Los diamantes del cielo les dan el brillo a las estrellas

Algunas estrellas jóvenes de la Vía Láctea están rodeadas de pequeños diamantes tan calientes que hasta brillan.

Los astrónomos han descubierto que una ligera y hasta ahora inexplicable luz que viene de varios discos protoplanetarios en nuestra galaxia está causada por un cúmulo masivo de diamantes microscópicos en el espacio. Los discos son básicamente cúmulos de polvo y deshechos que rodean a una estrella tan joven que los planetas están empezando a formarse a su alrededor.

Parece que a algunos sistemas estelares adolescentes les gusta gastar una parte significativa de su carbono en ese "hielo" brillante, que anuncia su existencia al resto de la galaxia de una forma un poco ostentosa.

"En un método a lo Sherlock Holmes que elimina todas las otras causas, podemos decir con confianza que el mejor candidato capaz de producir microondas de brillo es la presencia de nanodiamentes alrededor de estrellas recién formadas", dijo Jane Greaves, una astrónoma de la Cardiff University de Gales en un comunicado de prensa.

Greaves es la autora principal en un artículo científico que describe sus descubrimientos en la publicación Nature Astronomy.

Los astrónomos usaron el Green Bank Telescope de West Virginia y el Australia Telescope Compact Array (ATCA) para acercarse a tres luces misteriosas de luz, conocidas como emisión anómala de microondas (AME, por sus siglas en inglés) que ha mantenido confundidos a los científicos durante dos décadas. Descubrieron que la luz proveniente de las estrellas jóvenes conocidas como V892 Tau, HD 97048, y MWC 297 tiene la marca distintiva de los nanodiamantes.

Los científicos dicen que los diamantes seguramente se formaron durante un periodo en el que el carbono en la región se sobrecalentó. Los átomos en los pequeños cristales se dispusieron de tal manera que cuando giran emiten una radiación de microondas. Esta es la forma en la que los astrónomos se fijaron en ellos.

"Es un resultado muy interesante", dijo la coautora Anna Scaife de la universidad de Manchester. "No pasa a menudo que le pongas letras nuevas a melodías antiguas pero 'AME in the Sky with Diamonds' parece una buena manera de resumir nuestra investigación".

El equipo estima que hasta el 2 por ciento del total del carbono en el sistema de estrellas joven se ha transformado en pequeñísimos diamantes. Es como si se hubiera creado un spray cósmico, permitiendo que las estrellas se bañen en joyería.

Sin embargo, si pudiéramos recolectar este polvo de diamantes, no sería tan impresionante. Son los diamantes más pequeños del universo, son cientos de miles de veces más pequeños que un grano de arena.

La cultura popular lleva mucho tiempo dictando que hay otra fuente de diamantes en el cielo, pero no pudimos ponernos en contacto con Lucy para determinar si estos diamantes en particular son los mismos que llevaba cuando la vieron en el cielo.