricas. Mi compañero de pruebas Steve Conaway lo resumió así: "Amarillo significa que estás en el cielo, verde significa 'lo suficientemente bueno' y azul significa '¿qué diablos?'".

La primera gran conclusión de nuestras pruebas de cobertura es que el Netgear Orbi tuvo un desempeño impresionante al hacer llegar una señal fuerte hasta el sótano, aun cuando el router y el extensor de rango estaban en el piso de arriba. Eso se alinea con nuestros datos de pruebas de velocidad, en las que Netgear se mantuvo constantemente a la altura de los dispositivos de Nest y Eero en temas de alcance. Estas pruebas de cobertura sugieren que en un hogar lo suficientemente grande, el sistema de Netgear podría superar a los otros dos.

Esos tres sistemas, el Nest, el Eero y la versión AC1200 de doble banda del Netgear Orbi, son nuestros principales sistemas de Wi-Fi 5. Pero, ¿qué pasa con los sistemas Wi-Fi 6 que hemos probado?

Bueno, puedes darles un vistazo por ti mismo. Como puedes ver, no hay una gran mejora general en la intensidad de la señal, pero el AX6000, la versión Wi-Fi 6 del Netgear Orbi, tuvo un desempeño sobresaliente, registrando una intensidad de señal especialmente fuerte cerca del router y del extensor . Esto último podría explicar por qué tuvo tan buenos resultados en nuestras pruebas, donde las velocidades inalámbricas cerca del extensor fueron prácticamente tan rápidas como si me conectara cerca del router.

Este es el mejor resultado que haya visto en cualquier otro sistema de los que probamos. Esta es la razón por la cual un sistema Orbi 6 de dos dispositivos, de US$700, es la única opción en este segmento de alta gama de configuraciones Wi-Fi 6 tribanda de malla que me siento cómodo recomendando actualmente.

He resaltado la otra conclusión clave en el GIF que verás abajo, que muestra la cobertura para la configuración completa de Eero de tres dispositivos. No es una gran sorpresa, pero esa configuración de tres dispositivos proporcionó una cobertura notablemente mejor que las configuraciones de dos dispositivos de Nest y Netgear, porque pudimos agregar un extensor de rango adicional en el sótano.

Agrandar Imagen Steve Conaway/CNET

Traducción: si vives en un hogar grande, de 4,000 pies cuadrados (370 metros cuadrados) o más, entonces debes priorizar la configuración con más de un extensor de rango. Creo que el Eero, de US$250 es tu mejor opción y tiene una mejor relación calidad/precio que el Nest Wifi de tres dispositivos, que cuesta US$269.

Una configuración de malla Netgear Orbi de tres dispositivos está disponible actualmente por US$229, y es solo una de un grupo de nuevas opciones que llegarán al mercado en 2020. Si vas a comprar ya, te recomiendo gastar US$20 adicionales en el Eero por su rendimiento estable y su aplicación superior para teléfonos inteligentes. Dicho esto, espero probar pronto la configuración de Orbi de tres dispositivos, así que actualizaré esta nota cuando tenga datos nuevos para ti.

¿Qué viene en 2020?

Parece que este será un año ocupado para el segmento de los routers. Esta es solo una muestra de algunos de los nuevos routers que se presentaron en el CES a principios de enero:

Todos esos sistemas son compatibles con Wi-Fi 6, y toma en cuenta que tres de ellos no cuestan más que el actual Nest Wifi, que solo es compatible con Wi-Fi 5.

No hace falta decir que estoy muy interesado en probar esos nuevos sistemas, por lo que pronto publicaremos aquí los resultados de nuevas pruebas de velocidad, tan pronto podamos tener estos modelos en nuestra manos. Estén atentos.