Los mejores regalos de Navidad de menos de US$100

¿Estás buscando un regalo que no sea demasiado caro pero tampoco demasiado barato? Bueno, pues has venido al lugar correcto. Reunimos aquí una gran cantidad de ideas que no arruinarán tu cuenta bancaria, con algunos de los mejores obsequios en un rango de precio entre US$50 y US$100. En nuestra alineación de regalos asequibles hay de todo, desde equipo tecnológico hasta algo para un audiófilo, el fan del fitness o el aspirante a cocinero. Y todas las sugerencias de regalos aquí han sido completamente revisadas o probadas materialmente por los editores de CNET.

Antes de entrar de lleno, sin embargo, debes tomar en cuenta lo siguiente antes de comprar cualquier cosa:

Y ahora, nuestra selección..

David Carnoy/CNET Edifier, que fabrica unas bocinas impresionantes para PC, ha hecho un buen trabajo con sus audífonos con cancelación de ruido Edifier TWS NB2. Su diseño angular me recuerda a los Libratone Track Air Plus, cuyo precio ha bajado (ahora cuestan US$120) y también son buenos. Los Edifier TWS NB2 se distinguen por un ajuste cómodo, cancelación de ruido decente y sonido bien equilibrado con buena claridad y graves bien definidos. Son audífonos con sonido suave.

David Carnoy/CNET La Hypersphere Mini (US$99) —aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol (3 pulgadas de diámetro)—, se carga con un cable micro-USB (una carga completa ofrece más de dos horas de duración de la batería) y en realidad funciona mejor para desplegar su músculos, con 3 velocidades para elegir. También es mejor para llevar de viaje.

Razer Similar al modelo compatible con Android de US$80 (los dueños de teléfonos Android pueden jugar Xbox Cloud con una suscripción a Game Pass Ultimate), la versión para iPhone del Razer Kishi tiene certificación MFi y funcionará con el iPhone 6 Plus y cualquier modelo más nuevo. Se conecta a través de cable Lightning y tiene carga de paso, pero no tiene batería incorporada para proporcionar energía adicional. También hay uno optimizado para Xbox para propietarios de Android por US$100.

Sarah Tew/CNET La SoundLink Micro de Bose (US$100) ofrece un sonido impresionante para su tamaño y es completamente impermeable. Dado que ya tiene un tiempo, esta bocina con frecuencia la encuentras con descuento, particularmente durante la época de ofertas, generalmente a US$79, lo que la convierte en una opción perfecta para cualquier audiófilo en la lista de regalos.

Amazon El Upright Go 2, un pequeño dispositivo que se coloca en la piel en la parte superior de la espalda (entre los omóplatos), monitorea su postura y vibra cuando te encorvas. Con la aplicación complementaria para iOS y Android, puedes configurar regímenes de entrenamiento y realizar un seguimiento de tu progreso.

Sarah Tew/CNET Hay quei dice que la JBL Clip 3 es la mejor bocina inalámbrica para llevar de viaje, pero si buscas ideas para regalar en navidad, la UE Wonderboom 2, que ofrece un sonido y una duración de batería mejorados en comparación con el modelo original, es una excelente opción. Esta bocina inalámbrica está disponible en una docena de divertidos colores, realmente puede flotar y también suena genial. Su precio de lista es de US$100, pero a veces está de oferta.

PowerA El PowerA Moga XP5-X Plus es un control de juegos con cable e inalámbrico para jugar en teléfonos Android que también es compatible con PC. Incluye un clip para teléfono desmontable, un banco de energía integrado y botones de juego avanzados asignables, además de cables combinados micro-USB y USB-C para cargar o jugar en modo cableado.

Tyler Lizenby/CNET La Echo Show más pequeña de Amazon tiene un costo de US$90, pero con frecuencia la encuentras por menos de US$70. Si buscas un dispositivo Echo con video para tu mesa de noche o cocina, esta es la opción más asequible. La Echo Show 8 tiene un costo de US$130. También debería estar en descuento para las fiestas y podrías encontrarla por menos de US$100.

David Carnoy/CNET El mouse MX Anywhere 3 viene en dos versiones. Está la versión estándar "universal" que funciona con Windows, macOS, iPadOS (13.4 o mayor), ChromeOS y computadoras Linux, vía Bluetooth o el dongle USB Unifying de Logitech, incluido. El MX Anywhere 3 para Mac funciona solo a través de Bluetooth y está optimizado para Mac y iPad. Ambos ratones están disponibles en gris pálido y el MX Anywhere 3 (con el dongle) también se ofrece en rosa y grafito.

Roku El Roku Ultra 2020 es el primer reproductor Roku con Dolby Vision HDR. En las pruebas de CNET, Dolby Vision puede verse un poco mejor que el HDR estándar en algunos casos, pero la diferencia depende en gran medida del televisor y la fuente de video.

Tile El mejor regalo para alguien que siempre pierde las cosas, los Tile Stickers son pequeños rastreadores redondos que se parean con el teléfono. Para encontrar uno, simplemente tocas la aplicación para que suene. Pero también puedes usar una bocina inteligente. Ahora, primero tendrás que encontrar tu teléfono antes de poder buscar las demás cosas, y para eso le puedes pedir ayuda a Google con una bocina inteligente.

Sarah Tew/CNET El MX Keys es quizá el teclado Logitech de perfil bajo más inteligente que he usado. Tiene teclas "esféricas" que sostienen la punta de los dedos, y el teclado es sensible y táctil. En ese sentido, es similar al teclado Craft de Logitech, que cuesta el doble de precio.

Amazon Una Instant Pot es el regalo perfecto tanto para quienes aman cocinar como para quienes lo odian. Puedes cocinar a presión, cocinar a fuego lento y casi de cualquier otra manera. En este momento, la mejor oferta está en Amazon, donde el modelo de 6 cuartos cuesta US$79.

Sarah Tew/CNET Ha estadoen el mercado un buen tiempo, pero si quieres regalar un reloj inteligente por menos de US$100, el Amazfit Bip sigue siendo tu mejor opción. A pesar del bajo precio, tiene una pantalla siempre encendida, resistencia al agua, seguimiento de frecuencia cardíaca y, lo más importante, una duración de la batería que supera al Apple Watch. Lee más.

Érika García/CNET Fitbit tiene varios monitores de actividad física por menos de US$200, pero solo un modelo para adultos nuevo en esta categoría de precio: el Inspire 2. Si quieres el prestigio de la marca y aplicaciones superiores para teléfonos inteligentes, el Fitbit es una buena sustitución sobre el Amazfit mencionado anteriormente. Read our Fitbit Versa Lite vs. Inspire HR vs. Charge 3 comparison.

Sarah Tew/CNET Es muy fácil saturar el espacio de almacenamiento en tu consola de videojuegos, y es ahí donde entra en juego un disco externo como el WD Black P10. A partir de US$75 para la versión de 2TB, este disco compacto se conecta al puerto USB de tu PlayStation 4 o XBox One e inmediatamente te da mucho más espacio para almacenar juegos (y no te preocupes por eliminar títulos a medida que agregas nuevos). La unidad también viene en una versión Xbox de 5TB con un borde blanco (en la foto de la derecha), pero cuesta US$140.

Sarah Tew/CNET Sí, la aplicación Kindle está disponible de forma gratuita en teléfonos y tabletas. Pero si buscas un regalo para alguien que ama leer, el Kindle Paperwhite supera la aplicación de teléfono porque ofrece una lectura sin distracciones. Si bien esta gran idea de regalo normalmente se vende por US$130, a menudo está en oferta por US$90, por lo que la incluimos aquí.

