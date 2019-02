The Lord of the Rings: Amazon comparte nuevo mapa que daría claves de la serie

New Line Cinema

Amazon publicó el lunes en Twitter un segundo mapa de la Tierra Media, esta vez con lugares identificados con nombres, que ofrece algunas claves sobre la época en la que podría suceder la trama de la futura serie que Amazon Prime Video está produciendo basada en las novelas de The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien.

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, pic.twitter.com/Btk2CRsQI2 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 18, 2019

El mapa -- que cuenta con su página Web oficial -- luce exacto, en primera instancia, al visto en las novelas y las adaptaciones cinematográficas dirigidas por Peter Jackson. Pero de inmediato los fanáticos de las novelas de Tolkien han encontrado diferencias, que pueden indicar la historia que Amazon Prime pretende adaptar.

Como indica la página Web Geek Tyrant, el mapa usa el nombre de Calenardhon, lo que significa que el mapa es de una época anterior a que esa región se llamara Rohan, la tierra de los jinetes del Rey Théoden. Lo que Amazon Prime ha mostrado es un mapa de la Tierra Media durante la llamada Segunda Era, "cuando los anillos de poder fueron creados".

Esto sugiere que la nueva serie basada en The Lord of the Rings contaría una historia no vista en las películas; esto es, la época en la que Sauron ascendió por primera vez al poder y fue necesaria la unión de los pueblos libres de la Tierra Media para vencerlo.

En el mapa tampoco aparecen los nombres de Gondor y Arnor, por lo que parecería descartado, como algunos medios afirmaban, que la serie de Amazon Prime tendría como protagonista a un joven Aragorn. Habrá que esperar la publicación en Twitter de nuevos mapas para tener confirmación de la historia.

El pasado viernes, la cuenta oficial en Twitter de la serie The Lord of the Rings en Amazon Prime Video, @LOTRonPrime, compartió el enlace de la página Web en la que se puede consultar y recorrer el mapa de la Tierra Media.

🗺️ 🔍 Explore the map: https://t.co/z9WOqI9Seo — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 15, 2019

A finales de julio de 2018, Amazon reveló que J.D. Payne y Patrick McKay serán quienes adaptarán los libros de J.R.R. Tolkien en una serie. Ambos figuran como guionistas de la próxima secuela de la franquicia Star Trek y como integrantes de la "sala de escritores" que está desarrollando Godzilla vs. Kong, prevista a estrenarse en 2020.

Amazon adquirió en noviembre de 2017 los "derechos televisivos globales" de la novela The Lord of the Rings, con un acuerdo para producir varias temporadas. Hasta ahora no se revelado quiénes integrarán su elenco ni los detalles de su trama (se especula que podría centrarse en las aventuras de un joven Aragorn, el personaje que Viggo Mortensen interpretó en las películas dirigidas por Peter Jackson).

La nueva serie The Lord of the Rings no dispone de fecha oficial de estreno, pero hay reportes que estiman que llegará a las pantallas de Amazon Prime Video en 2021.

