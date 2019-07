Lord of the Rings: J.A. Bayona dirigirá los primeros dos episodios de la serie

Universal Pictures

Si alguien sabe combinar las épicas historias repletas de efectos visuales junto con íntimas historias personales, ese es el director español J.A. Bayona, quien fue noticia el miércoles al anunciarse que dirigirá los primeros dos episodios de la nueva serie basada en The Lord of the Rings que prepara Amazon Studios.

Bayona es el director de populares películas como Jurassic World: Fallen Kingdom (2018), The Impossible (2012) y The Orphanage (2007), entre otras. Es un realizador que se ha ganado el respeto de prestigiosos directores como Steven Spielberg y Guillermo del Toro.

Según el comunicado de Amazon Studios, Bayona, además de dirigir los primeros dos episodios de la futura serie, también será productor ejecutivo del show, junto con su socia Belén Atienza.

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como un fanático de toda la vida, es un honor y un placer unirme a este equipo maravilloso", afirmó Bayona en el comunicado. "No puedo esperar a conducir de regreso a la Tierra Media a audiencias de todo el mundo y permitir que descubran las maravillas de la Segunda Era, con una historia nunca antes vista", añadió.

Estas declaraciones de Bayona confirman que la historia que contará la serie de The Lord of the Rings no será la vista en la trilogía que adaptó Peter Jackson al cine entre 2001 y 2003. El show transcurre en la llamada Segunda Era, miles de años antes de Gollum y de la creación de la Comunidad del Anillo, con Frodo, Gandalf y Aragorn, entre otros. Será, por tanto, una nueva historia, ya esbozada por Tolkien en apéndices y breves relatos vinculados a su saga.

"El alcance y la amplitud de J.A. [Juan Antonio] del mundo [de Tolkien] es el adecuado para nuestras ambiciones con The Lord of the Rings. Él es un director apasionado y colaborador que ha hecho cobrar vida a estas nuevas historias", explicó Jennifer Salke, presidente de Amazon Studios. "Estamos emocionados de que [Bayona y Belén Atienza] se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, y no podemos imaginar un mejor comienzo para nuestro viaje a la Tierra Media".

Además de su experiencia en el cine, Bayona dirigió también los dos primeros episodios de otra serie televisiva, Penny Dreadful, para el canal de cable Showtime.

Pese a que todavía se desconoce quiénes integrarán su elenco o su fecha de inicio de producción, esta adaptación de The Lord of the Rings se avizora como uno de los proyectos más costosos de la historia de la TV, pues, según muchos reportes, Amazon pagó US$500 millones por los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien, para poder adaptar sus historias en una serie en Amazon Prime.

La plataforma de streaming pretende así hacerse de una de las historias del género fantástico más populares y conocidas en el mundo, con el potencial de convertirse en la sucesora del fenómeno que significó Game of Thrones para HBO.

Amazon Prime no ha informado por ahora la fecha de estreno de la nueva serie de The Lord of the Rings.