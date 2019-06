Los Espookys: una nueva comedia que quiere darte sustos en español

HBO

Producción estadounidense hablada en español, ambientada en México y filmada en Chile, Los Espookys —serie que HBO estrena el 14 de junio— es quizás uno de los experimentos televisivos más curiosos de los últimos años. Es la serie que Ed Wood, el director de Plan 9 from Outer Space, habría hecho si HBO le hubiera contratado para hacer televisión.

CNET en Español tuvo acceso a los seis episodios de la primera temporada. Es un show que sigue al pie de la letra los lugares comunes de las películas de bajo presupuesto: las actuaciones son pésimas, la trama está halada por los cabellos, los diálogos son acartonados, los chistes no suscitan carcajadas.

El efecto, al principio, es de asombro, pero en la medida en que se suceden los capítulos y se conoce un poco más la trayectoria del talento involucrado, es claro que Los Espookys es una comedia posmoderna, que usa los mismos códigos de aquello que parodia. ¿Comprenderá el público la propuesta y aceptará las reglas del juego del show? Por ejemplo, Los Espookys es una serie hablada en español con subtítulos, con pocas escenas habladas en inglés, lo que sin duda es una novedad para HBO en Estados Unidos.

Los Espookys es, en cierta manera, un tributo a ciertas series mexicanas de dudosa calidad, como La rosa de Guadalupe (2008-), de Televisa, que siempre resuelve cualquier conflicto dramático de la manera más descabellada posible, lo que ya ha dado pie a parodias muy divertidas en YouTube como El girasol de Fátima, del canal Werevertumorro.

Producida por Broadway Video —la empresa de Lorne Michaels, productor de Saturday Night Live— y creada por Fred Armisen (Portandia), Julio Torres y Ana Fabrega, Los Espookys cuenta la historia de un grupo de amigos en Ciudad de México que convierten su amor por el cine de horror en un negocio, al crear una empresa que se dedica dar sustos a quien desee contratarlos —mientras ellos se disfrazan de monstruos.

Del elenco el actor más conocido en Estados Unidos es Armisen, estrella de la serie Portlandia y exintegrante del show Saturday Night Live. Armisen es de madre venezolana (Hildergart Mirabal Level) y procede de una familia muy respetada del estado Apure, que forma parte del llamado llano de Venezuela. Armisen da vida a Tico, quien vive en Los Ángeles y trabaja como valet parking en eventos.

Los otros dos creadores del show también forman parte del elenco: Julio Torres —nacido en El Salvador, comediante de stand-up en Nueva York y guionista de Saturday Night Live de 2016 a 2019— interpreta a Andrés, heredero de una fábrica de chocolates y dotado con ciertos poderes sobrenaturales, que nunca son explicados del todo; y Ana Fabrega, nacida en Estados Unidos de padres panameños, quien da vida a Tati, integrante de Los Espookys, que siempre anda en su mundo, haciendo cosas absurdas e ilógicas.

Torres y Fabrega recitan diálogos de manera tan plana que hacen creer que son pésimos actores. Y es todo adrede: Julio Torres fue cocreador de un famoso sketch de Saturday Night Live llamado Papyrus, con Ryan Gosling, que parodia la fuente tipográfica del título de la película Avatar. Y Fabrega fue seleccionada en 2018 por Vulture como una de las "38 comediantes que deberías conocer y que de seguro conocerás". Ha aparecido en Portlandia y At Home with Amy Sedaris. Su video Ana's Visions en The Chris Gethard Show (truTV) es una buena muestra de su humor poco común.

Los otros dos integrantes de Los Espookys son Renaldo (Bernando Velasco) y Úrsula (Cassandra Ciangherotti). Renaldo es el líder del grupo, con las expresiones más divertidas y él es la persona que mantiene a Los Espookys unidos. Es un admirador de una actriz de cine de horror de los años 70 llamada Bianca Nova (Carol Kane), por lo que viajará a Los Ángeles para trabajar de maquillador en una nueva película de la actriz.

Úrsula es la hermana de Tati. Es la única de Los Espookys que tiene los pies sobre la tierra. Trabaja de día como técnico dental y de noche es la responsable de crear todos los efectos prácticos y trucos de escena para asustar a la gente. Su intérprete, Cassandra Ciangherotti, es una actriz mexicana de teatro y cine, conocida por su participación en Las niñas bien (2018), Tiempos felices (2014) y Viaje redondo (2009).

Los seis episodios fueron escritos por Torres y Fabrega (en el piloto también participó Armisen). Y el director de todos los capítulos fue Fernando Frías.

HBO

Los Espookys se iba a filmar originalmente en México pero el terremoto de 2017 obligó a cambiar de planes a los productores, quienes se decidieron por rodar en Chile, con la productora chilena Fábula, la empresa de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, responsable de películas como A Fantastic Woman (ganadora del Oscar 2018 a mejor filme de habla no inglesa), Neruda, Jackie, El Club, No y Tony Manero, entre otras.

Chile simuló no solo México, pues también se usó para recrear escenas que suceden en Los Ángeles, California. La dirección de arte se esforzó por reconstruir un mundo con una estética retro y algo camp, con dispositivos tecnológicos antiguos, que evoca la década de los años 80 del siglo pasado en algunos momentos.

Los nombres de los episodios ya dan una idea de cómo Los Espookys parodia el cine de horror:

Episodio 1: El exorcismo (The Exorcism). Fecha de emisión: 14 de junio

Episodio 2: El espanto de la herencia (The Inheritance Scare). Fecha de emisión: 21 de junio

Episodio 3: El monstruo marino (The Sea Monster). Fecha de emisión: 28 de junio

Episodio 4: El espejo maldito (The Cursed Mirror). Fecha de emisión: 5 de julio

Episodio 5: El laboratorio alienígena (The Alien Lab). Fecha de emisión: 12 de julio

Episodio 6: El sueño falso (The Fake Dream). Fecha de emisión: 19 de julio

Los episodios a los que tuvo acceso CNET en Español todavía requerían completar algunos efectos visuales y los créditos finales. Ojalá se mantengan las canciones que cerraban cada episodio, bailables con sintetizadores, como Ellos quieren sangre, de Varsovia; El satélite del ejército negro, de Equinoxious; La presión de mejorar, de Pol Del Sur & Niña Tormenta; Monstruo, de Mueran Humanos; Solar Sailer, de Daft Punk, y Calisto, por Hoffen.

Los Espookys se estrena en HBO el 14 de junio, a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) y hora del Pacífico (PT) de Estados Unidos.