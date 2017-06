Los creadores de la obra 'Hamilton' lanzan video pro inmigrantes

Claudia Cruz/CNET

Una de las canciones incluidas en el álbum Hamilton Mixtape sobre la exitosa obra teatral de Broadway Hamilton ya tiene video.

"Immigrants (We Get The Job Done)" fue publicada este miércoles en YouTube por los creadores de la obra y la canción destaca a los raperos K'Naan de Somalia, la chicana Snow The Product, el inglés de ascendencia pakistaní Riz MC, y a Residente, el líder del grupo puertorriqueño Calle 13.

El video muestra a inmigrantes de varios orígenes ejerciendo trabajos de diferentes tipos como la construcción, la cosecha agrícola y la costurería. Además se ven viviendo en condiciones de baja calidad. También hay una escena que parece representar la lucha de los refugiados de guerra y otra donde los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hacen redadas de los inmigrantes en sus casas. Al final, el rapero Residente se ve montado en un tren similar a como podría ser la "Bestia" que atraviesa México y en el cual se suben muchas personas que intentan llegar a EE.UU.

Esta es la primera canción del Hamilton Mixtape en ser producida como video. La canción "Immigrants (We Get The Job Done)" es tomada de la frase en la obra donde Marquis de Lafayette, un aristócrata y militar francés quien luchó junto a los revolucionarios para derrocar al gobierno británico en las colonias, le dice a Alexander Hamilton que los inmigrantes siempre cumplen con sus tareas. Hamilton, quien es considerado uno de los fundadores de la Estados Unidos y quien fue el primer secretario del tesoro, era un inmigrante de la isla caribeña de Santa Lucía.