Según un reporte de Reuters, que obtuvo documentos de Amazon sobre el desempeño en 2017 de su plataforma Prime de streaming de contenidos, las dos primeras temporadas de la serie de Amazon basada en The Lord of the Rings (El señor de los anillos) podría llegar a costar US$500 millones.

Estos costos están repartidos en US$250 millones solo por los derechos de la novela escrita por J.R.R. Tolkien y que fueron adquiridos por Amazon en noviembre de 2017.

Los US$250 millones restantes, calcula la fuente, corresponden a costos de producción y mercadeo de las primeras dos temporadas de la serie.

Un dato para conlocar esta cifra en perspectiva: un episodio actual de la séptima temporada de Game of Thrones cuesta, según un reporte de la revista Fortune, alrededor de US$15 millones, lo que indicaría que una temporada de GOT puede llegar a costar entre US$107 millones y US$150 millones.

Amazon estaría apostando a que su versión de The Lord of the Rings sea un espectáculo televisivo de alcance global como Game of Thrones, por lo que está dispuesta a gastar dinero para que el nivel de producción sea equiparable.

Según Reuters, Amazon pagó US$107 millones por la segunda temporada de la serie The Man in the High Castle. Este programa aportó 1.15 millones de suscriptores nuevos a Amazon Prime. Así que, prosigue Reuters, esa es la primera meta que la serie de The Lord of the Rings debe superar con creces para ser considerada un éxito.

Amazon, que no quiso hacer comentarios a Reuters, ha mantenido en secreto cuál es la historia que abordará su versión de The Lord of the Rings, salvo que se centrará en acontecimientos que preceden a los vistos en el primer tomo, The Fellowship of the Ring.

Los documentos obtenidos por Reuters también revelaron que la audiencia en Estados Unidos de la programación en video de Amazon Prime –que incluye los shows televisivos que la empresa licencia de otras cadenas– es de 26 millones de personas.

