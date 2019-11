Los Galaxy S11 tendrían pantallas más grandes que los S10

Angela Lang/CNET

Los Samsung Galaxy S10 han sido unos de los celulares más importantes de este año, pero los rumores sobre el próximo teléfono insignia de la empresa surcoreana, el Galaxy S11, ya empiezan a resonar.

El reputado leaker, Evan Blass, publicó el 11 de noviembre en su cuenta de Twitter algunos detalles sobre las pantallas de la futura familia Galaxy S11. Según Blass, habrá tres modelos como en el S10: uno más pequeño, posiblemente el Samsung Galaxy S11e con una pantalla de 6.4 pulgadas, un modelo intermedio que correspondería al Samsung Galaxy S11 con pantalla de 6.7 pulgadas y un modelo más grade que sería el Samsung Galaxy S11+ con 6.9 pulgadas.

En comparación, los Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ y Samsung Galaxy S10e cuentan con pantallas de 6.1, 6.4 y 5.8 pulgadas respectivamente por lo que todos los modelos de la nueva generación tendrían una diagonal de pantalla mayor.

Además, Blass dice que los tres S11 contarán con bordes curvados en sus pantallas.El leaker también añadió en este mismo tuit que los modelos más pequeños tendrían versiones con conectividad 4G y 5G pero el modelo superior, el posible Samsung Galaxy S11+ solamente saldría al mercado en versión 5G.

Rumores previos también señalaron que los Galaxy S11 traerían grandes mejoras frente al Galaxy S10 Plus y Galaxy Note 10 Plus y que el Galaxy S11E incrementaría la capacidad de la batería de 3,100mAh a 3,730mAh. Se espera que Samsung presente los Galaxy S11 en febrero 2020 pero desde CNET en Español estamos recopilando los principales rumores del futuro celular para que no pierdas detalle.