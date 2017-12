Los 10 acuerdos en tecnología más importantes de 2017

David Peevers / Getty Images

Un año más llega a su fin y, con éste, la consolidación de acuerdos, fusiones, inversiones y adquisiciones multimillonarias que prometen ejercer una enorme influencia en los próximos años en las áreas de autos autónomos, telefonía, entretenimiento, comercio, hogar inteligente y, por supuesto, realidad virtual.

Recopilamos a continuación 10 de los acuerdos más significativos que vimos en 2017 en el área de la tecnología. Han sido listados cronológicamente, no necesariamente con base en su valor monetario y financiero o su posible impacto en la industria.

Hagamos un repaso de las compras, salidas a bolsa y fusiones más espectaculares. ¿Hay algún acuerdo, negocio o adquisición que no llegó a esta lista pero crees que debería estar? Dejen aquí abajo sus comentarios y... ¡Feliz Año Nuevo!

Marzo: Intel paga US$15,000 millones por Mobileye

A principios de marzo la gigante de microprocesadores anunció que llegó a un acuerdo para adquirir Mobileye, una empresa israelí de tecnología enfocada en el desarrollo de tecnología para automóviles autónomos. La adquisición estuvo valorada en US$63.54 por acción, o alrededor de US$15,000 millones en total.

"Mobileye ofrece la mejor visión computarizada para vehículos de la industria automotriz y un fuerte impulso con los fabricantes de automóviles y proveedores", dijo Brian Krzanich, presidente ejecutivo de Intel, en un comunicado. "Juntos, podemos acelerar el futuro de la conducción autónoma con un rendimiento mejorado en una solución cloud-to-car (nube a auto) a menor costo para los fabricantes de automóviles".

Junio: Verizon concreta compra de Yahoo

Después de un largo y extenuante proceso, la gigante de telefonía de EE.UU., Verizon, concretó su compra de Yahoo, la otrora estrella de Internet, que en últimos años sólo vio su valor caer. El 13 de junio, Verizon anunció la concreción de su compra de Yahoo, estimada en US$4,500 millones, una operación que acabó por combinar Yahoo con los activos de AOL y en una subsidiaria llamada Oath, que abarca unas 50 marcas (incluyendo HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, Tumblr, BUILD Studios, Yahoo Finance, Yahoo Mail, entre muchas otras) y alcanza un estimado de 1,000 millones de personas en todo el mundo.

Agosto: Amazon recibe luz verde para comprar Whole Foods por unos US$13,700 millones



A fines de agosto, el gobierno de EE.UU. dio luz verde a la gigante minorista Amazon para comprar la cadena de supermercados Whole Foods, una operación multimillonaria con la que el magnate Jeff Bezos busca competir ya no sólo en las ventas online, sino en el mundo real, plantando cara a gigantes como Walmart.

"Millones de personas aman Whole Foods porque ofrecen alimentos orgánicos y naturales, y hacen divertido comer sano", dijo en el comunicado Bezos, presidente ejecutivo de Amazon. "Whole Foods se ha dedicado a satisfacer, deleitar y nutrir a los clientes durante casi cuatro décadas, están haciendo un trabajo increíble y queremos que así continúe".

Agosto: Google paga a Apple US$3,000 millones para ser el motor de búsqueda

El verano estuvo más que movido en materia de inversiones, pues también en agosto y según fuentes confiables de CNBC, se dio a conocer que la gigante de Internet pagará a Apple alrededor de US$3,000 millones en 2017 para asegurarse de que Google sea el motor de búsquedas predeterminado en todos los productos de la manzana.

La cifra habría aumentado considerablemente de los US$1,000 millones que Google pagó a Apple hace tres años por la misma finalidad. Sin embargo, Google estaría analizando la idea de dejar de pagar esta enorme cantidad de dinero a la fabricante del iPhone.

Agosto: Spotify y Warner Music llegan a un acuerdo

Alejandro Sanz, Prince Royce y Laura Pausini son algunos de los cantantes de habla hispana cuya música seguirá siendo reproducida por el servicio de streaming Spotify, anunció la discográfica Warner Music Group por su cuenta de Instagram el jueves.

"Nos ha tomado algún tiempo llegar a este punto, pero ha valido la pena", dijo Ole Obermann, el director digital de Warner Music Group. "Junto con Spotify hemos encontrado una manera innovadora de fortalecer nuevamente el valor de la música".

El valor de la música digital para Warner Music, específicamente por streaming, llegó a US$360 millones de ingresos este tercer trimestre, un aumento del 58 por ciento frente a los US$227 millones que obtuvo la compañía el mismo periodo hace un año, según el informe financiero de Warner que finalizó el 30 de junio. Warner Music reconoció que el público está escuchando música más por streaming que por formatos físicos.

Septiembre: Google paga US$1,100 millones a HTC por talento para sus Pixel



El 21 de septiembre, Google dijo que firmó un acuerdo con la fabricante taiwanesa HTC por US$1,100 millones para sumar a un grupo de ingenieros en telefonía móvil a las filas de la gigante de Mountain View.

El acuerdo abarca varios aspectos. Algunos de los ingenieros de HTC que estuvieron involucrados en el desarrollo del celular Google Pixel lanzado el año pasado se unirán formalmente a Google, en donde habían estado trabajando desde hace tiempo, según se explica en el comunicado. También, Google tendrá acceso a la propiedad intelectual de HTC.

"De muchas formas, esta alianza es una confirmación de la historia de una década de trabajo en conjunto entre HTC y Google", dijo en el comunicado Rick Osterloh, vicepresidente de hardware en Google.

Octubre: Lyft recibe una inyección de US$1,000 millones de Alphabet

Lyft, la compañía de choferes a pedido, y la archirrival de Uber, anunció el 19 de octubre haber recibido una inyección de dinero de parte de Alphabet, la matriz de Google.

El anuncio lo hizo la propia Lyft y agregó que, con dicha suma, su valor se estima ahora en unos US$11,000 millones.

La noticia llegó en lo que fue un año extraordinario para la compañía, que se ha visto en parte beneficiada por los problemas que aquejan a Uber. Lyft dijo a principios de octubre, que desde el principio del año el número de personas que habían usado su app para pedir un chofer había aumentado 54 por ciento, lo cual les ayudó a sobrepasar los 500 millones de viajes— un hito sorprendente porque sólo habían hecho 100 millones de viajes en sus primeros cuatro años de existencia.

Noviembre: Tencent, de China, adquiere una participación en Snapchat

Tencent, la firma china que es propietaria de WeChat, anunció en noviembre una inversión del 12 por ciento en Snap Inc., la compañía matriz de Snapchat. Según un reporte del Financial Times, la movida es parte de una estrategia más grande para explorar áreas relacionadas con los videojuegos con Snap.

Esta no no es la primera inversión de Tencent en una empresa estadounidense. Anteriormente, compró una participación del 5 por ciento en Tesla.

Diciembre: T-Mobile adquiere 'start-up' para entrar en el negocio de la TV de paga

El año estaba a punto de llegar a su fin cuando la telefónica T-Mobile anunció que compraría la empresa Layer3 TV, una start-up especializada en tecnología televisiva, para entrar con todo en el mercado de la televisión en 2018.

El acuerdo, cuyos términos financieros no fueron dados a conocer, es apenas el primer paso de una estrategia más agresiva para entrar al mercado de streaming de contenidos, en donde ya han hecho avances empresas como Sling TV, HBO, Amazon y donde lidera --todavía-- Netflix.

Diciembre: Disney compra 21st Century Fox por más de US$66,000 millones



Esto no se acaba... hasta que se acaba. A solo 17 días antes del último día de 2017, Disney confirmó algo que se había convertido en un secreto a voces: la compra de una gran parte de 21st Century Fox, incluyendo activos de Hulu y otros canales internacionales de Fox. ¿El objetivo? Ampliar su cartera de contenidos digitales y hacer frente a Amazon y Netflix, dos gigantes con plataformas de streaming que se han enfocado en hacer contenido original de renombre como The Man In The High Castle o Stranger Things.

En un comunicado enviado a los medios el 14 de diciembre el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo que la adquisición "refleja la incesante demanda del consumidor por experiencias de entretenimiento más diversas y más completas, accesibles y convenientes como nunca antes".

