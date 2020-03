Los mejores routers Wi-Fi de 2020

Gracias a la llegada del Wi-Fi 6 y su promesa de un rendimiento más rápido y eficiente de las conexiones, 2019 fue un año especialmente interesante para las redes inalámbricas y la tecnología Wi-Fi. Y ahora, en 2020, también vale la pena prestar atención a la llegada de las nuevas opciones de redes de malla de segunda generación, sobre todo porque muchas de ellas son bastante menos costosas que los sistemas que las precedieron.

Todo esto nos ha dejado con una variada y extensa lista de nuevos modelos de routers Wi-Fi para evaluar. Seguimos avanzando diligentemente en ello, pero ya hemos encontrado muchas opciones excelentes que podemos recomendarte. Ya sea que estés interesado en sistemas de malla, routers para videojuegos, routers compatibles con Wi-Fi 6, o simplemente quieres un buen modelo que no te deje en bancarrota, estamos aquí para orientarte en la dirección correcta.

Esta nota se actualizará de manera periódica a medida que continuemos con nuestras pruebas de dispositivos. Cuando encontremos un router Wi-Fi que merezca tu atención, lo agregaremos a esta lista con enlaces a nuestros datos de prueba más recientes.

El AX6000 fue lanzado a un precio de US$350, pero lo hemos visto rebajado, incluso a US$270. Definitivamente no es un dispositivo barato, ni siquiera a ese precio, pero si lo encuentras en oferta, es una buena forma de actualizarte a una sólida red de Wi-Fi 6. Si puedes, espera unos meses, ya que TP-Link lanzará dos nuevos routers AX6600 en el transcurso del año : el AX90 de US$300 en abril y el GX90, centrado en videojuegos, de US$330 en el verano (boreal). Eso probablemente signifique una reducción de precio para el modelo de 2019.

Todo lo cual significa que probablemente aún sea demasiado pronto para comprar un nuevo router Wi-Fi 6 (y no olvides que para notar la diferencia en velocidad necesitarás contar con una conexión a Internet realmente rápida ).

Wi-Fi 6 es la versión más reciente y más veloz de Wi-Fi, y esperamos ver muchos nuevos modelos compatibles en 2020. Pero, si lo deseas, puedes actualizarte ya a un router Wi-Fi 6 para obtener un rendimiento de Wi-Fi más rápido y eficiente en los dispositivos conectados que admiten el nuevo estándar, como el iPhone 11 o el Galaxy S10 de Samsung . Wi-Fi 6 es compatible con las versiones anteriores de Wi-Fi, así que tus dispositivos más antiguos también podrán conectarse, pero el nuevo router inalámbrico no aumentará su velocidad.

De hecho, de todos los routers que probamos, el DIR-867 registró las velocidades de descarga promedio más rápidas en la banda de 2.4 GHz, tanto en nuestras pruebas de velocidad máxima como en las de velocidad en el mundo real. Este router Wi-Fi también tuvo un buen desempeño en la banda de 5 GHz, y superó a varios routers que cuestan mucho más. No tuvo el mejor desempeño en cuanto a su rango de acción, por lo que probablemente sea más adecuado para hogares pequeños, pero aún así obtendrás un rendimiento sólido por US$100 o menos.

Si necesitas actualizarte a un nuevo router inalámbrico, pero no quieres gastar cientos de dólares, asegúrate de que el DIR-867 de D-Link esté en tu lista. Cuando lo probamos por primera vez, en 2018, nos impresionó con velocidades constantes de Wi-Fi y características bastante adecuadas para su precio. Y cuando lo probamos nuevamente, a finales de 2019, estuvo a la altura de los routers de videojuegos de gama alta.

Chris Monroe/CNET

Con velocidades rápidas, una configuración sencilla y controles útiles y fáciles de usar en su app, Google Wifi fue nuestra mejor opción de routers de malla en los últimos tres años. Su modelo de segunda generación, Nest Wifi, es más rápido, más económico e igual de sencillo de configurar y usar. Además, los puntos de extensión de rango ahora funcionan también como bocinas inteligentes con Google Assistant. Eso, junto con un nuevo diseño que viene en varios colores, tiene como objetivo lograr que los mantengas en lugares abiertos y la vista, donde tendrán un mejor rendimiento.

No es compatible con Wi-Fi 6 (y sus extensores de Wi-Fi para aumentar el alcance de tu señal no tienen conectores Ethernet, lo que significa que no puedes conectarlos al router Wi-Fi), pero Nest Wifi agrega un par de buenas actualizaciones, incluida la compatibilidad con los nuevos estándares de seguridad WPA3 y también con conexiones 4X4 MU-MIMO, lo que significa que puede brindar velocidades máximas más rápidas a dispositivos que utilizan varias antenas Wi-Fi. Con un precio de US$269 por una configuración de dos dispositivos que puede cubrir hasta 3,800 pies cuadrados (unos 350 metros cuadrados) (algo que pudimos verificar cuando lo probamos tanto en una casa pequeña como en el hogar inteligente de CNET, de 5,800 pies cuadrados o 540 metros cuadrados), el Nest Wifi de doble banda es el router de malla más completo del mercado en este momento, y el primero que recomendaría.

Dicho esto, con todos los nuevos sistemas de malla recién anunciados en el CES 2020, incluidos algunos compatibles con Wi-Fi 6 y con un costo inferior al de Nest Wifi, este año se perfila como muy interesante (y movido) para el segmento de routers de malla. Si alguno de esos nuevos sistemas logra destronar al Nest, nos aseguraremos de informarte en este espacio.