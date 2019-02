Digit.in

El reputado analista especializado en la firma de la manzana, Ming-Chi Kuo, nos ha ofrecido todo un ramillete de predicciones sobre lo que podemos esperar de Apple para este 2019.

Las predicciones de Kuo han sido recogidas por MacRumors y engloban todo tipo de dispositivos: desde los nuevos iPhone, pasando por los AirPods 2 y hasta el esperado sistema de carga inalámbrica, AirPower.

Sobre los nuevos iPhone que esperamos este 2019, Kuo señala que podrán cargar otros dispositivos de forma inalámbrica, con un sistema de carga inversa como hacen otros dispositivos actualmente -como el Huawei Mate 20 Pro-. El analista también afirma que los celulares conservarán las pantallas OLED de 6.5 y 5.8 pulgadas y que seguirá habiendo un modelo con pantalla

LCD de 6.1 pulgadas, que posiblemente sea el sucesor del actual iPhone XR.

Según Kuo, el nuevo XR contará con 4GB de RAM y además, todos los modelos tendrán una trasera recubierta de vidrio esmerilado como la del Sony Xperia XZ2 Compact. Por último Kuo vaticina que los nuevos iPhone dirán adiós al conector Lightning para dar paso a la conexión USB-C y que la cámara será triple.

El analista también arroja luz sobre la nueva generación de AirPods y dice que empezarían a distribuirse en la primera mitad de 2019. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que según reportes anteriores, se espera que Apple realice su primer evento de presentación el 25 de marzo.

En este evento se espera también que la compañía presente su nuevo servicio de suscripción de noticias y el nuevo iPad Mini 5. Según Kuo, Apple también planea lanzar dos nuevos modelos de iPad Pro este 2019, además de un iPad de 10.2 pulgadas.

Por el momento Apple no dio comentarios sobre este asunto al medio fuente y es posible que no lo haga, dado que la compañía no suele dar respuestas ante este tipo de información, ni comenta sobre rumores o especulaciones.

