Los juegos de PS4 llegan a tu PC gracias a PlayStation Now

Sony quizá no quiera dejarte jugar sus juegos con la Xbox o la Nintendo Switch, pero lo mismo no ocurre con los juegos en PC.

A partir de hoy, 6 de julio, la compañía está llevando los juegos de la PlayStation 4 a PlayStation Now, su servicio de videojuegos en la nube. Ahora, podrás hacer streaming de ellos a cualquier PlayStation 4 o computadora Windows sin siquiera requerir del título físico o descargar el juego.

Además de los 500 juegos ya disponibles de PS3, esta es la lista de juegos de PS4 que se pueden usar desde hoy:

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathfinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba's Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball



Y esto es "sólo el principio", dice Sony. Más juegos de PS4 llegarán en un futuro próximo. Algo a destacar es que la lista de juegos de PlayStation Now para Reino Unido es mucho más larga y abarca 51 juegos de PS4, incluyendo el fantástico juego de Tearaway.

PlayStation Now se lanzó en julio de 2014 y es básicamente una versión de Netflix, pero de videojuegos. Sony incluye un montón de juegos que después se pueden jugar en streaming cuando los gamers, quieran siempre y cuando tengan una conexión a Internet y una suscripción al servicio.

A juzgar por el primer paquete de juegos de PS4 para el servicio, el modelo no ha cambiado mucho: si bien es atractivo que casi cualquier amante de PC pueda disfrutar las exclusivas como Killzone Shadow Fall o Resogun, estos juegos ya llevan un tiempo en el mercado y casi todos existen en Windows.

Pero PlayStation Now no es sólo para jugar juegos de consola en tu PC. Se trata de llevar la experiencia de PlayStation en el camino. Sí, la PS4 es la única consola para el hogar que es compatible con PlayStation Now después de que Sony abandonó la compatibilidad con televisores, reproductores Blu-ray, PS3 y PS Vita en febrero. Pero el hecho de que puedas conectar un control DualShock a portátiles de Windows --nuevas o anticuadas-- es una experiencia muy intrigante.

Es una pena que Sony no pueda descifrar cuántas suscripciones debe pagar el usuario. La firma dice que una suscripción a PlayStation Now te permite jugar sin la necesidad de pagar la suscripción a PlayStation Plus (de US$60 al año). Sin embargo, Sony también dice que necesitas esa suscripción a PlayStation Plus para transferir tus juegos locales y tus avances en el juego a la nube.

Si quieres probar el servicio, Sony está facilitando el acceso en Estados Unidos, pues además de los siete días de prueba (sin costo), Sony está ofreciendo el primer mes por US$10 y US$100 por todo el año. Después del periodo de prueba, el precio se revierte al regular de US$20 al mes.