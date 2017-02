Agrandar Imagen CNET

El nuevo informe sobre la Nintendo Switch no te va a gustar: a pesar de la modernidad de la nueva consola, la compañía mantendría la vieja filosofía de dejar atado un videojuego descargado a un único dispositivo, a diferencia de lo que ya hacen Sony o Microsoft.

Según ArsTechnica, en una sesión de preguntas y respuestas Shinya Takahashi, gerente general de planificación y desarrollo de Nintendo, explicó que actualmente la empresa no tiene ningún plan para permitir que puedas jugar ese título que compraste en línea en otros sistemas portátiles. La Xbox y la PS4 lo permiten mediante la autenticación del usuario.

La creación del nuevo Nintendo User ID hizo pensar a muchos que este sería el objetivo de esta nueva identificación del sistema de la empresa, sin embargo no parece que Nintendo tenga esto en sus planes.

La pregunta concreta realizada por el youtuber CrazyDopetastic estuvo relacionada con la posibilidad de adquirir una segunda Switch para su hijo: "¿Si quiero llevar mi consola conmigo, y he comprado un juego digital, podría comprarlo una sola vez, o tendré que adquirirlo de nuevo para que él pueda utilizarlo?".

La respuesta de Takahashi fue: "Actualmente no tenemos ningún sistema como ese para la Nintendo Switch, pero no hemos tomado ninguna decisión final sobre cómo podemos acercarnos a eso en el futuro, así que por desgracia no puedo proporcionar ninguna respuesta concreta para usted ahora mismo".

Esta sería una diferencia que podría hacer a los jugadores no comprar la Nintendo Switch, debido a que Sony y Microsoft permiten que juegues tus compras en múltiples consolas confirmando tu identidad. Según la fuente, a los sistemas Xbox Live y Play Station Network les da igual si estás conectado a dos consolas al mismo tiempo, algo que parece que a Nintendo sí le importa.

Servicios de videojuegos para PC como Steam te permiten conectarte en un máximo de 10 computadoras y dejan que compartas tu librería entera con otras cuentas de manera remota a través de la opción de Family Sharing.

Si amas mucho la Nintendo Switch y eres un fan de los videojuegos de esta consola, siempre tendrás la opción de compartir los cartuchos físicos. Además, debido a que hasta ocho usuarios pueden jugar en una misma Switch, esta es otra opción para que los usuarios puedan compartir un mismo videojuego, aunque desde luego de forma conjunta y no independiente.