Los mejores servicios VPN para dispositivos móviles de 2018

Bienvenido al directorio de CNET de servicios VPN para dispositivos móviles de 2018. En este directorio, analizamos los mejores proveedores de servicios de red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) orientados a dispositivos móviles en Internet. Todos estos proveedores cobran por los servicios que ofrecen, pero sólo así sabemos quién paga las facturas. La verdad que somos un poco precavidos con los servicios gratuitos, porque no sabemos quién paga las facturas o con quiénes están sus lealtades.

La mayoría de la gente piensa que los servicios de VPN sólo funcionan para sus laptops, y esa es la principal razón del por qué presentamos nuestra lista de las mejores VPN en nuestra edición en inglés. Para ser honestos, encontraremos muchas coincidencias entre esa lista y esta, y eso es intencional ––la mayoría de estos servicios son multiplataformas. Sin embargo, cuando observamos los servicios VPN para dispositivos móviles, particularmente revisamos el sistema de soporte de la app para teléfonos, tabletas y otros dispositivos.

Por ejemplo, casi siempre recomendamos que evites conectarte al Wi-Fi cuando estás durante un viaje, durante tu tránsito o simplemente fuera de casa. La razón es porque esos servicios gratuitos de Wi-Fi no encriptan tu información, y cualquier persona puede monitorear lo que haces. Eso es arriesgado. En su lugar, te sugerimos que uses tu plan de datos móviles, porque si bien los datos móviles pueden ser interceptados, es mucho menos común que los rastreadores de Wi-Fi.

Pero, si estás utilizando un servicio VPN en tu teléfono o tableta, estás mucho, mucho más seguro. Una vez que enciendes el servicio VPN basado en tu teléfono, puedes navegar de manera razonablemente libre por el Wi-Fi gratuito y guardar el saldo que tienes de tu plan de datos móviles. Dicho esto, nunca te recomendaremos que navegues dentro de tus sitios más sensibles cuando estés conectado a un Wi-Fi abierto, independientemente de qué tan seguro sea tu servicio de VPN.

Si bien todos los proveedores que incluimos en esta lista tienen soluciones disponibles para las plataformas iOS y Android, hay algunas que además ofrecen soporte para BlackBerry, los teléfonos de alta seguridad Blackphone y los teléfonos Windows. También hacemos análisis de los que sirven para plataformas y dispositivos diferentes, incluyendo consolas de juego y equipos para televisión que puedes utilizar con el Wi-Fi de los hoteles.

Las calificaciones que le otorgamos a estos proveedores son temporales, basadas en nuestra evaluación inicial de sus funcionalidades y las opciones de privacidad ofrecidas por cada uno. Estamos trabajando en análisis más profundos de cada uno –– así que las calificaciones pueden cambiar basadas en la experiencia que ganemos con el tiempo. (Encontrarás más detalles sobre los criterios de calificación en la parte inferior).

Los servicios los clasificamos por su calificación (de mayor a menor), y luego alfabéticamente dentro del mismo nivel de calificación.

Cláusula de transparencia de afiliados: CNET recibe comisiones por parte de los productos y servicios que aparecen en esta página.

· Móvil: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry

· Computadora: Linux, Windows, Mac

· Precio: US$11.95 por mes o US$69 por un año

· Garantía de devolución de dinero por 30 días

Como habrás notado, NordVPN es nuestro primer ganador de 5/5 puntos. También obtuvo la mayor cantidad de puntos entre todos los proveedores dentro de nuestra matriz de evaluación integral. En especial, debemos reconocer que NordVPN da soporte a un número irracional de plataformas que van desde la versión antigua del Windows XP, hasta las actualizaciones de Raspberry Pi, Synology, Western Digital junto con las cajas QNAP NAS, Chromebook y un montón de routers.

La jurisdicción de la compañía es Panamá. Dicho esto, es justo decir que NordVPN tiene una estricta política de no guardar ninguno de tus sitios, y ofrece más de 3,500 servidores ubicados en más de 61 países.

Por otro lado, si eres de los que viajan con múltiples dispositivos, estarás feliz de saber que podrás conectar hasta seis dispositivos simultáneamente desde una misma cuenta. NordVPN también ofrece una amplia selección de protocolos y funcionalidades de seguridad, que incluyen un sistema muy robusto y una función de interrupción de conexión desde una app.

Si bien las precauciones tradicionales aplican en el caso de que quieras transmitir contenido a través de las fronteras, vale la pena señalar que NordVPN ofrece un sistema integral SmartPlay que hace que la transmisión internacional fluya como la brisa.

· iOS, Android

· Linux, Mac, Windows

· US$6.95 por mes, o US$39.95 por año

· 7 días de prueba gratuitos

Como seguimos con los proveedores que tienen calificación 5/5, nos gustaría presentarte Private Internet Access, la compañía con el precio más bajo absoluto de todos los servicios que hemos revisado. Cuando combinas el máximo puntaje con el precio más bajo, sabes que tienes un ganador.

Private Internet Access es una empresa con sede en Estados Unidos, con 3,069 servidores ubicados en 28 países en todo el mundo. Entre nuestras funciones favoritas de este ganador 5/5 es que no acepta la transmisión de cualquier dato, además de que esta empresa apoya activamente muchos proyectos de gestión de privacidad. Incluso puedes pagar por este servicio de forma anónima.

La compañía acepta pagos desde una amplia gama de tarjetas de regalo, así que ya sea que quieras inyectarle cafeína a tu navegación utilizando el saldo de tu tarjeta de Starbucks o que prefieras evitar las calorías y usar tu tarjeta de regalo de See's Candies transfiriendo el saldo a tu cuenta privada de VPN, Private Internet Access es una opción muy dulce.

· IOS, Android

· Linux, Mac, Windows y soporte para routers

· US$9.99 por mes o US$59.99 por un año

· Garantía de devolución de dinero por 7 días

Con el fin de obtener una calificación de 5/5, un proveedor de servicios VPN no debe guardar ningún registro de acceso en absoluto y TorGuard cumple con ese requisito de forma puntual. La compañía ofrece una amplia gama de protocolos de seguridad, pero estamos particularmente intrigados por cómo operan los planes de correo electrónico anónimos que ofrece la compañía ––una verdadera bendición para los viajeros que desean proteger completamente sus comunicaciones.

La compañía no ha revelado la cantidad de direcciones IP que pone a tu disposición, pero la cantidad de servidores (más de 3,000) se ha duplicado en los últimos seis meses. No importa en qué parte del mundo te encuentres, el soporte nativo de TorGuard en más de 50 países debe mantenerte bien protegido.

La compañía acepta pagos en bitcoin, así como con la nueva y prometedora criptomoneda que llegó al mundo, litecoin.

· IOS, Android

· Linux, Windows, Mac

· Soporte para routers

· US$11.99 por mes o US$59.88 por un año

· Garantía de devolución de dinero por 30 días

Si realmente deseas obtener lo mas justo por cada dólar que pagas, te sugerimos contratar el plan de US$99 de CyberGhost por tres años. Esto se convierte en US$2.75 por mes y también te ofrece una suscripción gratuita de McAfee. La compañía es compatible con OpenVPN, L2TP, IPSec, una función de interruptor de conexión y P2P junto con BitTorrent en la mayoría de las ubicaciones.

Si te encuentras durante un viaje en carretera, te alegrará saber que CyberGhost tiene 365 servidores ubicados en 115 ubicaciones en todo el planeta. Mientras navegas, puedes usar cualquiera de las 1,400 (y cada vez más) direcciones IP individuales, por lo que tu navegación siempre será anónima.

Ahora que estamos hablando del tema de la seguridad, es bueno decirte que no registra datos de conexión y que tiene protección personalizada a través de una app, además de ser compatible con IPV5, junto con la prevención de fugas de datos de DNS, IP y WebRTC. Todo esto significa que no importa si estás en una cafetería, en un aeropuerto o en un restaurante, serás tan invisible como un fantasma.

· iOS, Android, BlackBerry

· Linux, Mac, Windows y soporte para routers

· PlayStation, Xbox, Apple TV, Fire TV

· US$12.95 por mes o US$99 por un año (3 meses gratuitos durante el primer año)

· Garantía de devolución de dinero por 30 días

¿Alguna vez has querido tomar unas vacaciones en un oasis tropical? Bueno, pues ahora tus datos estarán protegidos ya sea que estés bajo un clima cálido o vientos templados y sin leyes de retención de datos. Con sede en las Islas Vírgenes Británicas, ExpressVPN no guarda registros de conexión.

De hecho, no importa a dónde vayas, siempre estarás protegido por ExpressVPN. Con más de 1,700 servidores en 148 ciudades y 94 países, podrás transmitir tus datos a través de cualquier jurisdicción o país que elijas. Son tus datos, después de todo.

Nos gusta también que ExpressVPN te ofrece una amplia gama de protocolos, incluyendo OpenVPN, SSTP, L2TP/IPSec y PPTP. La compañía también te ofrece un interruptor para cancelar la conexión de inmediato. Y, si realmente quieres proteger tu privacidad, considera pagar con bitcoin, que es totalmente compatible.

El mejor plan es el de US$6.67/mensuales dentro del paquete anual con tres meses gratis.

· IOS, Android

· Linux, Mac, Windows

· Android TV, Kodi y soporte para routers

· Precio de inicio desde US$2.99 mensuales

· 30 días de prueba gratis

La característica por la que sobresale Goose VPN es por su política de dispositivos ilimitados. No importa con cuántos dispositivos móviles estés viajando, Goose VPN les brindará soporte a todos.

Con sede en los Países Bajos, la compañía tiene 86 servidores en 39 ubicaciones en todo el mundo, lo que te brinda gran flexibilidad de conexión. Una característica que nos gusta es que Goose VPN te dice cuáles servidores son mejores para transmitir contenido multimedia y qué servidores te permiten usar conexiones P2P.

Como siempre, debes saber que el uso que hagas de las VPNs para alterar la localidad desde donde transmites puede o no ser legal (o incluso permitido por los términos del servicio) en tu país, el país en el que te encuentras o en el país de origen que te proporcionará los datos multimedia.

Goose VPN sin duda tiene el precio más bajo mensual desde US$2.99 por mes sin que adquieras un compromiso multianual, pero está restringido a un ancho de banda de 50 GB o menos por mes. Si quieres tener un ancho de banda ilimitado, puedes subirte al siguiente plan de US$12.99 por mes o gastar US$59.88 por un año de servicio, una de las mejores ofertas anuales que hemos visto para el servicio de VPN.

Cuando analizamos por primera vez a Goose, no ofrecía una función de interrumpir la conexión. Ahora, a partir de la versión 3.2.2, la compañía ya admite un control de interrupción ––pero tristemente está limitado sólo a usuarios de Windows. Esperamos ver implementado el soporte para interruptor para otras plataformas.

· Plataformas móviles: iOS y teléfono Android Windows

· Plataformas para computadoras: Linux, Windows, Mac, Chromebook

· Otras plataformas: Fire TV y soporte para routers

· Precio: US$7.50/mes y US$58.49 por un año durante el primer año, US$10/mes y US$77.99 por año a partir de entonces

· 7 días de prueba

No importa a dónde decidas viajar, IPVanish te tiene cubierto. Esta empresa tiene más de 1,000 servidores en 60 ubicaciones en todo el mundo y ofrece la friolera de más de 40,000 direcciones IP. Si además trabajas con múltiples dispositivos (por ejemplo, usas tu laptop para escribir mientras tienes tu iPad con una segunda pantalla de búsqueda), te dará gusto saber que podrás tener hasta cinco dispositivos móviles conectados en cualquier momento.

Nos pusimos muy contentos cuando la compañía nos dijo que no guarda registros de la navegación que haces, por lo que puedes estar seguro de que no importa en qué parte del mundo estés, no dejarás ningún rastro en los registros de IPVanish.

Agrega a esto que tienes un ancho de banda ilimitado, tráfico P2P ilimitado, torrente anónimo, OpenVPN, así como protocolos VPN L2TP/IPSec y un interruptor de conexión si alguna vez dejas el servicio. Dicho esto, si alguna vez necesitas ayuda, la compañía, con sede en Estados Unidos, te ofrece atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana.

· iOS, Android

· Linux, Mac, Windows

· Kodi, Android TV, Fire TV y soporte para routers

· US$10.95 por mes o US$69 por 3 años

· Garantía de devolución de dinero de 7 días

PureVPN tiene un sitio de soporte realmente excelente, con secciones que contienen soluciones a problemas específicos y pensadas para usuarios de China y aquellos que quieren tener acceso a Netflix. Si bien la empresa accede a cierta información técnica, tienen una estricta política de no registro de tu navegación. No representa el tipo de limpieza total de tus huellas que nos gustaría, pero es lo suficientemente buena para todos, excepto para los usuarios más cuidadosos.

La compañía tiene un banco de más de 95,000 direcciones IP, más de 750 servidores (con un crecimiento de 50% desde la última revisión) y soporte de conexión en más de 140 países en el planeta.

Estamos muy intrigados con la protección avanzada de PureVPN (que está disponible en todos los niveles de servicio). Este programa beta ofrece protección en tiempo real antivirus y contra malware, una característica que tiene mucho sentido en una VPN, al punto que nos comenzamos a preguntar por qué no lo vemos más seguido. La compañía ofrece todos los protocolos habituales, un interruptor de conexión de Internet muy sólido, filtrado de web, filtrado de apps y una función de estilo de servidor de seguridad que te permite especificar qué apps tienen o no tienen acceso a tu Internet.

· iOS, Android

· Linux, Mac, Windows y soporte para routers

· US$11.99 por mes, US$83.88 por un año completo

· Garantía de devolución de dinero por 30 días

Hide My Ass definitivamente le está dando a Goose VPN una buena competencia en términos del nombre de servicio VPN más divertido a cambio de tu dinero. Si todo lo que ofreciera HMA fuera un nombre divertido, no podríamos recomendarlo. Afortunadamente, la compañía tiene un robusto conjunto de servicios de VPN.

Hide My Ass tiene 830 servidores en 280 ubicaciones en todo el planeta y una jurisdicción local en el Reino Unido. También puedes proteger tu anonimato utilizando cualquiera de las 3,106 direcciones IP que la compañía tiene disponibles. Aunque tuvimos que bajarle puntos porque la compañía sí se queda con registro de algunos de tus movimientos.

Dicho esto, nos gustó mucho la documentación tan clara que ofrece, la amplia selección de protocolos y el hecho de que HMY específicamente permite el uso de P2P y torrentes, en lugar del guiño de ojo y tímido acercamiento a los permisos P2P que hemos visto en otro proveedores. La compañía también ofrece un interruptor de conexión, así que aunque tu conexión se caiga, tu privacidad no.

· iOS, Android, Silent Circle Blackphone

· Linux, Mac, Windows

· Android TV, Kodi, Boxee, Apple TV, QNAP, Synology, Anonabox y compatibilidad con routers

· US$9.95 por mes o US$60 por un año

· 3 días de prueba

VyprVPN no es exactamente generoso con la cantidad de tiempo que te ofrece para probar su servicio y sólo tienes 3 días de prueba. Esa es la política de devolución más corta o el período de prueba de cualquier servicio de VPN que hayamos evaluado, y eso totalmente contribuye a que la empresa pierda un punto.

Pero centrémonos en algunos de los aspectos positivos más importantes del servicio VyprVPN con sede en Suiza. Estamos particularmente impresionados por su increíblemente gran banco de 200,000 direcciones IP, más de 700 servidores y más de 70 localidades en todo el mundo.

Si viajas a China, podría estar muy interesado en cómo VyperVPN codifica paquetes OpenVPN para mantener el flujo de tráfico, a pesar de la práctica de China de inspección profunda de VPN. Más allá de su propio protocolo de alto rendimiento Chameleon, la compañía es compatible con los protocolos estándar, junto con una gama de protecciones de privacidad. Los servicios de firewall DNS y NAT de conocimiento cero se incluyen como parte del servicio básico.

Metodología de calificación

Los proveedores de servicios que presentamos fueron cuidadosamente seleccionados de nuestro mejor directorio de VPN. Analizamos con mucho cuidado su oferta de servicios, y hemos asignado una escala de clasificación basada en algunos criterios importantes. Todos estos proveedores ofrecen un excelente servicio, pero seguramente encontrarás que prefieres uno sobre por sus características, capacidades de privacidad o precio.

Durante la preparación de este artículo, catalogamos las capacidades de cada proveedor y le otorgamos una calificación dentro de una escala de 1 a 5. Les dimos algunos puntos extra basados en características especiales que proporcionan (con un punto por cada función). También dimos puntos extra por el número de sesiones simultáneas que permiten, y el número de protocolos (más allá de OpenVPN) soportados.

También concedimos puntos por el precio. El precio de algunos servicios es de más del doble del precio de los servicios de otros proveedores similares. Los proveedores menos costosos obtuvieron una calificación más alta que los proveedores más caros.

Por último, dimos puntos extra por las garantías de devolución de dinero. Los que ofrecen períodos de prueba cortos (o ningún tipo de reembolso) obtuvieron menos puntos que aquellos con generosas garantías de devolución de dinero de 30 días.