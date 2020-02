Los mejores monitores de presión arterial para usar en casa

Si estás pensando en comprar un monitor de presión arterial, enhorabuena. Nunca es demasiado pronto para empezar a monitorizarse los niveles de presión sanguínea en casa. Un estudio reciente del Journal of the American College of Cardiology vio que la gente que tiene problemas de tensión o hipertensión antes de los 40 años tiene más riesgo de padecer del corazón. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) una monitorización precisa depende de dos cosas: un brazalete de medición que se ajuste bien y validación independiente.

A continuación hemos incluido ocho monitores con brazalete y dos para la muñeca, que la AHA recomienda solo para gente que no pueda ponerse brazaletes tradicionales. Cada uno de estos dispositivos de monitorización se ha validado independientemente teniendo en cuenta uno o más estándares reconocidos por la AHA.

Monitores de presión arterial para el brazo

Beurer Un botón start/stop iluminado y una pantalla grande hacen que este monitor completamente automático sea fácil de usar. Este dispositivo guarda en su memoria el promedio de tus mediciones matutinas y de la tarde durante una serie de siete días y clasifica tu riesgo usando una escala de color.

iHealth Ajústate bien el brazalete, pon tu teléfono inteligente en la base y enciende el app iHealth MyVitals (iOS y Android). El iHealth Ease puede medir y almacenar una serie ilimitada de mediciones para un número ilimitado de usuarios.

A&D Medical Solo necesitas apretar un botón y la pantalla digital de este dispositivo te dará el promedio de una serie de medidas. Hasta cuatro personas pueden usar este dispositivo, que puede almacenar hasta 60 medidas por persona.

Panasonic Esta máquina de presión arterial simple y delgada hace lo básico: mide tu presión arterial y te alerta si tienes hipertensión. Puedes almacenar hasta 90 mediciones directamente en la memoria digital del monitor.

Omron Diseñado para dos usuarios diferentes, el monitor Omron Platinum BP toma tres mediciones consecutivas en intervalos que puedes personalizar y se queda con el promedio de los resultados. La pantalla te permite ver la presión actual, además de la de tu última medición.

iHealth Este dispositivo está disponible en dos tamaños de brazalete. El iHealth Feel puede hacer hasta 80 mediciones en una sola carga de la batería y almacenar hasta 200 mediciones en su memoria. No tiene una pantalla, sino que verás los resultados en el app iHealth MyVitals de tu teléfono Android o iPhone.

Qardio Toda la familia puede usar este monitor. El producto se sincroniza de forma inalámbrica con hasta ocho teléfonos inteligentes o tabletas a la vez. El dispositivo hace el promedio de tres mediciones, monitorizando y detectando latidos de corazón irregulares.

Omron Si te preocupan la hipertensión, la tensión alta y los latidos de corazón irregulares, el Omron Complete es una buena opción. Este dispositivo mide la presión sanguínea sistólica y diastólica, el pulso, la fibrilación auricular, la bradicardia, la taquicardia y el ritmo sinusal simultáneamente y lo almacena. Puedes consultar las mediciones en el app de Omron.

Monitores de presión sanguínea para la muñeca



iHealth Un motivo por el que los monitores de presión arterial para la muñeca no se recomiendan mucho es porque son más propensos a los errores. El iHealth Sense, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), minimiza ese riesgo detectando la posición de tu brazo y sugiriéndote ajustes en su app.

Omron El Omron Gold tiene todas las funciones de un monitor para el brazo en un dispositivo más pequeño para la muñeca, silencioso y fácil de transportar. Este dispositivo hace el promedio de hasta tres mediciones hechas en un periodo de 10 minutos y te alerta si tienes hipertensión o tensión alta.

