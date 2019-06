¿Quién es Lord Cacahuates y por qué se hizo tendencia en México?

Hasta en los momentos de máxima tensión hay que echarle algo a la pancita –y si no, pregúntenle a los funcionarios mexicanos.

El miércoles 5 de junio, durante una reunión entre representantes del gobierno de México y Estados Unidos, la siguente foto se hizo viral...

@GMarquezColin

¿La razón? Como se puede apreciar en la foto, al portavoz de la SRE, Roberto Velasco Álvarez (al extremo derechode la foto), se le ve comiendo cacahuates desde una pequeña servilleta junto con su cuaderno de notas. Siguiendo una tradición muy mexicana de bautizar como lords y ladies a esos miembros de la sociedad mexicana, Velasco Álvarez fue rápidamente bautizado como #LordCacahuates y la etiqueta se hizo viral rápidamente.

Tan pronto se desató el Peanutgate, Álvarez, que estuvo acompañado de Graciela Márquez, secretaria de Economía (quien tuiteó la foto original), Marcelo Ebrard, titular de la SR# y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Barcena, se defendió:

Aprecio todos sus comentarios y memes sobre la famosa colación (y chocolates, que no salieron en la foto), que generosamente nos ofreció la Sra. Pelosi en medio de un intenso día de trabajo. Buenas puntadas. En lo sustantivo: buen ánimo para alcanzar acuerdos. Mañana seguimos. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 5, 2019

La disculpa llegó después de un aluvión de memes que nos hicieron llorar... de la risa.

@r_velascoa a quien atinadamente lo han bautizado como #LordCacahuates, nos demuestra la clase de "diplomáticos" que la 4T envía a negociar el futuro inmediato de nuestro país, la vdd da pena ajena 🤣 EUA está a punto de imponer aranceles y Él tragando como 🐷 pic.twitter.com/i3z8rB4PTO — Hector Briseño (@Hector_Bris) June 5, 2019

Por un México mejor...

¿Y si le ponemos tequila?

No combina con agua

Comer cacahuates no es naco,

pero acompañarlo con agua en una copa, sí.

#LordCacahuates pic.twitter.com/PPPagaTfRu — G Sus (@_Jesus_Alanis) June 5, 2019

Él también quería

Pues así sí tiene sentido

A #LordCacahuates solo le faltaba la caguama y la Valentina pic.twitter.com/gWRDVtcw8L — La corneta negra (@lacornetanegra) June 5, 2019

Las relaciones entre México y Estados Unidos no están pasando por un buen momento, debido a las amenazas de Donald Trump, de aumentar los aranceles a los productos mexicanos si AMLO no cambia la política en las fronteras. Por lo tanto, aun no se sabe si ratificará el T-MEC. ¿Podrá Lord Cacahuates hacer algo al respecto? Sigue sintonizándonos y si hay algo nuevo en esta batalla, te estaremos informando.