Los mejores audífonos realmente inalámbricos de menos de US$50

Tenemos una lista de las mejores alternativas a los AirPods por menos de US$100. Pero, ¿qué tal si estás buscando algo más barato? Entonces, esta es la lista para ti: los mejores audífonos inalámbricos de menos de US$50. Hay una gran cantidad de earbuds inalámbricos que cuestan menos de US$50, pero solo unos cuantos resaltan por ser sorprendentemente buenos para su precio.

A continuación presento mis audífonos inalámbricos favoritos de menos de US$50. Los he probado todos y los he listado de mayor a menor precio.

Al igual que los Liberty Air 2, tienen cuatro micrófonos, dos de los cuales están destinados a reducir el ruido cuando se hacen llamadas en entornos ruidosos. Se cargan mediante USB-C, pero no admiten carga inalámbrica. La duración de la batería es de 7 horas y tienen una clasificación de resistencia al agua IPX7, lo que significa que pueden sumergirse completamente en el agua hasta una profundidad de tres pies (0.91 m) sin verse afectados. Target vende una versión casi idéntica a estos auriculares con el nombre de Soundcore Life Note .

Estos audífonos brindan buen sondo, se ajustan bien a mis oídos y me impresionó lo rápido que se sincronizaron con mi teléfono.

David Carnoy/CNET

Los SoundLiberty 79 de TaoTronics tienen un precio de lista de US$60, pero usualmente se venden por alrededor de US$50. No nos encanta su aspecto (los detalles cromados no son nuestro estilo), pero se adaptan bien a los oídos y tienen un sonido decente para lo que cuestan, con suficiente definición y graves amplios. Dicho esto, en lo que realmente se destacan es como auriculares para hacer llamadas. En ese departamento tienen una calificación de cinco estrellas, con una excelente reducción de ruido (las personas a las que llamamos no tuvieron problemas en escucharnos en las ruidosas calles de Nueva York). La "tecnología de reducción de ruido Smart AI" de la compañía funciona bien.

Son totalmente impermeables (con certificación IPX7) y su batería dura hasta 8 horas a niveles de volumen moderados. El estuche de carga, que proporciona 32 horas adicionales de reproducción, no tiene un gran diseño, pero es compacto y se puede cargar mediante USB-C.