La nueva generación de redes móviles, conocida como red 5G, está cada vez más cerca de ser una realidad. Por ello las principales compañías de teléfonos móviles o de componentes ya se están preparando.

Sobre Apple apenas teníamos poca información al respecto de cuáles serían sus planes una vez que el despliegue del 5G fuera efectivo, pero ahora, gracias a Fast Company, tenemos las primeras informaciones.

Según el medio especializado en negocios, Apple tiene previsto el lanzamiento de su primer iPhone con 5G en 2020, e Intel sería la encargada de proporcionar a sus teléfonos un módem de conectividad 5G compatible con redes 5G. De confirmarse este reporte, Apple se quedaría bastante detrás en la adquisición de la nueva tecnología comparado con otros fabricantes.

Samsung y Huawei han anunciado ya que lanzarán teléfonos compatibles con redes 5G para 2019 y, recientemente, Xiaomi confirmó que lanzaría una versión de su nuevo Mi Mix 3 compatible con 5G. También Motorola prepara un Moto Mod que será un módem 5G para Moto Z3.

Según el reporte de Fast Company, el motivo del posible "retraso" es que Apple está esperando al chip 8161 de Intel, que resolvería algunos de los problemas de consumo energético y de temperatura que tiene el módem actual, por lo que Apple dependería de su desarrollo para sumarse al despliegue.

Apple no ha confirmado esta información a The Fast Company y tampoco se espera que lo haga, ya que la compañía no comenta sobre rumores, filtraciones o especulaciones.