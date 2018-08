Javier Ávila/Netflix

Primero lo primero: Debes saber que cuando la gente en México habla de Ladies y Lords, no se refieren a la realeza sino a personas que sacan a relucir lo peor de sus modales o que en un descuido, fueron capturados haciendo algo no muy digno de presumirse. Un claro ejemplo es el personaje de Julián de la serie de Netflix La casa de las flores, ya que después de que un video sexual en el que él aparece se hiciera viral, Julián se convierte en #LordDámeloTodo.

Cabe mencionar que en la vida real, es común que las Ladies y los Lords ocupen rangos mayores en el gobierno o en una empresa, también pueden pertenecer al mundo del espectáculo pero en algunas ocasiones, también pueden ser ciudadanos comunes y corrientes. El común denominador entre todos es la prepotencia.

Seguramente la existencia de Ladies y Lords data de tiempos remotos, pero fue en 2011 cuando se empezó a evidenciar a estas personas dentro de redes sociales y se les colocó la etiqueta de Lady, Lord y en algunos otros casos, Gentleman, según el medio Verne.

Aquí un recuento cronológico de los máximos representantes de esta estirpe con sus respectivos videos, mismos que han alcanzado millones de reproducciones en Youtube e incluso han llegado a la televisión nacional. No sabemos si se trate de algún tipo de justicia ciudadana o exhibicionismo, pero algunos de estos videos y su viralización han logrado que estas personas paguen sus actos frente a la justicia.

Advertencia: Algunos de estos videos cuentan con un lenguaje vulgar y violencia.

Gentleman de Las Lomas

Todo inició el 8 de julio de 2011, cuando el empresario Miguel Moisés Sacal Smeke golpeó a Hugo Enrique Vega, un aparcacoches de las Torres Altus en Paseo de Las Lomas, Ciudad de México. ¿Por qué empezó la golpiza? Porque Vega se negó a cambiar la llanta del automóvil de Sacal Smeke, indicándole que no podía abandonar su lugar de trabajo y ante la negativa, el Gentleman de las Lomas recurrió a los golpes.

Sin embargo, este video fue sólo el inicio, ya que se reportó que un año antes, Sacal Smeke había sido acusado de abusar sexualmente de una empleada. En ambas ocasiones, el empresario evitó cumplir su condena, mediante amparos, acuerdos y fianzas.

Ladies de Polanco

Después de que el Gentleman de Las Lomas iniciara con esta tendencia, Vanessa Polo, ex Nuestra Belleza Puebla 2004, y Azalia Ojeda, antigua integrante de la primera edición de Big Brother, le dieron seguimiento. En ese mismo año, ambas fueron detenidas en Polanco, una zona de la Ciudad de México reconocida por su exclusividad, a causa de un accidente de tráfico. Ante esto, ambas reaccionaron con golpes e insultos a los agentes policíacos, ganándose el título de Ladies de Polanco.

¿Las consecuencias? Polo tuvo que pagar 31,285.66 de pesos (más de US$1,600) para evitar ingresar a prisión, al ser encontrada culpable por los delitos de ultrajes a la autoridad y discriminación, mientras que Ojeda no fue condenada al presentar un amparo definitivo.

Lady Profeco

La silla rota

Fue en el año 2013, cuando Andrea Benítez, hija del entonces director de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), institución encargada de defender los derechos del consumidor, quiso comer en uno de los restaurantes más prestigiosos en México, el Máximo Bistrot. Al no poder acceder de inmediato, la joven conocida ahora como Lady Profeco acusó al restaurante de ofrecer un "pésimo servicio" en redes sociales logrando movilizar a funcionarios públicos para que cerraran el restaurante.

Cabe mencionar que este berrinche sólo provocó la renuncia de su padre y la cuenta de Twitter de Andrea Benítez fue cerrada, aunque no sin antes ofrecer una disculpa "justificando" sus actos: "No se respetó el orden en la asignación de mesas y el trato fue grosero, me incomodó mucho. De corazón ofrezco disculpas. Estoy muy apenada", escribió Benítez.

Gentleman de Puebla

"Háblale a mi papá. No me van a detener", fueron las palabras de Víctor Manuel Pazos Medrano después de provocar un accidente por manejar en estado de ebriedad en la ciudad de Puebla. Poco después del accidente se dio a conocer que el llamado Gentleman de Puebla no era hijo del presidente, pero sí de un líder de un partido político.

Lady Chiles



Adriana Rodríguez de Altamirano, nombrada como Lady Chiles, subió un video exhibiendo a su empleada doméstica, acusándola de robar un chile en nogada. La realidad es que la empleada se comió un chile y el otro se lo llevaría a su hijo. Sin embargo, lo que Lady Chiles creyó que sería una lección para la empleada resultó totalmente contraproducente, ya que las personas apoyaron a la empleada y reaccionaron ante su acusación.

Lady 100 pesos

"¿Por qué se ponen así, güey?", exclamó Daniela Aguirre, conocida como Lady 100 pesos, una joven que conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Guanajuato y que a causa de su estado dañó cuatro vehículos. En el video se puede ver claramente el estado de la conductora, quien en su intento de librarse del peso de la ley ofreció un soborno de 100 pesos. Después de permanecer nueve horas bajo arresto y pagar una multa de 1,500 pesos (unos US$78), Aguirre quedó en libertad.

Lord Walmart

Un lugar de estacionamiento le costó el trabajo al expolicía estatal de Querétaro, Marco Ramírez, mismo que no estaba en servicio durante el altercado. Todo pasó cuando Ramírez y otro civil, empezaron a discutir por un cajón de estacionamiento en un Walmart, situación que, como se puede ver en el video, se salió de control.

Lord Audi

"Es México, güey, capta" fueron las palabras de Lord Audi, después de ser detenido por manejar en la vía destinada para ciclistas en la Ciudad de México y ser captado en video por el ciclista Ari Santillán. Según, Verne, el video logró más de 3 millones de reproducciones en un solo día.

Lo irónico es que un año después, Ari Santillán se encontró con otro Lord en el misma vía, al que llamaron Lord Renault.

Lady Libros

El año 2018 no fue la excepción, ya que en últimas fechas se captó en video a una maestra de una escuela pública en Tamaulipas, al norte de México, cobrar una cuota de 450 pesos para entregar los libros del ciclo escolar que, de hecho, son gratuitos.

Lady Sapito

Lady Sapito es un clásico y una respiro de humor después de tantos tragos amargos. En este caso, la cantante Belinda recibió los honores y si bien, no insultó a nadie ni rompió ley alguna, a la artista mexicana hizo un berrinche en el escenario expresando su frustración hacia una de las canciones que la llevó a la fama, misma, que al parecer, le piden que cante en todos sus conciertos.

Gracias a las redes sociales y a que la tecnología está siempre presente, nuevos Ladies y Lords

seguirán apareciendo en la conversación del día a día. "La prepotencia, soberbia, discriminación y abuso de poder se han hecho evidentes gracias a las redes sociales y en conjunto reflejan que cierto grupo de la sociedad cree que las normas no están para cumplirse", comentó Helena Valera, directora del departamento de estudios sociales de la Universidad Iberoamérica en entrevista con el medio Verne.

La presión ejercida en las redes sociales ha obligado a algunos Ladies y Lords a disculparse públicamente e incluso, otros han tenido que enfrentar procesos legales.